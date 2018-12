Zu jung, Mutter, zu alt - die stereotypen K.o.-Kriterien warum Frauen in Deutschland in Spitzenpositionen wie unter Gründern unterrepräsentiert sind. Das ist auch nach über 200 Jahren Feminismus ein Fakt. Umso spannender, sich mit denen zu unterhalten, die sich durchgesetzt haben. etailment stellt in loser Reihenfolge erfolgreiche Frauen vor. Heute: Miriam Wohlfahrt, Gründerin und Mitgeschäftsführerin von Ratepay.

Über Miriam Wolfahrt 2009 gründete sie den Zahlungsdienstleister Ratepay, der heute 200 Mitarbeiter beschäftigt und zu Advent International und Bain Capital gehört. Als Geschäftsführerin und Gründerin von Ratepay ist Miriam Wohlfarth eine der ersten weiblichen Fintech-Gründerinnen in Deutschland. Zuvor hatte sie für einige erfolgreiche, internationale Unternehmen gearbeitet (Worldpay, Royal Bank of Scotland). Heute ist Wohlfarth als Angel-Investor für Start-ups unterwegs, zudem Mentor bei Accelerator Axel Springer Plug and Play, Board Member bei FinCompare und Partner von Paymentandbanking, einem führenden Fintech Blog in Deutschland und schreibt unter anderem Kolumnen für das Wirtschaftsmagazin "Bilanz", das als Beilage in der "Die Welt" erscheint.

Ich war der Annahme, dass sich der Frauenanteil über die Zeit von selbst vergrößert. Das war allerdings eine Fehleinschätzung. Mittlerweile finde ich es grundsätzlich wichtig, mich als Frau zu dem Thema zu positionieren und dieses Ungleichgewicht nicht einfach so hinzunehmen." Miriam Wohlfahrt



Frauen sind heute bestens ausgebildet. Dass sie es beruflich drauf haben, wird immer seltener bezweifelt, damit sich Frauen durchsetzen, braucht es gute Vorbilder, ist eine Überzeugung von Miriam Wohlfahrt.Den überwiegenden Teil meiner Karriere habe ich mich nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt – ich war der Annahme, dass sich der Frauenanteil über die Zeit von selbst vergrößert. Das war allerdings eine Fehleinschätzung. Mittlerweile finde ich es grundsätzlich wichtig, mich als Frau zu dem Thema zu positionieren und dieses Ungleichgewicht nicht einfach so hinzunehmen.Ich bin der Auffassung, dass gemischte Teams erfolgreicher arbeiten. Das sollte sich bis in die Chefetage ziehen. Bei uns ist das gut gelöst, wir in der Ratepay-Geschäftsleitung sind ein gemixtes Team: zwei Frauen, zwei Männer.Erst einmal musste ich herausfinden, was ich möchte und worin meine Stärken liegen. Ich war schon immer gut im Verkaufen. Die Payment-Welt empfand ich vom ersten Moment an als ungeheuer faszinierend, weshalb ich mich ständig weitergebildet habe. Und irgendwann habe ich auf meinen Bauch gehört, meinen Mut zusammengenommen und gegründet. Das sind auch die Eigenschaften, die mir helfen, mich durchzusetzen. Ich habe keine Angst vor dem Unperfekten, ich vertraue auf meine Fähigkeiten und meine Expertise und bin eine Macherin.Generell brauchen Frauen nicht mehr Förderer und Förderung als Männer. Ich kann allerdings aus Erfahrung sagen, dass es ungemein hilfreich ist, sich Vorbilder zu suchen. Mein Vorbild und zugleich Mentor war mein erster Chef, denn er hat mir gezeigt hat, dass es eigentlich für jeden möglich ist, etwas zu erreichen. Solange man es mit Leidenschaft tut. Was Frauen oft brauchen, ist mehr Mut, es anzupacken.Es wird immer wieder das Argument der Nichtvereinbarkeit von Familie und Beruf gebracht. Damit einher geht auch das Thema "Alter". Oft werden wir Frauen in drei Kategorien eingeteilt: zu jung, Mutter, zu alt. Stereotypisches Denken ist noch zu sehr in der Gesellschaft verankert. Männer sind angeblich selbstsicherer, durchsetzungsfähiger und überhaupt erfahrener; der Frau hingegen fehlt der Aufstiegswille.Sie brauchen vor allem einen Background, der Weitblick zulässt und die Themen Frauen und Karriere nicht als Kontroverse versteht. Ob man im Endeffekt den Willen und die Disziplin hat, um die eigene Karriere voranzutreiben, hängt vom Menschen an sich ab – nicht vom Geschlecht.Es wird kein Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau – die Qualifikation zählt. Förderung und Weiterbildung erhält jeder, unabhängig vom Geschlecht. Dennoch findet bei uns regelmäßig die Event-Reihe Woman@RatePAY statt: Wir laden externe, weibliche Gäste ein, die uns von ihrem Werdegang, ihren Learnings und Insights erzählen.