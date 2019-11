Hyper-Automatisierung, Multi-Experience, Transparenz und Autonome Dinge sind nur einige der Trends, die das amerikanische Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner für 2020 erwartet. Wir stellen die Trends im Detail vor.

Die Top 10 der strategischen Technologie-Trends für 2020

Hyper-Automatisierung



© I. Le Moal/shutterstock Marketing Mit Daten das Marketing automatisieren Es ist ein Armutszeugnis, das der Marketing Entscheider Radar 2019 den deutschen Unternehmen ausstellt. Jeder zweite Marketingentscheider (56 Prozent) sieht sein Unternehmen immer noch nicht für die digitale Marketing-Ära gerüstet. Das ist das Fazit einer aktuellen Befragung, die die auf Marketing, Kommunikation und Media spezialisierte Unternehmensberatung Brain Consulting unter 100 Geschäftsführern und Marketingleitern durchgeführt hat. Mehr lesen

Multi-Experience

I Tried the SEPHORA VIRTUAL ARTIST MAKEUP APP



© maria_savenko - fotolia.com Marketing Customer Experience: Was Händler für eine bessere Kundenerfahrung tun müssen Der Kunde ist und bleibt rätselhaft. Er verschmäht die tollen Angebote im Newsletter, oder klickt gar nicht erst auf die Produktempfehlungen im Shop. Oder noch schlimmer: Er stellt die Interaktion mit dem Unternehmen komplett ein. Nicht selten sind die Händler selbst Schuld an diesem Zustand. Mehr lesen

Demokratisierung von Fachwissen

Menschliche Steigerung

Transparenz und Nachverfolgbarkeit



© monsitj - Fotolia.com Technologie Die Blockchain wird den Handel prägen Die digitale Währung Bitcoin erlebt derzeit regelmäßig Allzeithochs. Die Begeisterung schlägt hohe Wellen, verdeckt aber andere Anwendungsbereiche der dahinterstehenden Technologie. Und die wird die Zukunft des Handels prägen. Wir erklären das Phänomen. Mehr lesen

"The Empowered Edge"



© Albert Heijn Smart Store Was man mit KI und IoT in der Filiale anstellen könnte Kluge Regale, Spider Tags, autonome Filialen: Handelsmanager sehen die Künstliche Intelligenz als aktuell wichtigste technologische Entwicklung. Was man damit alles im Verkaufsraum anstellen kann, zeigen Händlertests aus aller Welt. Mehr lesen



© vectorfusionart -shutterstock Mobilität Autos werden vollvernetzte Computer auf Rädern Vernetzung und die immer differenziertere Verarbeitung von Daten ist Teil unseres Alltags. In der automobilen Welt stehen wir noch relativ weit am Anfang, doch die Perspektive ist klar: Das Auto der Zukunft bewegt sich durch eine voll mit ihm vernetzte Umgebung, die Insassen haben im Auto den gleichen Zugriff auf das Internet, wie mit ihrem Smartphone oder Computer. Das hat auch Vorteile für Händler. Mehr lesen

Dezentralisierte Cloud

Autonome Dinge

Inside Ocado's automated warehouse

Angewandte Blockchain



© Bianca Hörsch/ESA Podcast Wie die ESA mit Weltraum-Daten Handel und Hersteller schlauer macht 30 Terrabyte an Daten pro Tag generiert die europäische Weltraumbehörde ESA. Wirtschaft und Industrie können die Daten nutzen. Kostenlos sogar. Wie organisiert man das? Das weiß Bianca Hörsch, Chief Digital Officer der ESA. Im Podcast sagt sie außerdem, wie man Wissensmanagement in einem der datenintensivsten Umfelder der Welt organisiert, wie man mit Start-ups zusammenarbeitet und welche digitale Innovationen in der Raumfahrt anstehen. Mehr lesen

Die Sicherheit Künstlicher Intelligenz



© DM7 - Fotolia Technologie Künstliche Intelligenz: Pleiten, Pech und Pannen Eine mit ein bisschen Künstliche Intelligenz gesteuerte Twitter-Kampagne von Adidas ging gerade mächtig nach hinten los. Es ist nicht der erste Fall in der Handels- und Markenwelt, bei dem KI für eine spektakuläre Peinlichkeit sorgte. Erinnern Sie sich? Mehr lesen



© Patrick Daxenbichler - fotolia.com Trends Wo KI und Automatisierung bereits im Handel wirken Künstliche Intelligenz polarisiert. Sie fasziniert die einen, und sorgt die anderen. Sie wird aber auf jeden Fall das Leben der Menschen verändern. Und beginnt bereits, den Handel zu prägen. Mehr lesen



© inna - fotolia Expertenrat - Stephan Ritter Wie der Hippo-Effekt den Wandel lähmt Die digitale Transformation ist mittlerweile überall in der Wirtschaft angekommen und gehört zum guten Ton in jedem Geschäftsbericht. Dies gilt insbesondere für Retail-Unternehmen, die bereits seit einigen Jahren im langen Schatten von Jeff Bezos ihre eigenen Transformationsprojekte vorantreiben. Zur großen Überraschung vieler kommen diese Anstrengungen jedoch nie zu einem Abschluss – sondern nehmen erst jetzt richtig Fahrt auf. etailment--Experte Stephan Ritter, Senior Client Partner bei Publicis Sapient, sagt, was nun im Fokus stehen muss. Mehr lesen

Seiner Prognose hat Gartner die sogenannten Smart Spaces zugrunde gelegt. "Smart Spaces bauen auf der Idee auf, personenorientiert zu sein. Ein Smart Space ist eine physische Umgebung, in der Menschen und technologiebetriebene Systeme in zunehmend offenen, verbundenen, koordinierten und intelligenten Ökosystemen miteinander interagieren, sagt David Cearley, Vice President und Gartner Fellow. Vielfältige Elemente - wie Menschen, Prozesse, Services und Dinge - kämen in einem Smart Space zusammen und würden eine "eindringlichere, interaktive und automatisierte Erfahrung" kreieren."Wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt der Technologiestrategie stellen, wird einer der wichtigsten Aspekte der Technologie hervorgehoben – wie sie sich auf Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner, die Gesellschaft oder andere Schlüsselgruppen auswirkt. Alle Handlungen der Organisation wirken sich direkt oder indirekt auf diese Personen und Gruppen aus. Das ist ein Ansatz, der sich am Menschen orientiert", sagt Cearley.Hierbei handelt es sich um die Kombination von multiplem Machine Learning, Software-Paketen und Automatisierungs-Tools für Arbeitsprozesse. Hyper-Automatisierung bezieht sich nicht nur auf den Umfang der Palette an Werkzeugen, sondern auch auf alle einzelnen Automatisierungsschritte (entdecken, analysieren, entwerfen, automatisieren, messen, abbilden und erneut überprüfen).Die Bandbreite von Automatisierungsmechanismen zu erfassen - wie sie zueinander in Beziehung stehen, wie sie kombiniert und koordiniert werden können - ist ein Hauptfokus von Hyper-Automatisierung. Ausgelöst wurde dieser Trend von der Roboter-Prozessautomatisierung (RPA). Hyper-Automatisierung braucht eine Kombination von Werkzeugen, die dabei helfen, menschliches Zutun bei einer Aufgabe nachzubilden.Bis 2028 wird die User Experience eine signifikante Veränderung dahingehend erleben, wie Nutzer die digitale Welt wahrnehmen und mit ihr interagieren: Soziale Plattformen definieren hierbei die Art, wie Menschen mit der digitalen Welt interagieren. Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) verändern hingegen die Art, wie Menschen die digitale Welt wahrnehmen.Aus der Kombination beider Veränderungen entsteht die künftige multisensorische und multimodale Erfahrung. "Das Modell wird sich von technologiegebildeten Menschen zu menschengebildeten Technologien verschieben. Die Last, Intentionen zu übersetzen, wird vom Nutzer auf den Computer übergehen", sagt Brian Burke, Vice President in der Forschung bei Gartner.Demokratisierung ist darauf ausgerichtet, Menschen den Zugang zu technischer Expertise (wie Machine Learning und Anwendungsentwicklung) oder Geschäftsbereichs-Expertise (wie den Verkaufsprozess und die ökonomische Analyse) zu ermöglichen - durch eine radikal vereinfachte Erfahrung und ohne umfangreiches oder teures Training erforderlich zu machen.Gartner geht davon aus, dass sich bis 2023 vier Schlüsselaspekte des Demokratisierungstrends beschleunigen werden: die Demokratisierung von Daten und Analytik, die Demokratisierung von Entwicklung, die Demokratisierung von Design und die Demokratisierung von Wissen.Dieses Feld untersucht, wie Technologie genutzt werden kann, um kognitive und physische Verbesserungen als wesentlichen Teil der menschlichen Erfahrung freizusetzen. Physische Steigerung entwickelt Menschen weiter, indem deren naturgegebenen physischen Fähigkeiten durch die Implantierung oder das Tragen eines Tech Devices im oder am Körper verändert werden.Kognitive Steigerung kann erreicht werden durch den Zugang zu Informationen und das Ausschöpfen von Anwendungen für traditionelle Computersysteme, indem die daraus hervorgehende Multi-Experince-Verbindung in Smart Spaces übertragen wird. Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden erhöhte Level von physischer und kognitiver Steigerung beim Menschen vorherrschend sein, da Individuen stets persönliche Erweiterung anstreben, prophezeit Gartner.Verbraucher sind sich zunehmend darüber bewusst, dass ihre persönlichen Informationen wertvoll sind und verlangen nach Kontrolle. Organisationen erkennen das steigende Risiko der Sicherung und des Managements von persönlichen Daten, während Regierungen strikte Gesetzgebungen einführen, um sicherzustellen, dass Organisationen mit Daten verantwortungsvoll umgehen.Transparenz und Rückverfolgbarkeit sind entscheidende Elemente, die die digitalen Ethikansprüche und das Bedürfnis nach Privatheit unterstützen. Sie beziehen sich auf eine Bandbreite an Einstellungen, Handlungen und unterstützende Technologien sowie Praktiken, die alle entworfen wurden, um Regulierungsanforderungen gerecht zu werden, einen ethischen Ansatz in Bezug auf Künstliche Intelligenz und andere Zukunftstechnologien zu bewahren und den wachsenden Vertrauensverlust in Unternehmen aufzufangen.Edge computing ist eine EDV-Struktur, in der Informationsverarbeitung und Inhaltssammlung sowie -ausspielung näher an die Quellen, Speicher und Konsumenten der Information herangebracht werden. Das System versucht, den Datenstrom und die -verarbeitung an einem Ort zu halten, um die Wartezeit zu reduzieren, die Möglichkeiten des Edge-Verfahrens auszuschöpfen und größere Autonomie zu gewährleisten.Burke sagt hierzu: "Edge computing wird ein dominierender Faktor in quasi allen Industrien und Anwendungsbereichen werden." Komplexe Edge Devices wie Roboter, Drohnen, autonome Fahrzeuge und Operationssysteme werden seiner Meinung nach diese Entwicklung beschleunigen.Damit ist die Verteilung von öffentlichen Cloud-Services auf verschiedene Orte gemeint, während der ursprüngliche Provider der öffentlichen Cloud Verantwortung für die Durchführung und Steuerung übernimmt sowie für Updates und Entwicklung von Services. Dies repräsentiert eine signifikante Verschiebung weg vom zentralisierten Modell der meisten öffentlichen Cloud-Services und wird laut Gartner zu einer neuen Ära der Cloud-EDV führen.Gemeint sind Geräte, die mittels Künstlicher Intelligenz Funktionen automatisieren, die bislang von Menschen ausgeführt wurden. Die am besten erkennbaren Formen von autonomen Dingen sind Roboter, Drohnen, autonome Fahrzeuge und Geräte. Ihre Automatisierung geht über jene von starren Programmierungsmodellen hinaus und sie nutzen KI, um fortgeschrittene Verhaltensweisen freizusetzen, die in natürlicher Weise mit ihrer Umgebung und mit Menschen interagieren.Da die Möglichkeiten von Technologie sich verbessern und auch dank Regulierung sowie steigender sozialer Akzeptanz werden autonome Dinge zunehmend in unkontrollierten öffentlichen Plätzen eingesetzt werden, so die Gartner-Prognose.Blockchain hat das Potenzial, Industrien umzuformen, indem über Unternehmens-Ökosysteme Vertrauen generiert, Transparenz bereitgestellt und Werteaustausch ermöglicht wird. Potentiell werden dadurch Kosten gesenkt, die Zeit für Transaktionseinigungen reduziert und der Cash Flow verbessert. Güter können zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden, was die Möglichkeiten zur Substitution mit gefälschten Waren signifikant reduziert.Die Nachverfolgung von Gütern ist auch in anderen Bereichen von Wert, wie bei Lebensmitteln, deren Produktionskette leichter rückverfolgt werden kann, um beispielsweise den Ursprung einer Verunreinigung auszumachen oder einzelne Teile zu tracken, im Zuge von Rückrufaktionen. Auch beim Identitätsmanagement hat Blockchain Potenzial. Smart Contracts können in ein Blockchain programmiert werden, wo bestimmte Ereignisse bestimmte Handlungen hervorrufen. Zum Beispiel wird eine Zahlung freigegeben, wenn eine Ware erhalten wurde.KI und Meachine Learning werden fortschreitend dafür genutzt werden, menschliche Entscheidungen in verschiedensten Anwendungsbereichen zu verbessern. Während dies einerseits tolle Möglichkeiten schafft, um Hyper-Automatisierung zu ermöglichen und autonome Dinge wirksam einzusetzen, wird der Fortschritt andererseits erhebliche neue Herausforderungen für Sicherheitsteams und Risikoführer mit sich bringen - durch eine massive Zunahme von potentiellen Angriffspunkten für das Internet der Dinge (IoT), für Cloud-EDV-Systeme sowie für Mikroservices und komplex vernetzte Systeme in Smart Spaces.Nach Einschätzung von Gartner sollten Sicherheits- und Risikoführer sich auf drei Kernbereiche fokussieren: KI-betriebene Systeme zu schützen, KI zum Schutz von Abwehrmechanismen einzusetzen und den Missbrauch von KI durch Angreifer vorherzusehen.Der Beitrag erschien zuerst bei Horizont.net.