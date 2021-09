Ob Keyword-Kampagnen oder Display-Marketing – Online-Ads sind fester Bestandteil im Marketing-Mix. Doch datenschutzrechtlich geraten die Anbieter der beliebten Werbesysteme wie Google, Bing und Facebook immer wieder in die Kritik: wegen des Nutzertrackings. Das Setzen von Cookies, der Datentransfer in die USA und die Verwendung der Nutzerdaten für die eigenen Zwecke der Analytics-Tools sind mit den europäischen Datenschutzbestimmungen unvereinbar. Dennoch: Für die prominenten Advertising-Systeme muss dies nicht das Aus bedeuten.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Klickrate = Anzahl der Klicks geteilt durch die Anzahl der Anzeigen-Einblendungen.

Conversion Rate = Anzahl der ausgeführten Aktionen (von Download bis Kauf) geteilt durch die Anzahl der Anzeigen-Klicks. Sie ist für Werbetreibende die letztlich entscheidende Größe

© IMAGO / Panthermedia

Conversions tracken und optimieren

Über den Autor © Etracker Olaf Brandt ist Geschäftsführer der etracker GmbH , dem Experten für datenschutzkonforme Web-Analyse und Conversion-Optimierung. Nachdem der Diplom-Kaufmann in verschiedenen Softwareunternehmen beschäftigt war, kam Brandt 2008 zu etracker, wo er zunächst im Business Development tätig und später für die Produktentwicklung des Web-Analyse-Tools verantwortlich war. Die SaaS-Lösung etracker Analytics ist unabhängig geprüft und für ihre DSGVO-Konformität ausgezeichnet. Sie arbeitet standardmäßig cookie-frei und bedarf keiner Einwilligung, sodass alle Besuche und Conversions rechtskonform erfasst werden.

10% der Conversions reicht nicht als Basis

Zum Setzen von Cookies bedarf es der rechtskonformen Einwilligung gemäß dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Mai 2020. Dabei müssen Consent-Banner beide Optionen gleichwertig darstellen: Zustimmung wie Ablehnung.

Seit Ende des Privacy-Shield-Abkommens im Juli 2020 ist ein Daten-Transfer an US-Unternehmen unzulässig, außer der Nutzer hat eine rechtskonforme Einwilligung zur Daten-Weitergabe erteilt. Die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission greifen im Web Tracking nicht.

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) fordert bei der Datenerhebung die Zweckbindung. So ist es den Anbietern von Web Analytics Tools nur gestattet, Nutzerdaten zu eigenen Zwecken wie personalisierter Werbung oder Re-Targeting zu verwenden, wenn der Nutzer aufgeklärt wird und seine rechtskonforme Einwilligung dazu gibt.

Es geht auch ohne die Anylysetools von Google &Co.

Der Überblick über alle Kampagnen: Conversion Upload



© IMAGO_Westend61 Datenschutz Chancen und Grenzen der Möglichkeiten, die Click & Collect oder Click & Meet Händlern bieten Termine verabreden und Kunden einzeln treffen – Notlösungen wie Click & Meet bieten auch Chancen, denn Händler erhalten dadurch neue Möglichkeiten, wertvolle Kundendaten zu generieren: E-Mail-Adressen, Präferenzen und mehr. Doch welche personenbezogene Daten dürfen gesammelt, und wie dürfen diese verwendet werden? Victoria Johnson und Jörg Kornbrust, Fachanwälte für IT-Recht und Gewerblichen Rechtsschutz der Kanzlei FPS in Berlin, geben Orientierung. Mehr lesen



© imago images / Sabine Gudath Etailment-Expertenrat Beim Datenschutz auf Nummer sicher gehen Newsletter, Gewinnspiele & Co: Händler können sich aus einer Vielfalt von Marketingmaßnahmen bedienen, die eine immer effizientere Kundenbindung ermöglichen. Je individueller, desto risikoreicher sind diese allerdings aus datenschutzrechtlicher Sicht. Was Händler beachten müssen, erklärt Etailment-Expertin und Rechtsanwältin Kathrin Schürmann. Mehr lesen



© Redaktionsbüro A. Mühlberger Morning Briefing BlackFriday.de, Ifo-Warnruf, Amazon, H & M, Cookies, MyMigros, Ansturm-Management, Inkasso, Instagram Reels, Trusted Dialog Heute ist schon der vierte Tag unter der Ägide der so genannten Bundesnotbremse. Wie die "Textilwirtschaft" ausrechnete, zeigten am Freitag 221 deutsche Landkreise (und damit die Mehrheit) eine Covid-19-Inzidenz, die nach den Regeln der Notbremse nur "Click & Collect" zulässt. Wir zitieren dazu die Twitterin Kerstin Brune: "Der Mensch – vom Jäger und Sammler zum Click and Collector". Und zum Online-Kunden, siehe unten die Meldung des Ifo-Instituts. Mehr lesen

Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Online-Kampagnen sind die Conversions. Denn Online-Marketer möchten mit jeder Werbeanzeige einen möglichst hohen Return on Advertising Spend (ROAS) erzielen.Dabei muss eine Conversion nicht zwangsläufig mehr Umsatz generieren – wenn das Kampagnenziel im Download eines PDF-Dokuments, in einer Newsletter-Registrierung oder einer Event-Anmeldung besteht. Zudem gilt es, zwei Kennzahlen (KPIs) zu unterscheiden:Web-Analytics-Systeme oder Conversion-Tracking-Tools, die es auch von Google, Bing und Facebook gibt, messen die Conversions. Über die Conversion-Daten etwa in Google Ads erkennen Marketer, welche Kampagnen so wirkungsvoll sind, dass es lohnt, sie höher zu budgetieren, und in welche Kampagnen weniger oder kein Geld mehr fließen sollte.In den meisten Advertising-Systemen lässt sich diese Optimierung automatisieren. Entweder man legt die „Cost per Conversion“ selbst fest oder überlässt es dem System, Anzeigen-Einblendungen so zu steuern, dass die Conversion-Wirkung des gegebenen Budgets maximiert wird.Nur ist bei Google Ads dafür die Implementierung eines Google-Tracking-Codes oder die Verwendung von Google Analytics nötig, das mit dem Google-Ads-Konto verknüpft wird. Genau hier beginnen die Datenschutzprobleme.Online-Marketer sind gezwungen, ihre Online-Ad-Kampagnen rechtskonform zu gestalten. Das Dilemma: Für den Einsatz der Tracking-Lösungen von Google, Bing, Facebook & Co. ist die Einwilligung der Nutzer unverzichtbar. Das heißt:Nur stimmen bei der Möglichkeit zu einer rechtskonformen Einwilligung meist weniger als 10% der Nutzer zu. Kampagnen auf dieser Grundlage zu steuern, ist unmöglich.Zwar braucht es Conversion-Zahlen, um mit Online-Ad-Kampagnen den bestmöglichen ROAS zu erzielen, nur geht dies auch ohne die Webanalyse-Tools der US-Anbieter. Eine europäische Web-Analytics-Lösung kann Conversions rechtlich unbedenklich erfassen und zu Google Ads, Bing Ads & Co. automatisiert – und datenschutzkonform – zurückspielen.So ist zwar keine personenbezogene Datenerfassung (und kein klassisches Re-Targeting) möglich – aber das kampagnenbezogene Tracking und die automatisierte Conversion-Optimierung funktionieren problemlos.Über einen automatischen Conversion Upload stehen die ermittelten Daten zu Download, Registrierung oder Kauf im Idealfall direkt im jeweiligen US-Werbesystem zur Verfügung. Online-Marketer planen, budgetieren und realisieren ihre Kampagnen und Anzeigen dort wie gewohnt.In der Regel genügt es, den Tracking-Code des Werbesystems gegen den der datenschutzkonformen Tracking-Lösung zu tauschen. Alle Kampagnendaten und deren Conversions werden automatisch erkannt, keywordgenau zugeordnet und in die verschiedenen Advertising-Systeme geladen.Und weil alle Conversions unabhängig vom Advertising-System in einer Web-Analytics-Lösung erfassbar sind, lassen sich auch die Kampagnen in den verschiedenen Werbesystemen miteinander vergleichen, anhand selbstgewählter Conversion-Kriterien und ohne Mehraufwand. Online-Marketer agieren auf diese Weise nicht nur datenschutzkonform – sie gewinnen einen ganz neuen Überblick über ihre Ad-Kampagnen.MEHR ZUM THEMA: