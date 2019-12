Die Anmutung erinnert an den guten Tante-Emma-Laden. Doch Reals neuer kleiner Ableger ist technisch auf dem neuesten Stand. Bestellt und bezahlt wird bei „Emmas Enkel“ vorab per App oder direkt im Markt. Die Supermarktkette macht damit einen weiteren Schritt, Online- und Offlinehandel miteinander zu verknüpfen. Und folgt dabei einem Trend, das Smartphone als persönliche Schnittstelle zum Kunden zu nutzen.

In Innenstadtlage ganz nah am Kunden mit einem Sortiment, das auf Regionalität, Bio und Frische setzt - das aber alles digital, über App bestellbar und 24/7 verfügbar. Im denkmalgeschützten Gebäude am Rosenbergplatz 1 lädt eine Filiale des Café Herbertz zum gemütlichen Verweilen bei einer Tasse Kaffee und frischem Gebäck ein. Das Café geht nahtlos in den Verkaufsraum über. In Holzkisten werden frische Produkte wie Obst und Gemüse vom Lieferanten „Das grüne Eck“, Backwaren von „Brotfreunde Grau“ oder französisches Süßgebäck von „La Boulangerie“ präsentiert.





Im Geschäft selbst kann man auf einem Terminal aus einem Sortiment von rund 500 Artikeln wählen. Eine vollautomatische Warenausgabe liefert dann das Bestellte. „Stuttgart ist unser Testlabor: Sollte sich die Technologie im täglichen Praxiseinsatz beweisen und die Kunden im Rahmen einer mehrmonatigen Testphase unseren 'Concept Store' annehmen, werden wir rasch weitere Geschäfte in Deutschland eröffnen“, sagt Müller-Sarmiento. © Real Der Kunde bekommt ein Gesicht In der App kann er mit PayPal, im Markt selber auch per EC- oder Kreditkarte oder mit Google Pay und Apple Pay bezahlen. Nach der Zahlung erhält der Kunde einen QR-Code, mit dem er die Bestellung zu jeder beliebigen Zeit am Abholterminal im Markt abholen kann.Im Geschäft selbst kann man auf einem Terminal aus einem Sortiment von rund 500 Artikeln wählen. Eine vollautomatische Warenausgabe liefert dann das Bestellte. „Stuttgart ist unser Testlabor: Sollte sich die Technologie im täglichen Praxiseinsatz beweisen und die Kunden im Rahmen einer mehrmonatigen Testphase unseren 'Concept Store' annehmen, werden wir rasch weitere Geschäfte in Deutschland eröffnen“, sagt Müller-Sarmiento.

Hat der User im Store einen Anzug gekauft und surft am Folgetag online, kann ihm beispielsweise der passende Gürtel angezeigt werden“ beschreibt Felix Schirl, Geschäftsführer des Personalisierungs-Technologie-Spezialisten Trbo.

Besser mal den Kanal wechseln



„Wir haben uns gefragt, wie man den klassischen, kleinen Einkaufsladen um die Ecke wiederbeleben kann“, sagt Patrick Müller-Sarmiento, CEO von Real. „Emmas Enkel“ ist die Antwort.Soweit also alles wie bei der guten alten „Tante Emma“. Nur Tante Emma ist längst in Rente. Bezahlt wird am Kassierer-losen Terminal oder über die neue „Emmas Enkel“ App. Der Kunde kann in der App nach dem „Click & Collect“-Prinzip seinen Warenkorb zusammenstellen.Einen Erfolg kann Real mit dem Konzept ohnehin verbuchen. Der Kunde - sonst anonym zwischen hohen Ladenregalen unterwegs - geht über die Nutzung seiner App ein Stück weit aus der Deckung. Eine gute Gelegenheit, ihn mit Storytelling und Angeboten wieder in diese oder jede andere Real-Filiale zu locken.Längst hat der stationäre Handel das Smartphone als Schnittstelle zum Kunden entdeckt. Tracking-Technologien wie W-Lan, Ultraschall, Bluetooth oder Beacons erlauben es Shops, mit ihren Kunden über das Smartphone Kontakt aufnehmen, sobald diese sich im Dunstkreis des Ladengeschäfts bewegen. Der Kunde muss dabei allerdings „aktiv mitspielen und sich für einen entsprechenden Service, bspw. auf einer entsprechenden App, registrieren“, betont Gregor Wolf, Vice President beim Data-Driven Marketing Anbieter Smart Digital. Dann kann der User personalisierte Push-Nachrichten auf seine App erhalten, die ihm spezielle Angebote oder Vergünstigungen gewähren.So geschehen bei Thalia: Der Buchhändler hat in allen seiner rund 240 Filialen Beacon-Funksender anbringen lassen. Filialbezogene Angebote, Informationen zu Lesungen, Signierstunden und anderen Veranstaltungen vor Ort gelangen direkt aufs Smartphone, sobald der Kunde sich nähert.Um die personalisierten Push-Nachrichten zu erhalten, müssen Verbraucher die neue Thalia-App heruntergeladen, den Zugriff auf die Standortdaten erlaubt und die Bluetooth-Funktion des Handys aktiviert haben. Nutzen lässt sich das natürlich auch für Werbung wie „Letzter Aufruf: Tolinos bis zu 50 Euro günstiger!“ „Kundenkonten, die sowohl Online als auch Offline eingesetzt werden können, bieten natürlich den großen Vorteil, dass das Kaufverhalten in beiden Welten analysiert und die Informationen auch wieder genutzt werden können.Doch oft steht der Konsument solch einer unverblümten Personalisierung kritisch gegenüber. Zwar, so das Ergebnis einer McKinsey-Studie, fordert fast jeder zweite Deutsche zumindest gelegentlich personalisierte Nachrichten an. 37% halten die die Weitergabe ihrer Profildaten aber für problematisch. Und 42% der Befragten in Deutschland sind der Meinung, dass die meisten Werbebotschaften immer noch wie Massenware wirken, die nicht wirklich auf sie zugeschnitten ist. Wenige Sekunden nach einem Einkauf oder einer Online-Suche entsprechende Werbeeinblendungen oder Mails zu erhalten – die roten Schuhe lassen grüßen - verursacht bei 34%t zudem ein ungutes Gefühl.Stephan Schmidt, Leiter Personalisierung und Infrastruktur bei Otto, sieht deshalb auch „klare Erfolge an den Stellen, wo es uns gelingt, das Angebot konkret auf die Käufer zuzuschneiden. Hier erzielen wir einen Anstieg für alle relevanten KPIs: mehr Klicks, mehr Engagement, eine höhere Conversion Rate.“Ein Beispiel dafür ist der vollautomatisierte Marken-Newsletter, der auf den individuellen Markenpräferenzen der Empfänger basiert. „Zukünftig wollen wir Personalisierung noch stärker für die Inspiration unserer Kundinnen einsetzen“, sagt Schmidt. Ein Kanalwechsel kann dabei mitunter nützlich sein, so Ottos Erfahrung: jeder Kunde soll auf dem von ihm bevorzugten Kanal nur die für ihn persönlich relevantesten Angebote erhalten.Neben E-Mail- und Social Media setzt der Versandhändler weiterhin auf die Ansprache per Telefon oder Print: KI und Datenprognosen helfen dabei die Sortimentsvorlieben, die Printaffinität sowie die Kaufwahrscheinlichkeit von Nutzern zu ermitteln. Auf dieser Basis entscheidet man bei Otto zum Beispiel, ob und welches Printformat für einen Kunden geeignet ist. „Im nächsten Schritt kommen personalisierte Werbemittel zum Einsatz, etwa eine Postkarte mit individualisierten Produktempfehlungen“, erklärt Nicolai JohannsenDirektor Customer & Sales bei Otto.„Echte Personalisierung basiert darauf, den User eindeutig zu identifizieren. Dies gelingt nur über spezifische, pseudonymisierte, individuelle User-IDs“, bestätigt Christian Gleich, Director Business Development bei Conversant. Conversants Personalisierungstechnologie matcht hierzu die CRM-Daten von Werbungtreibenden mit seinen eigenen 200 Millionen anonymisierte Userprofilen.Die Profile basieren auf mehr als 7.000 Attributen. Sie umfassen Kaufdaten (online & offline), GPS Daten, Video-Views, Surfdaten, Interaktionen mit Werbung, wichtige Lebensereignisse sowie Produktvorlieben. Alle gesammelten Interaktionsdaten des Kunden, sowohl on- als auch offline, werden in Echtzeit in das Profil aufgenommen. „So wissen wir wann und über welchen Kanal der Konsument mit personalisierten Botschaften angesprochen werden kann“, erklärt Gleich.Dass er das vor Ort im Ladengeschäft allerdings weniger mag, stellt die McKinsey-Studie klar: 40%, so ein Ergebnis, lehnen standortabhängige digitale Werbung eher ab. Ein Konzept wie das von Real mit Café und Tante-Emma-Flair mag da vielleicht mehr Wohlgefühl auslösen.Der Beitrag erschien zuerst bei Horizont.net.