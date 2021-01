Ranking

Die besten Händler bei Instagram und Co sind keine Eintagsfliegen

Erfolg bei Social Media kommt selten über Nacht. Und wer sich einmal bei Instagram, Facebook und Co etabliert hat, der hat auch den Dreh raus, wie er sich an der Spitze halten kann. Das zeigt unser Ranking der besten E-Commerce-Händler und besten Fashion-Marken in den sozialen Netzwerken. Mehr lesen