///// HANDEL INTERNATIONAL

Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon, hat seinen Rücktritt als Vorstandschef angekündigt. Der Wechsel an der Konzernspitze soll im dritten Quartal 2021 stattfinden. Sein Nachfolger wird Andy Jassy, der heute Leiter der AWS-Plattform, dem Cloud-Geschäft des Konzerns, ist. Bezos wird dann Vorsitzender des Verwaltungsrats. Amazon erreichte im vierten Quartal 2020 einen Gesamtumsatz von 125,6 Milliarden US-Dollar.

Amazon hat den Fragenkatalog bezüglich Brexit, dem Partnered Carrier Program und dem Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU aktualisiert, heißt es bei Tamebay . Dazu kommen weitere Informationen zu den Veränderungen im Warenverkehr mit Nordirland. Amazon hat das Partnered Carrier Program um einige Angebote mit Gültigkeit bis zum 31. März ergänzt, allerdings ist das Programm derzeit wegen Problemen mit den Genehmigungen diverser Warendienste ausgesetzt. Im FAQ-Sektor von Amazon sind nun die Zollvorgaben und -bestimmungen zwischen Großbritannien und der EU abrufbar. Für den Warenverkehr zwischen Großbritannien und Nordirland gilt eine dreimonatige Übergangsfrist bezüglich der Zollerklärungen, erhältlich sind Informationen über die Ausnahmen.

Die Technik des Self-Scanning wird im europäischen Lebensmitteleinzelhandel immer beliebter, die Quote liegt bei rund 50%. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Schweizer Unternehmens Scandit, einem Produzenten dieser technischen Anwendung, berichtet Ibusiness . Bereits eingesetzt wird "Scan and Go" von 38% der 116 befragten Händler, 21% haben diesen Schritt ins Auge gefasst. Mit Hilfe des Scanning wollen sie die Kunden wieder in die Geschäfte zurückholen, 68% von ihnen sehen dies als Chance für den stationären Handel, um dies zu erreichen. Dabei sehen sie die App auf dem Smartphone als wichtigstes Werkzeug, 60% geben an, dass die Kunden durch die Technologie auch weitere Produktinformationen erhalten möchten. Als weitere Gründe für die wachsende Popularität des "Scan and Go" geben sie die niedrigere Zahl der Kontakte zwischen Kunden und Personal sowie kürzere Wartezeiten an der Kasse an.