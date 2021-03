Selbst bemalte Sneaker und goldene Schokoherzen - mit kreativen Ideen zum Valentinstag haben Westwing und Zalando die vorderen Plätze in unserem Social-Media-Ranking im Februar erfolgreich verteidigt. Die Fans von Musikhaus Thomann lieben witzige Beiträge rund um die Popkultur aber noch mehr als Sentimentalitäten.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Storyclash analysiert für etailment das Verhalten von Millionen Usern auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram und hat ein Social-Media-Ranking der Händler und Fashion Brands erstellt.



Interaktionen bezeichnen die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts. Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.



Das Tool des Start-ups, das etailment hier vorgestellt hat, zeigt dabei in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden. Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube & TikTok) verbuchen konnte.



MEHR ZUM THEMA:

© Fotolia / Sondem Instagram-Shopping Wie Media-Markt Instagram zur Shopping-Show macht Facebook? Ist vielen Unternehmen längst bekannt. Doch weil das Soziale Netzwerk an Relevanz verliert, gewinnt Instagram an Bedeutung. Auch für den Handel. Zumal neue Shopping-Funktionen locken. Bei Media-Markt kann man sich da manches abschauen. Mehr lesen

© imago images / CHROMORANGE Ranking Instagram und Co: Zalando ist wieder da Was geht in diesen Tagen in Social Media? Tiere. Geht ja eigentlich immer. Und es wird über Textilien geredet. Dafür sorgt Zalando. Der Onlinehändler kann seine Position im Social-Media-Ranking der E-Commerce Händler deutlich verbessern. Mehr lesen

© imago images / Kyodo News Plattformen Wie Facebook mit Künstlicher Intelligenz den E-Commerce beherrschen will Facebook veröffentlichte im letzten Monat sein neustes E-Commerce Produkt: Facebook Shops. Gleichzeitig wurde jedoch auch ein anderes Projekt bekannt, das noch viel mehr Potential haben könnte als Facebook Shops selbst. Mehr lesen



© Fotolia / Sondem Instagram-Shopping Wie Media-Markt Instagram zur Shopping-Show macht Facebook? Ist vielen Unternehmen längst bekannt. Doch weil das Soziale Netzwerk an Relevanz verliert, gewinnt Instagram an Bedeutung. Auch für den Handel. Zumal neue Shopping-Funktionen locken. Bei Media-Markt kann man sich da manches abschauen. Mehr lesen



© imago images / CHROMORANGE Ranking Instagram und Co: Zalando ist wieder da Was geht in diesen Tagen in Social Media? Tiere. Geht ja eigentlich immer. Und es wird über Textilien geredet. Dafür sorgt Zalando. Der Onlinehändler kann seine Position im Social-Media-Ranking der E-Commerce Händler deutlich verbessern. Mehr lesen



© imago images / Kyodo News Plattformen Wie Facebook mit Künstlicher Intelligenz den E-Commerce beherrschen will Facebook veröffentlichte im letzten Monat sein neustes E-Commerce Produkt: Facebook Shops. Gleichzeitig wurde jedoch auch ein anderes Projekt bekannt, das noch viel mehr Potential haben könnte als Facebook Shops selbst. Mehr lesen

Zalandos Tiktok-Film mit der Anleitung, einen Sneaker für die Liebste in Bonbonfarben zu bemalen, war mit gut 237.000 Aufrufen der dritterfolgreichste Post in den Sozialen Netzwerken.Auch zwei Valentinsposts des Möbelversenders Westwing schafften es in die Top Ten - ebenso wie sechs (!) der witzigen Posts von Musikhaus Thomann, die unter Fans inzwischen Kultstatus genießen. Storyclash analysiert für etailment das Verhalten von Millionen Usern in den Sozialen Netzwerken. Interaktionen bezeichnen die Summe der Kommentare, Shares, Likes und Reactions auf alle publizierten Posts.Sie sind zudem eine wichtigere Benchmark als Fan-Zahlen, weil Interaktionen ein Hinweis darauf sind, wie gut der Content und wie gut die Kundenbeziehung ist.Das Tool des Start-ups, das etailment hier vorgestellt hat , zeigt dabei in Echtzeit, wie häufig einzelne Beiträge von den Lesern geteilt, geliked und kommentiert werden.Auf dieser Basis entsteht ein Ranking jener Online-Medien und Beiträge, die im Vormonat die meisten Interaktionen auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube und Tiktok verbuchen konnten.