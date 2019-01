Täglich werden Start-ups gegründet, nur selten von Frauen. Warum? etailment hat bei Gründerinnen nachgefragt und stellt unter der Reihe "women@work" in loser Folge erfolgreiche Frauen vor. Heute: Anike von Gagern, Mitgründerin des Start-ups Tausendkind.

"Meine Erfahrung ist, dass gemischte Teams deutlich bessere Ergebnisse erzielen, weil nicht alle die gleichen blinden Flecken haben." Anike von Gagern

Über Anike von Gagern Anike von Gagern studierte nach einer Bankausbildung Wirtschaftswissenschaften an der Universität Witten/Herdecke und promovierte an der Bergischen Universität Wuppertal. Anschließend war sie sieben Jahre lang in der Strategieberatung bei McKinsey tätig, mit Fokus auf Banken und Versicherungen.



2010 gründete sie gemeinsam mit ihrer Freundin und ehemaligen McKinsey-Kollegin Dr. Kathrin Weiß ihr eigenes Unternehmen tausendkind.



2013 launchten sie ihre erste Eigenmarke und erweiterten den Markt in die Schweiz und nach Österreich. Im vergangenen Jahr nahmen sie Möbel mit ins Sortiment auf – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum One-Stop-Shop für Mütter, die für ihre Kinder einkaufen.

Mit einer Sortimentsauswahl von rund 60.000 Produkten und gut 700.000 registrierten Kunden in Deutschland ist tausendkind mittlerweile der führende Onlineshop für qualitativ hochwertige Baby- und Kinderartikel.

Die Kombination Frauen und Karriere ist immer noch selten, schon gar, wenn sie eine Familie haben. Wie es geht, leben die beiden erfolgreichen Gründerinnen Kathrin Weiß und Anike von Gagern vor, sie haben vier beziehungsweise zwei Kinder. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ihnen im eigenen Unternehmen daher ein Herzensanliegen.Für mich liegt der Hauptgrund darin, dass es noch wenig Vorbilder gibt, denen die jüngeren Frauen nacheifern. Aber es verändert sich, auch getrieben durch die Frauenquote.Meiner Meinung nach ist der wichtigste Treiber, um langfristig Frauen in Führungspositionen zu bringen, ganz früh bei der frühkindlichen Bildung anzusetzen und sie ein Schul- und Studentenleben lang zu ermutigen, insbesondere in Bezug auf MINT-Fächer.Auch ein früher Kontakt mit Männern und Frauen aus der Wirtschaft führt zu einem positiv besetzten Berufsbild. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kinderbetreuung – es braucht solidarische Partner, wenn eine Frau gründet und Kinder bekommt, genauso wie frühkindliche Betreuungsangebote.Meine Erfahrung ist, dass gemischte Teams deutlich bessere Ergebnisse erzielen, weil nicht alle die gleichen blinden Flecken haben. Das bedeutet für mich nicht nur, geschlechtsgemischte Teams zu haben, sondern auch unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Altersgruppen etcetera – Vielfalt ist bereichernd. Und diese Bereicherung nehmen sich Unternehmen, die im Topteam monolithisch aufgestellt sind.Ich bin da unentschieden. Auf der einen Seite sehe ich, dass sich erst mit Einführung der Frauenquote in großen, etablierten Unternehmen wirklich etwas bewegt. Auf der anderen Seite erlebe ich selbst als Arbeitgeber, dass der Arbeitsmarkt in einigen Bereichen sehr eng ist. Die Auswahl durch eine Quote dann noch enger zu machen, führte eher zu schlechten Kompromissen.In den sieben Jahren als Unternehmensberaterin bei McKinsey habe ich gelernt, konzeptionell die Dinge zu durchdenken, datengetrieben zu arbeiten und Projekte zu managen. Das sind Fertigkeiten, die während der Unternehmensgründung von großer Wichtigkeit waren und auch heute noch elementar für die Arbeit als Geschäftsführerin sind.Neben Know-How spielen aber auch "weiche" Faktoren wie Durchhaltevermögen, Ambiguitätstoleranz, Beharrlichkeit und schlussendlich auch eine gehörige Portion Leidenschaft und Überzeugung für die eigene Idee eine bedeutende Rolle, wenn man sich für die Selbstständigkeit entscheidet.Für mich persönlich waren Vorbilder immer wichtig, und zwar männliche wie weibliche – Leute, die an mich geglaubt haben, die mich gecoacht haben, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Für Kathrin und mich als Gründerteam war und ist es wichtig, dass die Investoren an die Idee und uns als Team glauben.Der Anteil an weiblichen Mitarbeitern liegt in unserem Unternehmen bei mehr als 70 Prozent, davon haben knapp 30 Prozent Kinder. Aus diesem Grund ist es bei uns selbstverständlich, dass Frauen Verantwortung übernehmen und Führungspositionen besetzen, viele davon Mütter.Die positive Einstellung zum Leben mit Kindern ist in unserer Unternehmens-DNA tief verankert, wir als Gründerinnen haben vier beziehungsweise zwei Kinder und gehen mit gutem Beispiel voran.Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns daher ein Herzensanliegen. Wir haben für unsere Eltern verschiedene Angebote, von Homeoffice über flexible Arbeitszeiten bis hin zu der Möglichkeit, die Kinder mit zur Arbeit zu bringen, wenn es mal brennt.