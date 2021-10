Der Black Friday ist seit Jahren einer der umsatzstärksten Tage des Jahres im internationalen E-Commerce. Grund genug für Händler, sich bereits jetzt auf den 26. November 2021 vorzubereiten. Doch wie entwickelt sich das Shopping-Event in seinem 15. Jahr? Etailment-Gastautor Tobias Kaiser von der Internet-Agentur For Sale Digital gibt einen Rückblick über den Black Friday 2020 und Tipps, wie Händler nicht nur den großen Ansturm auslösen, sondern die Nutzer dann auch zufriedenstellen können.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© IMAGO / Alexander Limbach

Umsatzwachstum im Vergleich zu 2019: plus 56% am Black Friday, 60% in der Black Week (Montag bis Freitag, DACH-Region)

im Vergleich zu 2019: plus 56% am Black Friday, 60% in der Black Week (Montag bis Freitag, DACH-Region) Amazon meldet von Black Friday bis Cyber Monday einen Umsatzanstieg um 60% auf 4,8 Milliarden Dollar über den Amazon-Marktplatz.

meldet von Black Friday bis Cyber Monday einen Umsatzanstieg um 60% auf 4,8 Milliarden Dollar über den Amazon-Marktplatz. Shopify.de: 68% Umsatzanteil wurden 2020 über ein mobiles Endgerät generiert.

generiert. Der Warenkorb der Schnäppchenjäger ist 2020 über den Desktop höher als mobil (durchschnittlich 134 Euro vs. 108 Euro).

der Schnäppchenjäger ist 2020 über den Desktop höher als mobil (durchschnittlich 134 Euro vs. 108 Euro). Klarna: 2020 planten 36% der deutschen Nutzer, am Black Friday etwas zu kaufen.

Das durchschnittliche geplante Budget lag bei 219 Euro.

Wenn ein Anbieter wie Alibaba über 50% seines Umsatzes an einem Tag - dem Singles Day - macht, dann sollten Anbieter überall auf der Welt prüfen, wie sie das Potenzial dieser Super-Shopping-Tage richtig einsetzen können. Der Black Friday ist dafür durch seine Nähe zu Weihnachten noch besser geeignet.Hier sind im digitalen Bereich Markenführung, Vertriebsstrategie und technisches Know-how gefragt, um den großen Ansturm auszulösen, aber die Nutzer dann auch zufriedenstellen zu können.Doch was tut sich am Black Friday 2021, wie entwickelt sich das Shopping-Event in seinem 15. Jahr? Hinweise darauf gibt ein Blick in das vergangene Jahr. Hier die wichtigsten Fakten zum Black Friday 2020 zusammengefasst:

Über den Autor © For Sale Digital Tobias Kaiser ist strategischer Leiter der Internet-Agentur For Sale Digital . Das Unternehmen berät B2C- und B2B-Anbieter zur passenden Commerce-Strategie und implementiert diese anschließend in neue oder bestehende Auftritte. Unternehmen wie Media-Markt, Saturn, Hagebau, Dr. Hauschka oder Eckes-Granini gehören tweilweise seit mehr als 20 Jahren zu den Kunden der Hamburger Agentur.

Kaum jemand arbeitet nur auf den einen Tag hin. Vielmehr sind mittlerweile die Black Week, das Black Weekend inklusive Cyber Monday - oder gar ein ganzer Monat bei vielen großen E-Commerce-Playern intensiv beworbene Standards geworden. Amazon, About You, Saturn und Media-Markt rollten bereits ab Mitte November 2020 erste Angebotsformate aus - sowohl online als auch in den Filialen. Die Black-Friday-Woche haben die meisten Anbieter besetzt.

Groß wurden die Treueprogramme gespielt, z. B. mit 10% Extra-Rabatt oder Pre-Shopping. So wurde bei Neukunden, die wegen der günstigen Preise am Black Friday kommen, die Mitgliedschaft im Programm prominent und mit einem klaren USP beworben.

Service: Nicht nur gute Preise locken die Kunden, auch ein erweitertes Umtauschrecht, kostenlose Rücksendung oder Kauf auf Rechnung boten viele Händler. Denn wenn das Portemonnaie leer ist, kauft es sich schlecht. Da hilft es, wenn die Rechnung erst im Januar bezahlt werden muss.

Spannend ist Lidl zu sehen - einer der am stärksten wachsenden Onlineshops der letzten Jahre. Das Unternehmen aus Neckarsulm zog sich aus dem Rabattwahn 2020 komplett heraus.

Ikea verzichtete auf plakatives Schwarz und nutzte die Aufmerksamkeit am Black Friday, um sich zum Trendthema Nachhaltigkeit zu positionieren - was auch durch die Verwendung der Farbe Grün zum Ausdruck kam. Preisvorteile für den Kunden gab es aber auch hier.

Spannend ist auch der Blick auf die konkreten Aktivitäten der größten deutschen Onlineshops im vergangenen Jahr:

© Screenshot

Tipps für den Black Friday 2021

1. Schwarz ist die Schlüsselfarbe

2. Kunden langfristig binden

3. Die Kaufentscheidung erleichtern



© imago images /Alexander Limbach Etailment-Expertenrat Black Friday: Das Beste draus machen So beliebt er bei Onlineshoppern ist, so unbeliebt ist er bei vielen Händlern: der Black Friday. Sie befürchten, durch die Rabattschlacht wertvolle Umsätze im Weihnachtsgeschäft zu verlieren oder auf Gewinn verzichten zu müssen. Dennoch ziehen die meisten Händler mit, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren. Dabei kann man aus dem Black Friday doch noch ein positives Event machen, neue Kunden gewinnen und sogar noch das Weihnachtsgeschäft ankurbeln. Mehr lesen

Deutlich mehr B2B-Aktivitäten

Einkaufsentscheidungen im B2B-Bereich benötigen oft mehrere Abstimmungsschleifen und werden nicht intuitiv getroffen wie im Endverbraucher-Segment. Händler sollten ihr Angebot länger als nur am Black Friday anbieten, mindestens die Black Week empfiehlt sich hier.

Auch B2B-Kunden suchen vermehrt per Smartphone nach Artikeln und Angeboten und sogar 75% gaben im letzten Jahr an, dass sie vermehrt digital einkaufen wollen, sofern der Prozess funktioniert.

Wichtig dabei ist neben einem guten Angebot ein Shop, der für die Zielgruppe gut funktioniert. Die wichtigsten Shop-Features von Einkäufern sind:

Verfügbarkeit: 91% Erwartete Lieferzeit: 75% Preisübersicht: 72% Suchfunktion: 88% Anzeige kundenindividueller Preise: 68% Filterfunktion für die Kriterien eines Produkts: 57%

Verbrauchsgüter: Zeitlich befristete Rabattaktionen lassen sich in der Black Week wunderbar spielen, wenn Einkäufer angesprochen werden, die innerhalb ihres Budgets schnelle Kaufentscheidungen treffen können. Insbesondere Artikel, die für die Käuferschicht derzeit einen großen Nutzen bieten, können bei einem attraktiven Preis zu Neukunden-Kontakten führen.

Investitionsgüter: Black-Friday-Rabatt-Aktionen auf Investitionsgüter bieten die Chance, sich Jahresend-Etats zu sichern und sich auch bei Interessenten zu positionieren. Händler sollten aber die im B2B längeren Kaufentscheidungsprozesse mit mehreren Stakeholdern berücksichtigen - sei es durch Langfristigkeit des Angebots oder die Möglichkeit dieses zu reservieren.

Wie können sich nun Anbieter im B2C-Bereich auf den Black Friday 2021 vorbereiten?Wollen Onlinehändler ihren Nutzern signalisieren, dass sie bei der Schnäppchensuche bei ihnen an der richtigen Adresse sind, sollten sie plakativ mit Schwarz arbeiten, der vom Nutzer gelernten Symbolfarbe für den Black Friday. Selbst, wenn ein Anbieter nur geringe oder gar keine Rabatte ausspielt, kann der Einsatz von schwarten Teasern am Black Friday potenziell zu einem Uplift führen.Der Black Friday eröffnet große Chancen, neue Kunden für das eigene Loyalitätsprogramm zu begeistern und so dauerhaft an die Marke zu binden. Auch Bestandskunden sollten extra aktiviert werden. Exklusive Vorverkäufe oder zusätzliche Services bieten sich hier an."Jetzt kaufen, später zahlen": Ratenkauf oder verlängerte Zahlungsziele machen es den Kunden leichter, auch bei ausgereizten Budgets oder höherpreisigen Artikeln im Rahmen des Black Friday zu kaufen. Ein verlängertes Umtauschrecht bis nach Weihnachten nimmt den Verbrauchern die Sorge, ein falsch ausgesuchtes Geschenk nicht mehr zurückgeben zu können.Auch im B2B-Sektor kommt der Black Friday immer stärker auf. Gerade am Jahresende, wenn Bevorratung für das kommende Jahr ansteht oder noch Etats aus 2021 offen sind, ist die Chance neue Leads zu generieren hoch.Dabei gilt es aber einiges zu beachten:

Fazit



© BuyBay b. v. Retouren Fünf Tipps für die Flut der Rücksendungen durch Black Friday und Weihnachten Die E-Commerce-Branche rüstet sich für die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Spätestens zum Black Friday (in diesem Jahr am 26. November) und in der Cyber-Week beginnt die heiße Phase. Allerdings haben nur wenige Online-Händler eine Strategie für den Umgang mit der zu erwartenden Flut an Retouren zu diesen saisonalen Verkaufsspitzen in petto. Retourenmanagement-Spezialist Buybay hat eine Checkliste mit fünf Fragen zusammengestellt, die bei der Prüfung und Optimierung der Prozesse helfen. Mehr lesen



© shutterstock_Potential Filmmaker Logistik Eine Branche im Black-Friday-Modus – doch der Höhepunkt kommt noch Leere Regale treiben dem Handel Schweißperlen auf die Stirn. Ein Nadelöhr für den Nachschub – die Logistik. Die Branche hat sich schnell auf die Corona-Krisenzeiten eingestellt, das Versandvolumen nimmt bereits Vorweihnachtsniveau an. Mit dem Produktionsstart in China erwartet die Branche eine neue Welle. Die größte Herausforderung ist aber: Die Mitarbeiter müssen gesund bleiben. Mehr lesen



© Reuters Shopping-Events Löst der Singles Day den Black Friday bald ab? Zwei Milliarden Pakete, fast 600.000 Bestellungen pro Sekunde: Der Singles Day am 11.11. hat in China alle Rekorde gebrochen - und ist längst der umsatzstärkste Verkaufstag weltweit. Warum er das Potenzial hat, hierzulande zu einem zweiten Black Friday zu werden, erklärt Etailment-Gastautor Damian Maib, Gründer der Agentur Genuine German. Mehr lesen

Auch wenn an vielen Stellen der Branche Kritik an überhöhtem Konsumverhalten aufkommt, zeigen alle Indikatoren, dass auch in den nächsten Jahren auf große Umsatzpotenziale im November gesetzt werden kann. Sei es der Single-Day oder der Black Friday: Die großen Shopping-Highlights finden jetzt Akzeptanz in der breiten Masse und sollten deshalb von allen Branchen besetzt werden.