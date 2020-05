Frank Troch führt den Münchner Herrenausstatter Hirmer. Das Münchner Traditionshaus wurde vom Lockdown mit voller Wucht getroffen, und Troch fragt sich heute noch, ob alle Maßnahmen richtig waren. Dafür hat er im Unternehmen den Gemeinschaftssinn und den Zusammenhalt genossen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email





Was hat sich für Sie seit dem 16. März verändert, dem Tag, an dem die meisten Läden im stationären Handel geschlossen werden mussten?

Der 16. März war für mich – auch noch verstärkt im Rückblick – ein sehr einschneidender Tag. Mein selbstverständliches Vertrauen in unsere freiheitliche Grundordnung und in den gesunden Menschenverstand ist seitdem schon ein wenig ins Wanken geraten. Richtig Maß und Mitte zu finden ist herausfordernd, gar keine Frage, aber es gab und gibt schon recht viele für mich nicht mehr nachvollziehbare Verfügungen und Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft seit diesem Tag.

Wie sah danach Ihr Arbeitstag aus?

Ein Wechselspiel des Handelns – von Hoffen und Bangen bis Rechnen und Organisieren. Dies immer mit dem Ziel der Arbeitsplatzsicherung für unsere Mitarbeiter. Wir befanden uns ja in einer vollkommenden neuen Situation, da galt es – und gilt es immer noch – viel abzuklären, intern und extern, auch mit den entsprechenden Behörden.

© Hirmer

Mein schlimmstes Erlebnis war die eigenhändige Schließung unseres Unternehmens am Abend des 17. März. Das war schon ein sehr prägender Moment für mich. Das schönste Erlebnis bezieht sich auf einen längeren Zeitraum. Grundsätzlich empfinde ich den Zusammenhalt und den Gemeinschaftssinn unserer Belegschaft als sehr, sehr positiv. Dies hat uns allen die letzten Wochen die notwendige Motivation gegeben, um mit voller Kraft an vielen Maßnahmen zu arbeiten, auch an der Wiedereröffnung des physischen Geschäfts unter den neuen Regelungen.

Wie haben Sie Ihren Betrieb am Laufen gehalten?

Ein Team von Mitarbeitern aus allen Bereichen hat sich schnell zusammengefunden, um eine Taskforce zu bilden. Mit digitalen, viralen Maßnahmen in der Kommunikation haben wir den Kontakt zu unseren Mitarbeitern und unseren Kunden zu Hause gehalten.

© shutterstock / Andrii Vodolazhskyi Reden wir über Corona Connox-Chef Haas. "Wir zählen zu den Nicht-Verlierern" Online only - so heißt die Strategie des Premiummöbelhändlers Connox. Nicht verzetteln mit stationären Läden. Und in der Krise war das genau richtig, sagt Unternehmenschef Thilo Haas. Seine gewohnten Prozesse musste er trotzdem an die neue Lage anpassen. Was aber Connox nicht geschadet hat. Mehr lesen Was haben Sie dabei gelernt, was hat sich bei Ihnen verändert?

Krisensituationen verstärken immer den Handlungsdruck. Einiges was man im Tagesgeschäft nicht priorisiert und in längeren zeitlichen Verläufen realisieren will kann dann sehr schnell umgesetzt werden. Mein Learning ist: Innovationen schneller durchzusetzen und allgemein noch intensiver zu kommunizieren.

Konnten Sie trennen zwischen persönlichen Sorgen und den Sorgen ums Unternehmen?

Das ist immer das Ziel, das man dies trennen sollte. Ist aber natürlich in einer solchen Ausnahmesituation – die ja das private sowie das geschäftliche Leben betrifft – nicht wirklich realisierbar.

Reden wir über Corona Die Coronakrise belastet die deutsche Wirtschaft, und selbstverständlich auch die Handelsbranche. Jedes Unternehmen erlebt diese Zeiten anders. Wie, das will die Redaktion von etailment wissen - und fragt quer durch den Handel. Onliner wie stationäre Unternehmer, Filialisten wie lokale Mittelständler. Alle bekommen dieselben acht Fragen gestellt, allerdings unterscheiden wir zwischen stationär und online, denn hier sind die Probleme unterschiedlich. Die Antworten veröffentlichen wir in loser Abfolge.

Natürlich ist es ein sehr gutes Gefühl, wieder Kunden in unserem Haus zu haben. Die Aktivität steigert sich langsam wieder von Tag zu Tag. Auf der anderen Seite bestätigen sich nun einige Befürchtungen, in welches Dilemma uns der Lockdown langfristig gebracht hat – und dass wir noch viel Zeit und Kraft investieren müssen, bis wir wieder auf einem halbwegs "Vor-Corona-Niveau" angekommen sind. Anderseits haben und werden sich einige Chancen ergeben, die sich langfristig für uns auszahlen werden.Der Staat hat vieles richtig gemacht. Es wurde sehr viel kommuniziert und versprochen. Das war gut so, denn es gibt eine gewisse Sicherheit und stiftet Zuversicht. Nun ist es aber existenziell, dass den Worten auch konkrete Taten folgen und Hilfe sehr schnell auch bei allen ankommt, die sie dringend benötigen.

MEHR ZUM THEMA:





© shutterstock / ra2 studio Praxistipp Bundling, Rabatte, Kommunikation: So agieren Shopbetreiber in der Coronakrise richtig Die Coronakrise stellt den Einzelhandel vor die unterschiedlichsten Herausforderungen. Während der stationäre Handel immer noch mit strengen Beschränkungen zu kämpfen hat, muss sich der Onlinehandel auf einen starken Besucherzuwachs und neue Kundenbedürfnisse einstellen. Gastautor Anoop Vasisht hat Antworten auf die Fragen von Händlern, wie sie jetzt auf das veränderte Konsumentenverhalten reagieren sollen. Mehr lesen



© shutterstock / Wpadington Etailment Expertenrat Schluss mit "Danke" in der Coronakrise: Jetzt müssen handfeste Aktionen her Es wurde auf den Balkons geklatscht, man hat die Helden des Alltags hymnisch gelobt - doch so langsam sind viele nur noch genervt davon. Es wurde halt inflationär. Daher sollten sich Betreiber von Onlineshops überlegen, wie sie jetzt ihre treuen Kunden für die Zeit nach der Krise belohnen. Gewinnspiele sind eine Möglichkeit, aber es gibt noch viel mehr. Mehr lesen