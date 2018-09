Voice Commerce ist angesagt. Um Alexa für die eigenen Bedürfnisse fit zu machen, braucht es stimmbasierte Anwendungen, kurz Skills. Storyline liefert die Möglichkeit, ohne Programmierkenntnisse, die gewünschten Skills zu erstellen.

Über Storyline

In fünf Minuten zur ersten, einfachen Anwendung

Bereits 3000 Nutzer registriert

Über etailment Start-ups

Die Entwicklung von Voice Interfaces – im Deutschen unter dem ungelenken Begriff Stimmliche Benutzerschnittstellen oder Sprachdialogsysteme bekannt – werden von Experten oftmals als Paradigmenwechsel im Bereich E-Commerce beurteilt. Eine Vorreiterrolle nimmt hier Amazons Sprachassistentin Alexa ein, die von externen Anbietern durch Voice-basierte Anwendungen, sogenannte Skills, angesteuert werden kann. Das US-Start-up Storyline widmet sich genau dieser Marktlücke und ermöglicht die Entwicklung von Alexa Skills ohne Programmierkenntnisse.StorylineSan Mateo, KalifornienVoice Interface2017Vasili Shynkarenka (CEO) and Maksim Abramchuk (CTO)<100Boost VC, Y CombinatorStoryline richtet sich an Marken, Unternehmen und Einzelpersonen, die ihre Kunden über eine Sprachplattform wie Alexa und später auch Google Home erreichen wollen.Die Bandbreite der mit Storyline erstellbaren Skills ist breit: von interaktiven Spielen über News Content bis hin zu Dienstleistungen wie Terminvereinbarungen oder Pizzabestellungen. Die einfachsten Skills sollen sich laut Mitgründer Vasili Shynkarenka in fünf bis sieben Minuten erstellen lassen.Die beiden Gründer, die ursprünglich aus Weißrussland stammen, haben zuvor gemeinsam eine Agentur für Softwareentwicklung geleitet und dort bereits chat-basierte Anwendungen für ihre Kunden entwickelt. Mit ihrem eigenen Start-up führen sie diesen Gedanken nun weiter.Seit dem Launch der Software im Oktober 2017 haben sich laut Unternehmensangaben mehr als 3.000 Nutzer bei Storyline registriert. Das Pricing der Software basiert auf drei Säulen: neben der kostenlosen Basis-Variante gibt es einen Professional-Account für 49 Dollar pro Monat und eine maßgeschneiderte Enterprise-Variante, die weitere Integrationen und mehr Kundensupport bietet.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de