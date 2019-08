Welche E-Commerce-Anbieter bewegen die Massen bei Instagram, Facebook und anderen sozialen Medien? Wer sorgt für Gesprächsstoff? Die Antwort liefert unserer Ranking.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Storyclash analysiert das Verhalten von Millionen Usern auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram.

xxxxx

Interaktion zählt





Zusammen mit Storyclash werfen wir einmal im Monat einen Blick auf die Top Start-ups auf Social Media in Deutschland. Den größten Zuwachs aber verzeichnet Aboalarm dank seiner Strategie, breit diskutierte Thema zu teilen. Das hat zwar wenig mit dem Vertragskündigungs-Service zu tun, kann aber helfen sich als kundenorientierter Dienstleister auszuweisen.

MEHR ZUM THEMA:



© About you/Gisela Schober Marketing Die Influencer Offensive von About you Die Hamburger haben die Ärmel hochgekrempelt und liefern aktuell nahezu im Wochentakt Entertainment und vermarkten es selbst. Immer mit dabei: Influencer. Mehr lesen

© Görtz etailment-Klassiker Auf diese Details achtet Görtz bei Influencern Influencer können helfen, den Umsatz zu steigern. Doch irgendwelche Internetsternchen zu buchen, wäre nicht klug. Der Influencer muss zur Marke passen, wie es Görtz vormacht. Zudem kommt es beim Umgang mit diesen Beeinflussern auf jede Menge Details an. Mehr lesen

© Ikea/YouTube Marketing So setzen Ikea, Mister-Spex und Glossybox auf Influencer YouTuber, Instagramer oder Snapchat-Sternchen sind immer häufiger als Markenbotschafter für Unternehmen im Einsatz. Auch Onlinehändler setzen verstärkt auf die Wirkkraft der digitalen Multiplikatoren. Christian Chyzyk, CEO und Gründer der Influencer-Marketing-Plattform ReachHero, hat sich aktuelle Kampagnen von drei großen Retailern angeschaut und erklärt, was sich Marketer abgucken sollten – und was besser nicht. Mehr lesen

Interaktionen bezeichnen dabei die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.Zusammen mit Storyclash werfen wir einmal im Monat einen Blick auf die Top Start-ups auf Social Media in Deutschland. Den größten Zuwachs aber verzeichnet Aboalarm dank seiner Strategie,

Besonders wachstumsstark in diesem Monat: Gewinnspiel-Aktionen von Babymarkt.de und der Modehändler About you. Kein Wunder, der Online-Player setzt ja inzwischen auch auf ein ganzes Orchester von Gesprächsthemen und eine Influencer-Offensive. Ausführlich hat das etailment gerade hier beschrieben Das Tool vonDas Tool des Start-ups, das etailment hier vorgestellt hat , zeigt dabei in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden. Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter & YouTube) verbuchen konnten.