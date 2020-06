Mehr Kooperationen, mehr Vernetzungen. Plattformen, Marktplätze und Handelsriesen gehen derzeit neue Partnerschaften ein oder machen Partnern Angebote, die vor Jahren noch undenkbar schienen. Wenn das in dem Tempo so weiter geht, eröffnet Lidl noch in diesem Jahr einen Shop bei Fortnite.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Zalando baut das Connected Retail-Programm aus und dient sich ab Juli auch Händlern in Polen, Schweden und Spanien als Plattform an. In Deutschland und den Niederlanden verzichtet Zalando zudem weiterhin auf jegliche Provision und zahlt Umsätze wöchentlich an die Partner aus, um diese in der Corona-Krise zu unterstützen.









Seit Anfang Mai eröffnet Mister Spex wieder regelmäßig Stores in ganz Deutschland. Am 10. Juni öffnete nun der Store in Bielefeld, am 25. Juni und 2. Juli folgen jeweils Saarbrücken und Lübeck. Damit betreibt Mister Spex insgesamt 31 Stores, inklusive des am 18. Juni eröffnenden Standorts in Heidelberg.

///// INTERNATIONAL





Amazon Logistics lockt andere Händler





Aldi erweitert Lieferung mit Deliveroo

Aldi dehnt in Großbritannien seine Kooperation mit dem Lieferdienst Deliveroo aus und beliefert per App nun auch Kunden in London Amazon Logistics öffnet seinen Shopping-Service nun auch für andere Händler und dient sich auch jenen an, die nicht auf dem Marktplatz vertreten sind. In Großbritannien verkündete Amazon den Angriff auf die KEP-Branche via Linkedin

Walmart, das seine Milliarden-Übernahme Jet.com verkorkste, will nun mit dem E-Commerce-Anbieter Shopify kooperieren . Das soll mehr Leben auf den eigenen Marktplatz bringen. Geplant ist, zunächst 1200 von Shopify lizenzierte Händler in das eigene Marktplatz-Angebot aufzunehmen.

Favorit der Leser