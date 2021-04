In Deutschland diskutieren alle, ob im Parlament oder auf der Straße, über die Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Dabei werden die Veränderungen für den Handel nicht so groß werden, wie befürchtet. Die Ausgangssperre nach 22 Uhr spielt für die Ladengeschäfte praktisch keine Rolle und in den meisten Bundesländern bleibt das Click & Collect möglich. Deutschland ist weit von den normalen Verhältnissen entfernt, aber wie die Städte diese Verhältnisse und ihre Attraktivität wieder gewinnen können, ist Thema der Digitalkonferenz "Zukunft Stadt" der dfv Mediengruppe. Dabei gibt es viele Ansätze. Ein immer stärker an Bedeutung gewinnendes Thema ist die Künstliche Intelligenz, wie eine neue Bitkom-Studie zeigt.

