Gutes Suchmaschinenwerbung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Onlinehändlern. Und hier ist Amazon das Nonplusultra. Es wird geklotzt, nicht gekleckert. Aber auch die Konkurrenz stockt hier ihre Budgets massiv auf, wie eine große Nielsen-Übersicht der Brutto-Werbeumsätze zeigt.

© thingamajiggs / fotolia

Werbeinvestitionen in Search Advertising

Erfolg hat nur, der die Suchenden finden lässt



© Amazon Marketing Ebay spart, Amazon investiert Wer im Onlinehandel Kunden erreichen will, muss werben, dass es kracht. Die Analysten von Nielsen haben ermittelt, wer im ersten Halbjahr 2018 wie viel für Werbung brutto ausgegeben hat. Da gab es im Handel einige überraschende Aufsteiger - und einen Absteiger. Mehr lesen



© psdesign1 - fotolia.com Praxistipp Erfolgreich auf Amazon: Wie Händler mit nur drei Kennzahlen ihre Wettbewerber auf Distanz halten Ein Händler kann auf der Plattform Amazon hervorragende Geschäfte machen. Doch das gelingt ihm dauerhaft nur, wenn er nicht nur die Preise der Konkurrenz im Blick behält. Was noch wichtig ist, sagt Tim Nedden, Geschäftsführer der E-Commerce-Beratung Finc3 Commerce GmbH . Mehr lesen



Marketing Seller oder Vendor - welches Amazon-Konzept lohnt sich? Ist ein Händler als „Seller“ auf dem Amazon-Marktplatz erfolgreich, lässt die Einladung ins „Vendor“-Programm nicht lange auf sich warten. Der Schritt zum Amazon-Lieferanten sollte wohlüberlegt sein. Der Onlineriese nimmt seinen Vendoren zwar viel Arbeit ab. Die begeben sich aber auch in eine Abhängigkeit. Viele bereuen den Schritt später. Mehr lesen

Schnell mal eine Mini-Marktforschung gemacht und wahllos folgende Begriffe gegoogelt: Kopfhörer, Kugelschreiber, Herren-Unterhose und Kondome. In jedem Fall ist Amazon unter den ersten drei, vier Internetadressen, wo der Kunde diese Produkte kaufen kann.Man könnte stundenlang weiter machen und alle möglichen Begriffe eingeben, das Ergebnis wird immer ähnlich sein: Amazon grüßt stets an vorderer Stelle mit der Aufforderung: "Kauf bei mir!" Das hat einen Grund: Es gibt keinen zweiten Onlinehändler in Deutschland, der mehr in Suchmaschinenwerbung investiert als Amazon. Rund 117 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2018 sind etwa 60 Prozent der gesamten Werbeausgaben des Unternehmens, wie die Werbemarktforscher von Nielsen ermittelt haben.Auch bei den Gesamtwerbeinvestitionen (ohne Social Media) ist Amazon der Budget-König der Branche.Klotzen im Suchmaschinenwerbung ist einer der Gründe für den Amazon-Erfolg, hier wird traditionell geklotzt, und aufgrund des gewaltigen Sortiments ist auch die Key-Word-Palette entsprechend groß - der suchende Online-Konsument kommt faktisch nicht an Amazon vorbei.Das wissen auch die Konkurrenten, und sie haben entsprechend ihre Budgets für Suchmaschinenwerbung enorm aufgestockt, etwa Media-Saturn, Ikea - und besonders Bett1. Mehr als viermal so viel wie im Vorjahreszeitraum buttert gar das Männerschöneranziehportal Outfittery in diese Werbeform. Denn alle wissen: Erfolg im Netz hat nur derjenige, der vom suchenden Kunden auch so schnell wie möglich gefunden wird. Und deswegen bekomm auch derjenige, der einen Pfannkuchenwender sucht, ihn zuerst bei Amazon angeboten.