Der Betreiber der New Yorker Börse (und weiterer Handels-Plattformen im Internet) hatte kaum sein Interesse an eBay verkündet, da war er auch schondie als Handelsplattform immer mehr an Geschäft und damit an Wert verliert. Exciting Commerce widmet sich daher daher mit den Zahlen von Aktionär Starboard Value den Werten von eBay: Das Unternehmen profitiert vor allem vom Kleinanzeigen-Geschäft, dieses herausgerechnet wäre eBay heute weniger wert als einige Kaufhaus-Konzerne. So schnell kanns nach unten gehen in der Aktionärs- und Kundengunst, und Online ist nicht immer Sieger.Amazon rüstet seine Schnellkauf-Läden jetzt teilweise auchaus: aus to Go wird to Stay. Das berichtet der Supermarkt-Blog mit Verweis auf die britischen Kollegen von IDG Retail Analysis. Außerdem habe sich die Zahl der Go-Filialen in den letzten 18 Monaten in New York von 3 auf 8 erhöht, dabei expandiert Amazon auch in die Nachbarschaft von Whole Foods, die Supermarktkette, die sich im Besitz des Onlinehändlers befindet.