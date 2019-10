Otto, Zalando und Peek & Cloppenburg bestimmen die Interaktionen in den Social-Media-Kanälen. Aber auch das Segment "Billig" weiß von sich reden zu machen.

Interaktion zählt



So schiebt sich der Textildiscounter Takko auf Platz 4. Das verdankt er vor allem seinem Engagement auf Instagram. Dabei zeigt er sich dort eher - markentreu - recht konventionell und nutzt gut bekannte Mechaniken wie die "Takko Repost Challenge" zur Aktivierung der Nutzer. Weiter auf dem Vormarsch ist zudem der Schuh-Shop Tamaris (Wortmann Gruppe). Storyclash analysiert für etailment das Verhalten von Millionen Usern auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram und hat ein Social-Media-Ranking der "Fashion Brands erstellt.Interaktionen bezeichnen die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.Das Tool des Start-ups, das etailment hier vorgestellt hat , zeigt dabei in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden. Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter & YouTube) verbuchen konnten.