Kunden erwarten beim Einkauf im stationären Handel den Komfort und die Qualität, die sie online gewohnt sind. Dazu gehört auch, bargeldlos zu bezahlen. Was in anderen Ländern längst Alltag ist, wird langsam in Deutschland immer populärer. Ob mit Karte oder Smartphone: Technologische Entwicklungen machen das Bezahlen einfacher, komfortabler und schneller.

Aus dem Inhalt: Bares wird Rares

Die Zukunft mobilen Bezahlens

Brötchen bargeldlos bezahlen

Digitalisierung im Handel

Manchmal zählt jede Sekunde, zum Beispiel an Bahnhöfen. Da geht inzwischen vieles per Karte. Doch wie sieht es beim Bäcker aus? Das ist der Lackmus-Test für das bargeldlose Bezahlen. Doch auch hier ist einiges möglich und es gibt sogar innovationsfreudige Bäcker, die so Kundennähe demonstrieren.Ein Portfolio an Chancen und Optionen rund um die Payment-Trends im Handel bietet unser aktuelles Whitepaper . Schauen Sie mal rein. Damit Sie morgen keine kleinen Brötchen backen müssen.

