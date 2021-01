Kunden nicht nur zu gewinnen, sondern sie auch zu halten ist eine Herausforderung. Das Berliner Start-up CrossEngage hilft Händlern dabei, wertvolle und dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen - durch die intelligente Nutzung von First-Party-Kundendaten.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© CrossEngage

CDP trifft auf KI

© CrossEngage

Das Marketing-Flywheel

© www.hubspot.com/inbound-marketing

Es sammelt Kunden- und Marketingdaten und auch First-Party-Daten aus allen gängigen Quellen in Echtzeit und formt daraus ein einheitliches 360-Grad-Kundenprofil ("Collect").

Jede Veränderung in den Daten (Käufe, Klicks, Präferenzen etc.) wird durch das System registriert und in das Profil integriert ("Detect").

Automatisch berechnet es auf Basis der aktuellsten Veränderungen kundenindividuelle Standard-Prognosen wie den zukünftigen Customer Lifetime Value (CLV), die Wahrscheinlichkeit der Abwanderung, zukünftige Produktaffinitäten etc. ("Understand").

Aus dem COS lassen sich auch direkt Kampagnen kanalübergreifend aussteuern, deren Nutzen auf den gesammelten Daten und berechneten Verhaltensvorhersagen fußt ("Act").

Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, Kunden zu einem angemessenen Preis zu gewinnen und zu halten. So müssen sie immer wieder Bestandskunden durch teure Akquisitionskampagnen zurückgewinnen, was langfristig zu ständig wachsenden Kosten führt.Dieses Problem haben die Gründer Manuel Hinz und Dr. Markus Wübben von CrossEngage (Berlin) und Dr. Björn Goerke, Dr. Dennis Proppe und Philippe Take von Gpredictive (Hamburg) erkannt. Im Herbst 2020 fusionierten die beiden Start-ups zu einem gemeinsamen Unternehmen unter der Dachmarke CrossEngage.Beide Firmen boten in der Vergangenheit zueinander komplementäre MarTech-Plattformen an. Die Customer-Data-Plattform (CDP) von CrossEngage kombiniert eine echtzeitfähige 360-Grad-Erfassung von Kundendaten mit einem kanalübergreifenden Kampagnen-Management.Mit der Customer-Prediction-Plattform (CPP) von Gpredictive können vollautomatisch Hunderte von CRM-Prognosemodellen einfach, schnell und präzise erstellt und gepflegt werden, um Strategie- und Budgetentscheidungen im Marketing zu optimieren.Mithilfe künstlicher Intelligenz und AutoML erkennt und versteht die Plattform Veränderungen und unterstützt so ein kundenzentriertes Vorgehen sowie Personalisierung im Cross-Channel-Marketing.Aus beiden Systemen wurde nach der Fusion ein gemeinsames Produkt, das Customer-Operating-System (COS), das bereits von E-Commerce-Unternehmen wie Avocadostore oder Shop-Apotheke genutzt wird. Auch Depot, Limango und Hello Fresh stehen auf der Kundenliste des Start-ups."Das COS profitiert von einer tiefen Integration beider Plattformen, da einerseits die notwendigen Daten für die Kundenverhaltensprognosen direkt und in Echtzeit verfügbar sind und andererseits die Prognosen nahtlos über alle Kanäle hinweg automatisiert aktiviert werden können", so CrossEngage.Mit diesem System will das Start-up Händlern helfen, das berühmte Marketing-Flywheel in Schwung zu bekommen.Dabei sollen die Kunden auf die eigene Botschaft und das eigene Produkt aufmerksam gemacht werden, der Händler mit den Kunden in Kontakt treten und im Idealfall eine beidseitige Kommunikation entstehen und die Kunden mit einer hervorragenden Customer Experience begeistert werden.Dieser Prozess fördert langfristig auch die Weiterempfehlung über Mundpropaganda an potenzielle neue Kunden - womit sich der Kreislauf schließt.Das COS von CrossEngage soll bei jedem dieser Prozesse unterstützen (siehe Grafik oben):

Das ist etailment-Start-ups

In der Rubrik "Start-ups" stellt etailment regelmäßig innovative und spannende junge Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein können.

MEHR ZUM THEMA:



© Amazon Etailment-Expertenrat Was braucht das Amazon-Flywheel und was passiert an Tag 2? Lässt du es jemand anders machen, wird es jemand anders machen, sagt unser Etailment-Experte Christian Kelm und fragt: Sind Amazons Eigenmarken vielleicht nur Erfüllungsgehilfe, um die logistischen Prozesse auszulasten und Kunden zufriedenzustellen? Händlern rät er zu mehr Selbstreflexion. Mehr lesen



© imago images /Panthermedia Digitale Transformation Mit Daten bessere Entscheidungen treffen Spätestens seit Corona steht fest: Händler müssen agil werden, um auf plötzliche Veränderungen am Markt reagieren und solide Entscheidungen treffen zu können. Dass diese Transformation auch in kleinen Schritten, die schnellen Mehrwert liefern, funktioniert, zeigt sich am Beispiel des Onlinemarktplatz-Betreibers Etsy. Mehr lesen