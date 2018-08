Der deutsche Ableger des niederländischen Lieferdienstes Picnic weitet sein Angebot auf Mönchengladbach aus. Unternehmenschef Frederic Knaudt erläutert, warum gerade dort, spricht über die Verdopplung seines Meersalz-Sortiments – und aus welchem Grund Picnic erfolgreicher sein wird, als die E-Food-Konkurrenz.





Herr Knaudt, vier Monate nach Ihrem Start in Nordrhein-Westfalen weiten Sie Ihr Angebot jetzt nach Mönchengladbach aus. Warum gerade dort?

Seitdem wir in Deutschland unterwegs sind, haben überall Menschen unsere App heruntergeladen und sich dann registriert. Die meisten logischerweise in Nordrhein-Westfalen, wo wir derzeit aktiv sind. Aber in Mönchengladbach hatten wir überdurchschnittlich großes Interesse, und deswegen expandieren wir jetzt hier. Wir haben hier in einem ehemaligen Kabelwerk einen hervorragenden Umschlagplatz gefunden. Der wird gerade umgebaut – und in ein paar Wochen kann es dann losgehen.

Das ist dann nach Neuss das zweite Hub, wie Sie es nennen?

Richtig.



Wieviele Kunden haben Sie denn bisher in NRW?

Rund 5.000. Mit Mönchengladbach kommen jetzt potenziell 110.000 Haushalte dazu.



Potenziell. Neuss ist nur etwas kleiner als Mönchengladbach, oder?

Ja, hier umfasst das Liefergebiet mit Städten wie Kaarst und Büttgen rund 100.000 Haushalte. Mit Mönchengladbach haben wir jetzt eine Verdopplung der Reichweite.



Was bestellen Ihre Kunden?

Alles. Wir bieten ja auch alles an, von Babynahrung über Kosmetik bis zu Tiernahrung, wie ein großer Supermarkt. Es werden sehr viel frische Produkte bestellt...



...also Fisch und Fleisch?

Ja, auch Obst und Gemüse.



Bei Frische sind die Kunden im Online-Lebensmittelhandel bisher skeptisch. Ihre nicht?

Zu Beginn gab es Vorbehalte. Aber nach der ersten Bestellung waren alle positiv überrascht von der Qualität der Produkte. Die Tomaten, die der Kunde heute nach Hause geliefert bekommt, sind auch am selben Tag erst bei uns eingetroffen. Frischer geht es nicht. Dazu passt auch, dass regionale Produkte außerordentlich gut nachgefragt werden, also Brot und Backwaren sowie Kartoffeln aus der Region. Das galt auch für die Zeit von Spargel und Erdbeeren – alles wurde in der Region bestellt.

