Der Taschenhersteller Peak Design wirft Amazon Design-Klau vor. In einem Satire-Video auf YouTube und in einem LinkedIn-Post macht er seinem Ärger Luft. Etailment-Experte Markus Caspari beleuchtet den bemerkenswerten Vorgang und sagt, was er für die Strategien von FBA-Aufkäufern bedeutet.

Markus Caspari, Etailment-Autor der ersten Stunden, ist mehrfacher Lehrbeauftragter an Hochschulen, Autor und Blogger und aktuell Director Performance Marketing bei iProspect. iProspect gehört zur Agentur-Holding Dentsu. Caspari ist dort auch Mitglied des E-Commerce Competence Centers. Er berät seine Kunden vor allem in den Bereichen Direct-to-Consumer, Amazon Sponsored Ads, Amazon DSP, Social Media und Search. Caspari arbeitete auf Agenturseite bereits für Marken wie Milka, Oreo, Milupa, Pirelli, Stada, Shiseido und Mattel. Darüber hinaus ist er mit seinem Team aktuell für die Social-Media- und Search-Aktivitäten der Bundesregierung zuständig. Er schreibt künftig regelmäßig für den Etailment Expertenrat

Produkttitel inzwischen geändert

Das Unternehmen Peak Design machte am Wochenende unter Amazon-Experten nicht nur in den USA von sich reden. Die Firma, deren Gründung auf ein Kickstarter-Projekt im Jahr 2011 zurückgeht, hat sich auf Taschen und Kameraausrüstungen spezialisiert - und wirft Amazon Design-Klau vor.Der Marktplatzbetreiber soll die seit 2017 verfügbare Schultertasche "Everyday Sling" von Peak Design für seine Eigenmarke Basics kopiert und sogar unter dem gleichem Namen angeboten haben.Auf ungewöhnliche Weise verarbeiten die Köpfe hinter Peak Design jetzt ihren offensichtlichen Frust. Neben dem Video auf Youtube haben die Macher auch einen Post bei LinkedIn veröffentlicht.Das Video hatte bereits bis zum Sonntagabend über 3 Millionen Aufrufe, sehr ungewöhnlich für eine Meldung, die es normalerweise nicht über die Fachwelt hinausschafft.Nach der Veröffentlichung des Videos hat Amazon den Produkttitel bei Amazon Basics geändert, die URL mit "AmazonBasics-Everyday-Sling" funktioniert jedoch weiterhin.Bemerkenswert ist der Film deswegen, weil Amazon nach Angaben von Peak Design einer der größten Partner sei und man bereits seit Jahren mit Amazon zusammenarbeite.Der Vorwurf, dass Amazon Verkaufsdaten von Marktpartnern systematisch auswertet, um erfolgreiche Produkte zu identifizieren und dann selbst unter der Eigenmarke zu verkaufen, erhält durch Peak Design neue Nahrung.Ähnliche Meldungen gab es bereits in der Vergangenheit. So berichteten beispielsweise The Verge und andere Medien im September 2019 über den Allbirds-Case Amazon Basics werden für den Onlineriesen immer wichtiger. Innerhalb von nur zwei Jahren (April 2018 bis April 2020) haben sich die Bestseller laut Marketplace Pulse mehr als verdoppelt.Solche Meldungen zeigen auch einen potenziellen Schwachpunkt der Strategien der zahlreichen Amazon-FBA-Aufkäufer, die vom Direct-To-Consumer-Wachstum profitieren möchten.Ein erfolgreiches Produkt mit hohen Margen, das skaliert und wächst, kann unter Umständen die größte Form der Anerkennung erfahren - die der Nachahmung.