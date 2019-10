Amazon kommt seinem erklärten Ziel, der globale „Everything Store“ zu werden, immer näher. Ralf Richter, Ex-Amazon-Manager und Geschäftsleiter Marketplaces bei Plan.Net Performance, erklärt die Hintergründe.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Die Konkurrenz zwischen den Händlern steigt

Über den Autor Amazon Media Group in München. © Plan.net Ralf Richter ist Geschäftsleiter Marketplaces bei Plan.Net Performance , einer Serviceplan-Tochter. Zuvor war er "Senior Agency Parnerships Manager" bei derin München.



© diy13 - fotolia.com Ranking Die Top 100 der umsatzstärksten Onlinehändler in Deutschland 2019 Der deutsche E-Commerce-Umsatz der Top-100-Onlineshops kann auch 2018 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum aufwarten und schafft eine Steigerung von 10,2% bei einem Gesamtjahresumsatz von 33,6 Miliarden Euro. Zu den Gewinnern mit starkem Wachstum zählen laut den jüngsten Zahlen des EHI unter anderem About You, Asos, Douglas, dm und Flaconi. Mehr lesen

"Die Anzahl gelisteter Produkte auf Amazon.de beträgt mittlerweile weit über 200 Millionen."

Die Herausforderer schlafen nicht



© Jonathan Weiss / Shutterstock.com Marktplatz Amazon: Vendor, Seller oder Hybrid – Welche Strategie ist die Richtige? Die eine, universell richtige Strategie, um auf Amazon zu verkaufen, gibt es nicht. Die Wahl des richtigen Verkaufsmodells ist jedoch ein erfolgskritischer Faktor in jeder ganzheitlich geplanten Distributionsstrategie.Ralf Richter, Ex-Amazon-Manager und Geschäftsleiter bei Plan.Net Performance, beleuchtet in einem Gastbeitrag die Optionen. Mehr lesen



© Syda Productions - Shutterstock.com Marketing So optimieren Sie Ihren Marktplatzauftritt Wer seine Präsenz auf einem Marktplatzauftritt optimieren will, der verliert sich schnell mal in Details und lässt die Arbeit dann womöglich lieber liegen. Ralf Richter, Ex-Amazon-Manager und Geschäftsleiter Marketplaces bei Plan.Net Performance, verschafft in einem Gastbeitrag Überblick und erklärt, wo man seine Schwerpunkte setzen muss. Mehr lesen



© Evan Lorne – Shutterstock.com Expertenrat – Christian Otto Kelm Amazon ist nicht böse – sie haben nur komplett ihr Freund-Feind-Radar verloren "Die Kunden folgen den Marken und nicht dem Marktplatz", sagt Etailment-Experte Christian Otto Kelm. Ein engagiertes Plädoyer für mehr Mut von Händlern und Lieferanten gegenüber dem Online-Riesen. Mehr lesen

Seit der Öffnung der Plattform für Drittanbieter zur Jahrtausendwende wachsen die Anzahl der Händler und die Summe der gelisteten Produkte unaufhörlich. Allein im Jahr 2018 kamen laut einer Studie von Marketplace Pulse über 100.000 neue Händler auf den deutschen Marktplatz. Die Anzahl gelisteter Produkte auf Amazon.de beträgt mittlerweile weit über 200 Millionen.Im Zuge dieser Entwicklung bieten immer mehr Händler die gleichen Produkte an, was einen erbitterten Kampf um die conversionstarke Vorauswahl im Einkaufswagen, der sogenannten BuyBox zur Folge hat. Ein Umstand, von dem kurz- und mittelfristig betrachtet vor allem der Konsument durch günstige Angebote profitiert.Im Gegenzug nimmt durch die ungebrochene Ausweitung des Produktkatalogs die Konkurrenz zwischen ähnlichen, substitutiven Gütern zu. Das eigene Produkt sichtbar zu machen und in der Masse der Angebote nicht unterzugehen ist daher eine der größten Herausforderung auf Amazons Marktplatz, der sich Vendoren und Seller gleichermaßen stellen müssen.Der Handelsriese aus Seattle hat diesen Umstand frühzeitig als Chance erkannt, sich ein weiteres, äußerst lukratives Geschäftsfeld zu erschließen. Amazon bietet bereits seit Ende der 2000er-Jahre eine Vielzahl werblicher Lösungen an, mit denen Hersteller wie Händler ihre Produkte bewerben und kauffreudige Konsumenten entlang der gesamten Customer-Decision-Journey ansprechen können.Die eigens zur Vermarktung gegründete Abteilung hieß zum Start „Amazon Media Group“, heute einfach „Amazon Advertising“. Sie stellt ihren Werbepartnern ein umfassendes Tech-Stack zur Verfügung, dessen Bedienung sehr komplex ist und nur mit ausgeprägter Expertise wirklich gelingt. Um das eigene Produkt bestmöglich sichtbar zu machen, sollte auf die folgenden beiden Systeme ein besonderes Augenmerk gelegt werden:Dieses Self-Service-Tool wurde 2015 gelauncht und war bis Anfang des Jahres noch als Amazon Marketing Services (AMS) bekannt. Es beinhaltet aktuell drei Anzeigenformate (Sponsored Products, Sponsored Brands und Product Display Ads), welche Performance-basiert über Pay-per-Click Anzeigen innerhalb der Suchergebnisseite und der Produktdetailseiten ausgespielt werden können. Die möglichen Targetingoptionen sind vielfältig, variieren von Format zu Format. Sie reichen von einer automatisierten Ausspielung bis hin zu einer keyword-, produkt beziehungsweise kategoriespezifischen Aussteuerung der Werbemittel.Ausgestattet mit einem entsprechenden Werbebudget, kann man als Händler seine Produkte beispielsweise direkt innerhalb der begehrten ersten Suchergebnisse platzieren, um potenzielle Kunden mit seinem Angebot unmittelbar anzusprechen.Da die Werbeformate aufgrund der bestehenden Nachfrage beim Kunden eingeblendet werden (Pull-Marketing) und durch den stark nativen Charakter kaum als Werbung wahrgenommen werden, stellen Sponsored Ads die derzeit performanteste Werbelösung auf Amazon dar – sie zeichnen aktuell sogar für den mit Abstand größten Teil der Werbeerlöse von Amazon verantwortlich.Vor 2019 bekannt unter dem Namen Amazon Advertising Platform (AAP), ermöglicht das Einkaufssystem den programmatischen Einkauf von Display- und Video-Inventar und dessen präzise Aussteuerung mit Hilfe der von Amazon millionenfach erhobenen Such- und Einkaufsdaten seiner User.So lassen sich beispielsweise Nutzer, die zwar eine Produktdetailseite auf Amazon besuchen, aber keinen Kauf abgeschlossen haben, auch außerhalb des Marktplatzes gezielt erneut ansprechen und für den finalen Kauf auf das Produktangebot zurücklotsen (dieser Vorgang nennt sich Re-Targeting). Auch Kampagnen, die an früherer Stelle im Entscheidungsprozess ansetzen, lassen sich in zahlreiche sogenannte In-Market oder Lifestyle-Segmente segmentieren, um Personen mit spezifischen Vorlieben, Interessen oder Lebensstilen gezielt anzusprechen.Auch wenn Amazon aktuell sicherlich das umfangreichste und am weitesten entwickelte Werbeportfolio anbietet, soll nicht unerwähnt bleiben, dass mit Ebay Advertising, Zalando Marketing Services (ZMS) und der Otto Group Media (OGM) weitere Marktplätze in ihr werbliches Portfolio investieren und spannende Lösungen im Bereich Retail Media entwickeln.Insbesondere OGM hat aufgrund der vergleichbaren Positionierung als Sortimentsgeneralist und seinem in Mechanik und Werbeformaten mit Amazon vergleichbaren Angebot das Potenzial, künftig mehr als nur eine gute Ergänzung für Werbetreibende darzustellen.