Das Berliner Start-up Wonnda will D2C-Anbieter und Influencer mit einer zentralen Plattform dabei unterstützen, Produkte komplett digital zu beziehen und auf den Markt zu bringen. Zum Start sind über 900 Produkte verfügbar. Der Fokus liegt zunächst auf Eigenmarken.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© Wonnda

Zentrale Plattform für alle Projektbeteiligten

Das Interesse an Produkten "Made in Europe" steigt aufgrund von pandemie- und kriegsbedingten Disruptionen in der globalen Lieferkette. Auch bei Marken im Direktvertrieb wird das europäische Sourcing wichtiger."Was allerdings fehlt, ist die digitale Infrastruktur, um die eigene Produktlinie, von der Idee bis zum Fulfillment an den Endkunden, auf den Markt zu bringen", erklärt Oliver Allmoslechner. Zusammen mit Martin Ditzel hat der Tiroler im Januar 2022 in Berlin das Start-up Wonnda gegründet. Ziel ist es, so Allmoslechner, das "Operating System" für die nächste Generation an Verbrauchermarken zu werden.Mit über 100 europäischen Lohnherstellern in verschiedenen Produktkategorien und ausgewählten Partnern öffnet sich Wonnda in der "Public Beta" nun auch für Neukunden. Ein knappes Dutzend Projekte wurden bereits über Wonnda abgewickelt."Als ich vor einigen Jahren meinen Vater, der als Optiker in Österreich tätig ist, dabei unterstützt habe, seine Eigenmarke zu launchen, habe ich den mühseligen Sourcing-Prozess am eigenen Leib erfahren", erinnert sich Mitgründer Allmoslechner an die Ideengebung zurück."Mit Wonnda haben wir ein digitales Tool entwickelt, das alle Projektbeteiligte auf eine zentrale Plattform bringt und somit Prozesse transparenter, schneller und effizienter gestaltet."

Im ersten Schritt fokussiert sich Wonnda auf die Erstellung von Private- und White Label Produkten.



Dabei arbeitet das Start-up vor allem mit jungen Marken aus dem E-Commerce-Segment sowie Influencern zusammen.

© Screenshot

Bedeutung von Social Commerce steigt

Dies ist auch für mittelständische Lohnhersteller interessant: Während neue Marken über konventionelle Vertriebswege schwer zu erreichen sind, will Wonnda einen attraktiven Kanal zur Neukundengewinnung bieten und digitalisiert dabei Vertriebs- und Projektmanagementprozesse von Lohnherstellern.

"61% der Generationen Z & Y haben bereits einmal ein Produkt gekauft, das von einem Content-Creator ihres Vertrauens beworben wurde. Das zeigt klar die Relevanz von Social Commerce und wohin sich das Konsumverhalten einer kauffreudigen Generation bewegt", kommentiert Mitgründer Martin Ditzel eine von Wonnda durchgeführte Befragung zum Thema "Direct-to-consumer Brands".



MEHR ZUM THEMA:



© IMAGO / Westend61 Influencer-Marketing Zulässige und unzulässige Werbeposts: Wo fängt Schleichwerbung an? Die Kennzeichnungspflicht von Werbung in Sozialen Netzwerken oder sonstigen Online-Medien stellt Influencer, Blogger und Podcaster regelmäßig vor rechtliche Herausforderungen. Häufig geht es um die Unterscheidung zwischen unzulässiger Schleichwerbung und zulässigen Werbeposts. Etailment-Expertin und Rechtsanwältin Kathrin Schürmann klärt über die Kennzeichnungspflicht auf und zeigt, welche Auswirkungen das neue Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) haben wird. Mehr lesen



© IMAGO / Addictive Stock Zielgruppenmarketing Rabattmarken und Instagram: Wie der Versender Jungborn die Best-Ager erreicht Wie digitalisiert man sich als Händler mit einer Zielgruppe im Seniorenalter? Die Jungborn GmbH behauptet sich im Nischensegment als Versandhändler der ersten Stunde seit 90 Jahren - und hat eine eingeschworene Community, die inzwischen auch auf Instagram aktiv ist. Geschäftsführer Jürgen Knecht gibt in einem Gastbeitrag Einblicke in die crossmediale Kundenkommunikation und erklärt, wie Jungborn analoge und digitale Kanäle kombiniert, ohne ältere Kunden mit allzu radikalen Maßnahmen zu verschrecken. Mehr lesen