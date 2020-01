Digitale Transformation, die hat sich jeder auf die Agenda geschrieben. Wir haben Handelsmanager und Branchenexperten nach ihrer Losung für die Transformation in 2020 gefragt. Erkennbar wird, wie vielfältig die digitale Transformation sein kann.

Sven Wissebach, Gründer, store2be

© store2b

Dominique Locher, E-Food Pionier und Unternehmer

© dominik locher

LZ Open - Mission Transformation Mut zum Machen der digitalen Transformation stehen bei der Diese und weitere Experten mit Mut zur Meinung undder digitalen Transformation stehen bei der LZ Open auf dem Programm und erklären, wie sie mit dem Wandel umgehen. Der Kongress am 22. und 23. Januar 2020 in Berlin mit Top-Entscheidern aus Handel und der Konsumgüter-Branche widmet sich smarten Prozessen ebenso wie dem (nicht nur digitalen) Change.

Thomas Schuffenhauer, Director New Business, Henkel

© henkel

„Die Umsätze auf der Fläche brechen ein. Viele stationäre Händler kämpfen ums Überleben oder sind bereits verschwunden. Der stationäre Handel ist aber noch nicht tot, sofern er sich nicht bloß als Point of Sale sieht, sondern seine Fläche im heutigen digitalen Zeitalter als Marketing Kanal vermarktet.“"Aus dem POS für Point of Sale wird ein Process of Sale – die Übergänge zwischen Information, Selektion und Kaufentscheid verschwimmen. Produktgestaltung, Preise und Öffnungszeiten sind nicht mehr gegeben.Im globalen, transparenten und temporeichen Marktumfeld entscheiden die Kunden eigenständig über Kanäle und Prozesse vom Rohstoff bis zur Auslieferung. Kleinere Produzenten profitieren von diesen Entwicklungen. Geschickt nutzen sie die Chancen der effektiven Direkt- und Online-Vermarktung und die dabei sinkenden Transaktionskosten. Individuell gewinnen sie durch ihre Beweglichkeit und den Sympathie-Bonus im Markt. Gemeinsam bilden sie – nennen wir es «Piranha-Effekt» - ein Gefahrenpotenziell für große Marken und PlayerGleichzeitig spielen die gestiegenen Ansprüche der Generationen Y und Z: Individuell und personalisierte Produkte und Dienstleistungen, ethisch korrekt und nachhaltig produziert und vertrieben, gesund und doch hoch-convenient in der Anwendung. Dem Home-Cooking folgt das No-Cooking. Jedes gelieferte Restaurant-Menu, jede Zutatenbox aus dem Onlineshop nimmt einige Produkte und Umsatzprozente aus den Warenkörben der Supermärkte.“„Um auch zukünftig relevant zu bleiben, müssen FMCG-Marken weitaus mehr als Produkte sein.“

Karl Stefan Preuß, Geschäftsführender Gesellschafter, WEZ Karl Preuß und stv. Aufsichtsratschef der Edeka Zentrale

© edeka

Britta Beste, Bereichsleiterin Personal/Personalentwicklung/FH Akademie, Das Futterhaus

© Das Futterhaus



„Transformation als neue unternehmerische Aufgabe zu verstehen, ist ebenso sinnvoll, wie es in der Biologie die Vorstellung wäre, die Evolution als irgendwann abgeschlossen zu betrachten. Transformation ist eine ökonomische Immanenz und daher seit der Entstehung der gesellschaftlichen Ordnung von Arbeitsteilung und Wettbewerb eine unternehmerische Pflichtübung“."Unser persönliches kognitives System ist auf Stabilität und Sicherheit/Vertrauen ausgelegt, um im privaten Umfeld und am Arbeitsplatz das bestmögliche Ergebnis, die bestmögliche Leistung, unter Ausschöpfung der uns zur Verfügung stehenden Kreativität, Produktivität und Effektivität, zu erzielen. Wir können diese Mechanismen nicht abstellen, wir können sie aber begreifbar machen, dadurch erkennen und zum Positiven lenken.Die Verantwortung für diese Lenkung zum Positiven kann dann nur bei dem Einzelnen liegen und sollte auch vertrauensvoll hierhin übertragen werden.Wir müssen die Mitarbeitenden zur Eigenverantwortung für Ihre Stimmung und damit zur Mitverantwortung für die Stimmung des gesamten Unternehmens führen."