Umsatzeinbußen sind für stationäre Händler in der Corona-Krise nur eine Seite der Medaille. Die andere sind die hohen Bestände vor Ort, die sie zu teilweise ruinösen Rabattangeboten veranlassen, sagt unser Gastautor Dr. Martin Anduschus, Vice President bei Arvato Systems. Er beleuchtet eine Alternative, um die Ware aus den Lägern der Filialen mit Gewinn abzuverkaufen: Ship-from-Store. Einzige Voraussetzung dafür ist ein Omnichannel-Order-Management-System (OMS), das beide Verkaufskanäle verbindet.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über den Autor



Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Erarbeitung von Digital Transformation Solutions für Händler und Markenhersteller mit dem Fokus auf Omnichannel-Commerce-Konzepten. © Arvato Systems Dr. Martin Anduschus ist als Vice President bei Arvato Systems für Sales und Business Development verantwortlich. Er hat mehr als 15 Jahre Erfahrung mit der Digitalisierung in den Branchen Handel, Medien, IT und Hightech sowie Maschinenbau.Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Erarbeitung von Digital Transformation Solutions für Händler und Markenhersteller mit dem Fokus auf Omnichannel-Commerce-Konzepten.

Alles muss raus - nur zu welchem Preis?

Kundenservice und Margen verbessern

Kunden kaufen online und erhalten das Produkt aus einem Lager oder einer Filiale zugeschickt.

Kunden kaufen online und holen das Produkt in der Wunschfiliale ab und/oder retournieren es dort.

Kunden kaufen online und lassen sich retournierte Produkte in einer Filiale auszahlen.

Das Warensortiment in den Läden wechselt regelmäßig. Doch was tun, wenn das Warenlager bereits überquillt? Auf Neuware zu verzichten ist keine Option. Viele Filial- und Kaufhausmanager senken darum radikal die Preise. Allerdings lassen diese Preisnachlässe die Margen weiter schmelzen.Trotzdem bleibt der große Run in die Läden vielfach aus. Gleichzeitig ist ein weiterhin hohes Online-Bestellvolumen zu verzeichnen, das aber die Verluste im Filialgeschäft nicht kompensieren kann und die Händler vor neue Herausforderungen stellt.Durch die Vervielfachung der Online-Bestellungen stoßen die Abwicklungssysteme im E-Commerce teilweise an ihre Grenzen. Relevante Backlogs im Onlinebereich sind die Folge: Man liefert Aufträge nicht zeitgerecht aus, es kommt zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Retouren und Reklamationen.Der Ausweg aus dem Dilemma - hohe Warenbestände in den stationären Shops, während der E-Commerce überlastet ist: Der Onlinekunde erhält seine Bestellung aus der nächstgelegenen Filiale. Der Händler muss die Ware nicht zu Dumpingpreisen verramschen, der Kunde hingegen profitiert von schnellen Lieferzeiten.Dafür bedarf es eines performanten OMS, das den On- und Offlineverkauf effizient miteinander verbindet. In ihm fließen alle Informationen an zentraler Stelle kanalübergreifend zusammen.Das System optimiert für jeden bestellten Artikel den Auslieferungsweg nach diversen Kriterien, etwa den Transportkosten oder der Priorität einer Bestellung. So wird vollkommen automatisiert eine möglichst gute Balance zwischen Kundenservice, Kapazität und Wirtschaftlichkeit hergestellt.Ein Blick in das System genügt und die Mitarbeiter - vor Ort in der Filiale, im Callcenter, in der Finanzabteilung oder der Logistik - können sofort Auskunft geben. Darüber hinaus lassen sich erforderliche Änderungen an Bestellungen sofort durchführen, also zum Beispiel Teilstornierungen, Auslieferung von Ersatzartikeln oder Gutschriften.Mit dem Omnichannel-Order-Management erfüllen Händler zudem die Kundenwünsche nach maximaler Flexibilität, wie zum Beispiel:



© imago images / Beautiful Sports etailment Expertenrat Omnichannel-Strategie: Was der Handel von der Luftfahrtindustrie lernen kann Die aktuelle Krise zeigt die Notwendigkeit für den Einzelhandel, seine Geschäftsstrategie grundlegend zu überdenken. Dabei kann sich die Branche von der Luftfahrtindustrie mehr als nur eine Scheibe abschneiden: Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Lufthansa zeigen mit durchdachten Omnichannel-Strategien, wie der Einzelhandel langfristig erfolgreich sein kann, sagt Etailment-Experte Steven Bailey, Chief Strategy Officer bei AOE. Mehr lesen

Ein System, viele Vorteile

hat den Überblick über alle Aufträge und alle relevanten auftragsbezogenen Informationen: Lieferorte, Bestände (Markt, Lager, Lieferanten), Artikel, Preise, Promotionen, Kunden, Status eines Auftrags / einer Retoure.

ist oft an Kassen angeschlossen.

steuert und optimiert den gesamten Auftragsfluss einschließlich Retourenprozess und Komplikationen.

verknüpft Online- und Offlinekanäle.

ermöglicht guten Service in allen Kanälen im Customer Care, den Filialen, bei Lieferanten und durch Administratoren.

Das OMS bündelt nicht nur alle geforderten Informationen aus allen Kanälen - online, offline und mobil, sondern bringt auch die erforderliche Geschäftslogik mit, um die Aufträge effizient abzuarbeiten. Es

Automatisierung senkt Kosten

Händler und Verbraucher profitieren



© Real Omnichannel So wächst der Handel offline und online zusammen Die Anmutung erinnert an den guten Tante-Emma-Laden. Doch Reals neuer kleiner Ableger ist technisch auf dem neuesten Stand. Bestellt und bezahlt wird bei „Emmas Enkel“ vorab per App oder direkt im Markt. Die Supermarktkette macht damit einen weiteren Schritt, Online- und Offlinehandel miteinander zu verknüpfen. Und folgt dabei einem Trend, das Smartphone als persönliche Schnittstelle zum Kunden zu nutzen. Mehr lesen



© Intersport Omnichannel Kunden erwarten digitale Hilfe beim Einkauf Im Online-Geschäft werden oft gravierende Fehler gemacht. Doch nicht nur da. Auch der stationäre Handel hat vielerorts noch nicht verstanden, was die digitale Stunde geschlagen hat. In beiden Bereichen werden Kunden verprellt, die leicht zu halten wären – wenn ein paar simple Erkenntnisse beachtet würden Mehr lesen



© Notime etailment Expertenrat E-Food: myMigros – Mit Omnichannel-Daten zum personalisierten Supermarkt Gerade beim Thema Lebensmittel online laufen Startups mehr und mehr den großen Playern den Rang ab. Fernab der in den Medien oft zitierten Konzepten des „Milchmanns“ erprobt die Genossenschaft Migros Aare in Bern mit einem kleinen Team ein vollkommen konträres Konzept, das nicht nur auf den ersten Blick großes Potential birgt, den Kunden das Online-Einkaufen durch echte Convenience schmackhafter zu machen. Mehr lesen

Neben der Kernfunktion, die Auslieferung von Aufträgen nach verschiedenen Kriterien zu optimieren und dafür zum Beispiel zu splitten, verfügt ein OMS über weitere Module, die die Arbeit des Händlers erleichtern.Dazu gehören ein Callcenter-Modul, ein Modul für die Filialen, ein Modul für Lieferanten, ein Preis- und Promotionen-Modul, ein Dokumentenmanagement-Tool und eine Administrationskonsole. Omnichannel-Prozesse sind nur dann wirtschaftlich, wenn sie hoch automatisiert sind. Genau diese Automatisierung erfolgt über ein spezialisiertes Omnichannel-OMS.Der Einsatz eines OMS verbessert die Serviceleistung über alle Verkaufskanäle hinweg. Es verkürzt die Lieferzeiten, ermöglicht eine flexible Abwicklung des Verkaufsprozesses und erteilt stets aktuelle Auskünfte - während Retailer ihre Margen verbessern.Mit automatisierten Prozessen und optimierten Warenbeständen sparen sie Kosten und können Kampfpreise wegen überfüllter Läger vermeiden.