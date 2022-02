E-Commerce lebt von Schnelligkeit: Bestellung, Bezahlung, Lieferung – alles muss reibungslos laufen. Dafür sind gut gepflegte Stammdaten essenziell, egal ob Rechnungsadresse, Zahlungsdaten, Kaufhistorie oder Produktdetails. Lesen Sie, wie sich der Onlineshop effizient mit ERP, PIM oder CRM verbinden lässt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© IMAGO / McPHOTO

B2B-Shops stehen vor besonderen Herausforderungen

Welche Stammdatenquellen gibt es? ERP: Hier liegen z.B. Preise, Artikelnummern, Produktinfos wie Maße oder Materialien, Bestände, Kunden- und Rechnungsdaten oder auch Kaufhistorien der Kunden.

Hier liegen z.B. Preise, Artikelnummern, Produktinfos wie Maße oder Materialien, Bestände, Kunden- und Rechnungsdaten oder auch Kaufhistorien der Kunden. PIM (marketingrelevante Daten): Hier liegen z.B. ausführliche Produktbeschreibungen sowie Produktbilder.

(marketingrelevante Daten): Hier liegen z.B. ausführliche Produktbeschreibungen sowie Produktbilder. CRM: Hier werden z.B. Kundendaten, Käufe, Rechnungsadressen, Kundenkommunikation und Marketingaktionen verwaltet.

Nur jedes vierte Unternehmen überprüft die Daten monatlich

© IMAGO / agefotostock

Wie werden Daten konsolidiert und Systeme zusammengebracht?

Drei Wege der ERP-Anbindung Es gibt mehrere Wege, ERP, CRM etc. mit dem Onlineshop zu verbinden. Eine früher übliche „feste Verdrahtung“ greift bei jedem Shopbesuch und jedem Artikelaufruf eines Kunden auf das ERP zurück. Damit ist zwar sichergestellt, dass die Daten im Shop stets aktuell sind. Doch je nach Shop-Größe führt dies zu übermäßiger Belastung des ERP. Minimiert wird diese durch asynchrone Schnittstellen, welche die Shop-Daten in Zeitintervallen aktualisieren, zum Beispiel nachts. Die Folge: Preise, Kundendaten oder auch Lagerbestände sind nicht mehr in jedem Fall aktuell. Häufig wird daher ein Mittelweg gewählt, bei dem ERP oder CRM nur zuvor exakt definierte Daten austauschen. So könnten zum Beispiel in einer Artikelübersicht die bereits geladenen Preise angezeigt, bei einzelnen Artikelaufrufen aber die individuellen Preise aus dem ERP abgefragt werden.

Lieber Prozesse ändern als Technik verbiegen



© IMAGO / Westend61 Technik-Booster für den E-Commerce, Teil 1 Der Onlineshop der Zukunft wächst mit E-Commerce ist längst nicht mehr nur Thema für Onlinehändler – sondern für alle. Spätestens Corona hat gezeigt, dass sich fast alles online verkaufen lässt. Und zwar nicht nur über den eigenen Webshop. Wer im E-Commerce der Zukunft erfolgreich sein will, braucht sowohl eine Strategie als auch die richtige Technologie. Mehr lesen



© Shutterstock / Eggheads Datenanalyse Product-Experience-Management: So gelingt das individuelle Kundenerlebnis Das Vertrauen des Kunden gewinnen und eine konsistente Story erzählen, indem zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Kontext die passenden Informationen bereitgestellt werden: So steigt die Conversion Rate. Voraussetzungen dafür sind zum einen eine umfassende Zielgruppenanalyse, zum anderen konsistente Produktdaten. Product-Experience-Management (PXM) kann dabei die Kernprozesse eines Produkt-Information-Management-Systems (PIM) um die Kontextuierung erweitern. Anja Missenberger vom Softwareanbieter Eggheads erklärt, wie das funktioniert und welche Händler von PXM profitieren. Mehr lesen



© IMAGO / Arnulf Hettrich Datenanalyse So gehen Einzelhändler gestärkt aus der Krise hervor Die Bereitstellung digitaler Alternativen zum Ladenbesuch hat stationäre Händler während des Lockdowns nicht nur jede Menge Arbeit, sondern vor allem auch Geld gekostet. Die gute Nachricht ist: All diese Anstrengungen sind nicht umsonst gewesen - denn sie ermöglichen Datenanalysen, die den entscheidenden Unterschied machen können, um die Krise nicht nur zu überstehen, sondern sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Was Händler dabei beachten müssen, erklärt Roger Illing, Vice President of Central Europe bei Alteryx, in einem Gastbeitrag. Mehr lesen

Erst mit dem Einstieg in den Online-Vertrieb merken Unternehmen oft, wie schlecht gepflegt und unvollständig ihre Stammdaten eigentlich sind. Denn wer Kunden online ansprechen will, muss alle wichtigen Daten strukturiert ins Shop-Frontend bringen.Dabei geht es um sehr unterschiedliche Daten: etwa Preise, Bestände und Lieferzeiten aus dem ERP, Produktbeschreibungen und Bilder aus PIM, DAM und CMS oder Kundendaten und Bestellhistorie aus dem CRM.Die Fehlerquellen sind ebenso vielfältig: Sie reichen von falschen Adressdaten – immerhin ziehen in Deutschland jedes Jahr rund acht Millionen Menschen um –über Namensänderungen oder Bankwechsel bis hin zu falschen Produktinfos und Preisen im System. Stammdatenpflege ist also kein Projekt, es ist eine „Dauerbaustelle“.Wie komplex das Thema im Online-Geschäft werden kann, zeigt ein Beispiel aus dem B2B-Segment. Denn hier sind Daten noch vielfältiger und ihre Korrektheit noch wichtiger. Exakte Maße und Materialangaben etwa sind für Geschäftskunden ebenso essenziell wie individuelle Preise.Typischerweise erhalten im B2B-Segment Kunden unterschiedliche Preise, je nach Rahmenvertrag oder Abnahmemenge. Üblich sind zudem Staffelpreise, Mindermengenzuschläge oder unterschiedliche Konditionen nach Zahlungsziel. Außerdem spielen vielleicht noch aktuelle Vertriebsaktionen oder Währungskurse im internationalen Vertrieb eine Rolle.Und so kann etwa ein Produktkatalog von nur 100 Artikeln schnell zu Tausenden unterschiedlicher Preise führen. Diese dem Onlineshop korrekt zuzusteuern ist eine Herausforderung – allerdings eine essenzielle.Denn für B2B-Kunden übernimmt der Internetshop zunehmend die Rolle des klassischen Kundenbetreuers: Er wird zum ersten Ansprechpartner. Wenn dort Preise oder sonstige Angaben nicht stimmen, ist das Vertrauensverhältnis schnell getrübt.Und wie sieht das Ganze in der Praxis aus? „Das schnelle Aufsetzen eines Onlineshops scheitert relativ häufig an schlechten oder nicht ausreichenden Stammdaten“, sagt Claudio Endres, Produktmanager beim SAP-Partner FIS. Dann müsse man „eigentlich erst einmal ein Stammdaten-Projekt aufsetzen“.Studien belegen diese Einschätzung: „Stammdaten: hochgeschätzt, zu selten überprüft“, lautet etwa die zentrale Erkenntnis der Unternehmensberatung PwC aus einer Umfrage unter Händlern und Konsumgüterherstellern. Demnach sehen zwar 95% das Master-Data-Management (MDM) als kritischen Faktor für den Unternehmenserfolg. Doch nur 28% überprüften die Daten mindestens monatlich.Die Marktforscher des Beratungsunternehmens Lünendonk sagen es noch deutlicher: Unternehmen, die ihre Stammdaten nicht im Griff hätten, bräuchten mit digitalen Geschäftsmodellen „gar nicht erst zu beginnen“, heißt es in der Studie „Revival der Stammdaten: Behindert mangelnde Datenqualität die digitale Transformation?“.Unterdessen birgt der Onlineshop neben der Datenqualität eine weitere Herausforderung. Denn Shop-Software bietet zwar auch eigene ERP-, PIM- und CRM-Tools, doch wird sie in der Praxis meist in eine bestehende Infrastruktur integriert. Daten aus vorhandenen ERP- und CRM-Systemen müssen dann in einheitlicher Struktur ausgetauscht werden.Hier spielt der auf Microservices basierte API-Ansatz von Onlineshop-Systemen, bei dem Drittsysteme über offene Standardschnittstellen angebunden werden, seine Vorteile aus. Diese „API First“-Architektur erlaubt das schnelle und vor allem flexible Andocken der meisten Unternehmenssoftware.Das Fundament dürfte in einer derart vernetzten Struktur meist das ERP bilden – schlicht, weil dort die meisten Daten lagern. Je nach Historie des Unternehmens kann aber auch das CRM die Führung übernehmen, etwa wenn der Vertrieb dort zentral die Kundendaten pflegt, oder aber das CMS, wenn Content die Basis des Geschäftsmodells ist.In der Praxis gerne genutzt wird indes das im Shopsystem integrierte Produktdatenmanagement. So spart man sich den Datentransfer aus einem externen PIM.Grundsätzlich wichtig für das gesamte Onlineshop-Projekt ist es zudem, vorab genau festzulegen, welche Daten aus welchem System wie übermittelt und ausgetauscht werden. Generell gilt dafür ein Expertentipp: Damit ein Onlineshop seine Potenziale bestmöglich entfalten kann, sollte man lieber etablierte – und manchmal auch antiquierte – Prozesse auf den Prüfstand stellen, als die moderne Technik so zu verbiegen, dass sie zu den existierenden Daten und Prozessen passt.Genau hier liegt offenbar vor allem für stationäre Händler die zentrale Herausforderung, wie die PwC-Studie zum Master-Data-Management zeigt. Größte technische Hürde sei für diese die zunehmende Komplexität durch Verschmelzung von Vertriebskanälen, heißt es dort – verbunden mit der Ablösung von Altsystemen. Teilweise seien hierfür mehrjährige Projekte nötig.MEHR ZUM THEMA: