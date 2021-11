Um potenziellen Käufern ein besseres Benutzererlebnis zu bieten, sollten Händler ihre Preise oder Zahlarten auch spontan dem Nachfrageverhalten und den Vorlieben ihrer Kunden anpassen können. Hier setzt das Fintech Axytos an: Mit seiner cloudbasierten Plattform unterstützt es E-Commerce-Unternehmen bei der Verarbeitung von Daten, der Erhöhung der Geschwindigkeit von Online-Transaktionen und der Sicherung von Zahlungswegen. Sie erhalten Zugang zu über 70 nationalen und internationalen Auskunfteien und Datenlieferanten, gewünschten Zahlarten oder PSPs, Debitorenmanagement und White-Label-Mahnprozessen.

Über Axytos Unternehmensname: Axytos

Rechtsform: GmbH

Unternehmenssitz: Langen, Hessen

Gründungsjahr: 2019

Mitarbeiterzahl: 15

Geschäftsführung/Vorstand: Oliver Burgis, Gründer und Managing Director

Dr. Karsten von Diemar, Managing Director

Christoph Ruoff, Gründer und Managing Director

Matthias Schubert, Chief Risk Officer

Start-ups ohne Buzzwords



In Onlineshops kann man zwischen ganz unterschiedlichen Zahlarten auswählen. Z. B. kann man mit Paypal bezahlen. Aber auch Lastschrift sowie Kauf auf Rechnung sind sehr beliebt, Teilzahlung oder Ratenkauf sind stark im Kommen. Das alles wird jetzt "Buy Now, Pay Later" (BNPL) genannt. Die Zahlung per Rechnung war und ist in Deutschland immer schon sehr beliebt, aber nicht jedem Käufer wird das im Onlineshop auch angeboten. Axytos hat deshalb eine cloudbasierte Plattform entwickelt, um Händlern eine weiterentwickelte Lösung für diese Zahlungsmöglichkeiten im "Buy Now, Pay Later"-Bereich zur Verfügung zu stellen. Dabei tritt Axytos dem Käufer gegenüber gar nicht in Erscheinung. Man nennt das "White-Label", der Händler kann damit sehr individuell und auch in Eigenregie bei voller Transparenz aller Prozesse z. B. einen optimierten und von Axytos zahlungsgarantierten Rechnungskauf anbieten.Händler, die die Axytos-Plattform schon nutzen, sind davon begeistert, denn die derzeitigen Anbieter nehmen ihnen die Kundenbeziehung zum Käufer und die Kontrolle über die Folgeprozesse weg. Somit hat der Händler hier keine Transparenz mehr bei Abläufen, die für ihn sehr wichtig sind. Axytos gibt dem Händler also die Kontrolle über sein Geschäft und seine Kundenbeziehungen zurück.Axytos unterstützt als Buy-Now-Pay-Later-Enabler PSPs und den E-Commerce durch die Bereitstellung einer weiterentwickelten White-Label-Lösung für z. B. den zahlungsgarantierten Rechnungskauf. Als Anbieter von Embedded Financial Services sind wir Partner der Banken, um verlorene Marktanteile im E-Commerce-Umfeld zurückzuerobern.Bekannte Onlinehändler, unter anderem aus dem Bereich Bekleidung, Ernährung und Pflege, nutzen bereits sehr erfolgreich den axytos Rechnungskauf 3.0. Mit namhaften Payment-Service-Providern und Banken befinden wir uns in fortgeschrittenen Gesprächen.Mit Payment-Service-Providern, Banken und mit großen Handelsunternehmen.Dass unser BNPL-Enabling und White-Label-Angebot so überaus positiv angenommen wurde. Der Markt hat faktisch auf die Axytos-Lösung gewartet, das wurde uns in vielen Gesprächen bestätigt und das zeigen auch die Umsatzzahlen der Unternehmen, die zu Axytos gewechselt sind.Die hohe Conversion-Rate, die E-Commerce-Händler mit unserer Axytos-Lösung Rechnungskauf 3.0 erzielen.Axytos - vom Fintech-Start-up zum wichtigen Player im internationalen BNPL-Enabling.Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter ulrike.sanz@dfv.de Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de