Der E-Commerce-Markt in Deutschland feiert Umsatzzuwächse von 11,3 Prozent. Spitzentrio Amazon, Otto und Zalando bleibt unangefochten, doch beispielsweise Lidl.de ist neuerdings unter der Top 10. Spannende Veränderungen zeigt die EHI-Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2018".

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© Statista/EHI-E-Commerce Markt Deutschland 2018

Unterhaltungselektronik legt zu

© Statista/EHI-E-Commerce Markt Deutschland 2018

Lidl unter Top 10



© Amazon / Instagram Marketing Instashop: Wie Amazon den Modemarkt durch den Hintereingang erobert Instagram bietet sich zunehmend als Shopping-Vehikel an - samt direktem Klick in den Shop. Das nutzt auch Amazon für seine Fashion-Offensive. Marc Aufzug, Geschäftsführer des auf Amazon- und Marktplatz-Management spezialisierten Unternehmens factor-a, erklärt, wie der Online-Riese dabei taktiert. Mehr lesen



© Rawpixel.com - fotolia.com Deutschlands Top-Händler 2018 Diese 100 Händler lieben die Kunden Es gibt schon viele Siegel für Händler – doch noch nie wurden so umfangreiche Datensätze aus dem Netz ausgewertet, wie jetzt im Auftrag von "Der Handel". Auf der Basis von über 5 Millionen Aussagen im Netz entsteht ein Bild, wie Kunden über Handelsunternehmen denken. An der Spitze gibt es dabei einige Überraschungen. Mehr lesen



© Otto Group Player Es lebe die Schlupfhose: Warum Otto seinen Markenkosmos pflegt Otto ist als moderner Onlinehändler die Nummer zwei in Deutschland und strotzt vor Erneuerungsdrang. Trotzdem hält der Konzern an einem Kosmos aus Marken fest, die aus anderen Zeiten stammen. Das hat gute Gründe - und ist auch noch wirtschaftlich erfolgreich. Mehr lesen

Die deutschen Top 100 E-Commerce-Händler erwirtschafteten einen Umsatz – mit physischen Gütern – von 30,5 Milliarden Euro (gegenüber 27,4 Milliarden Euro in 2016) zeigen die Zahlen von Statista und EHI.Allein 13,1 Milliarden Euro (= 43 Prozent) entfallen auf das Kleeblatt Amazon, Otto und Zalando an der Spitze. Amazon hält mit einem eigenen Retail-Umsatz von 8,8 Milliarden dabei Otto deutlich auf Abstand. Das bedeutet: 97 Unternehmen teilen sich 16,9 Milliarden Euro Umsatz.Unter den Top 10 ist Unterhaltungselektronik massiv vertreten: notebooksbilliger.de, mediamarkt.de auf den Plätzen vier und fünf, sowie cyberport.de, conrad.de und alternate.de auf den Rängen acht bis zehn, Saturn und Apple folgen auf Platz 13 und 14.Zweite umsatzstarke Branche sind Gesundheitsprodukte und Drogeriewaren. Spitzenkandidat ist DocMorris mit 394 Millionen Euro Umsatz. Im Vergleich dazu erwirtschaftete dm Drogeriemarkt online 61 Millionen Euro Umsatz (= Rang 91).Spannende Überraschung: Lidl.de hat es mit 594 Millionen Euro Umsatz in die Top 10 auf Platz 6 geschafft. Reine Lebensmittler sind in den Top 100 lediglich über shop.Rewe.de vertreten. Dessen Umsatz ist von 100 auf 130 Millionen gestiegen, womit Rewe sich gegenüber dem Vorjahr um zehn Plätze verbessert hat auf nunmehr Rang 48. Bei den aktuellen E-Food Aktivitäten darf man gespannt sein, ob im kommenden Jahr mehr Lebensmittelanbieter in der Hunderter-Liste vertreten sind.Bekleidung ist mit 18 Unternehmen unter den Top 100 gewohnt stark vertreten. Pure-Player Zalando führt die Anbieter an. Mit dabei sind klassische Versender wie heine.de, witt-weiden.de, peter-hahn.de oder walbusch. About-You liegt bereits auf Rang 22, drei Ränge hinter esprit.de.Der Omnichannel-Trend setzt sich fort. Insgesamt sind 68 Unternehmen der Top 100 Onlinehändler auch stationär aktiv. Von diesen haben allerdings die meisten (57) ihre Wurzeln im stationären Handel oder im Versandhandel. Der umgekehrte Weg raus aus dem Netz, rein in das stationäre Leben, wird (von 11 Unternehmen) noch zögerlich gegangen. Lediglich Misterspex, Cyberport.de und Mytoys.de haben mehr als fünf Geschäfte vor Ort.Zalando und Home24 nutzen ihre stationäre Präsenz in erster Linie für Sonderaberkäufe. Wer den Weg geht, für den scheint sich der Aufwand auszuzahlen. Mediamarkt.de, Saturn.de und Ikea.de profitieren mit über 30 Prozent von einem überdurchschnittlich großen relativen Umsatzwachstum im E-Commerce.Die gesamte Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2018“, in der die 1.000 umsatzstärksten Onlineshops untersucht wurden, erscheint am 10. Oktober 2018 im EHI-Verlag. Die Angaben beruhen auf einer Händler-Befragung (EHI) und Statista-Hochrechnungen auf Basis einer Regressionsanalyse sowie Unternehmensangaben. Die Daten beziehen sich auf den Umsatz mit realen Gütern. Die Angaben beziehen sich auf den Nettoumsatz des Onlineshops im Jahr 2017, bereinigt von Retouren, exklusive Umsatzsteuer und nur aus der reinen Geschäftstätigkeit des Onlineshops (ohne sonstige betriebliche Erträge). Bei Amazon wurden die Service-Umsätze, die Exporte sowie die Umsätze weiterer Amazon-Angebote aus dem Deutschlandumsatz herausgerechnet.