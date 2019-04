USA und China dominieren den Club der Einhörner. Toutiao und Uber führen die Liste klar an, die mittlerweile über 300 Start-ups umfasst. Deutsche Unternehmen? Weit hinten unter den Nachwuchs-Unicorns.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Die Top 15

© Toutiao

© Airbnb

© Grab

Europäische Aufsteiger

© About you

© BrewDog



© Courtney Keating/iStock Gründer Hier werden die Start-up-Träume vom Einhorn geboren Die Tellerwäscher-zum-Millionär-Vita war gestern. Heutigen Gründern schwebt eher die Metamorphose zum Einhorn, also einem Start-up mit Milliarden-Dollar-Bewertung, vor. Sie wollen etwas erreichen. Welche Branchen begehrt sind und wie sich Gründer finanzieren zeigt der aktuelle KfW Gründungsmonitor. Mehr lesen



© Storyclash Ranking Diese Start-ups rocken auf Social Media Natürlich punkten auch Start-ups auf Social Media gerne mit Gewinnspielen. Interaktion ist dann quasi garantiert. Doch es gibt auch deutlich klügere Wege, die noch dazu auch auf die eigene Marke einzahlen. Das macht diese Start-ups zu echten Siegern. Das zeigt das Social Media Ranking der Start-ups, das etailment jetzt regelmäßig vorstellt. Mehr lesen



© Zalando/Instagram Marketing Neue Shopping-Funktion: So verändern Instagram und Pinterest die Customer Journey Instagram und Pinterest sind Quellen der Inspiration für den shopping-freudigen Kunden. Doch der Kontaktpunkt zum Shop war bislang eher umständlich zu konstruieren. Das ist nun anders und könnte der Customer Journey einen anderen Drive geben. Mehr lesen





Unter den Top 15 der Start-ups, die mindestens einen Wert von 1 Milliarde Dollar haben, stammen allein elf aus den USA und drei aus China. Dazwischen drängelt sich noch eines aus Singapore.Platz 1 hält das chinesische Mediaimperium Toutiao (Bytedance) mit einem Wert von 75 Milliarden Dollar, dicht gefolgt von Uber aus den USA (Wert 72 Milliarden Dollar). Bereits ab Platz 20 liegt der Unternehmenswert unter zehn Milliarden Dollar. In diesem Mittelfeld brechen Unternehmen aus Indien und Südkorea zart die Dominanz der beiden Anführer USA und China auf, vereinzelt tauchen auch Namen aus Indonesien, Brasilien und erstmals aus Europa auf. Letztere findet man eher unter den Nachwuchs-Einhörnern (Wert 1-2 Milliarden Dollar) und auch hier sind sie vergleichsweise rar vertreten, wie die aktuelle Liste (Januar 2019) von CBInsights zeigt.KI-Unternehmen; Firmenwert: 75 Milliarden US-DollarFahrdienstvermittler; Firmenwert: 72 Milliarden US-DollarFahrdienstvermittler; Firmenwert: 56 Milliarden US-DollarCoworking-Anbieter; Firmenwert: 47 Milliarden US-DollarVermittler von Unterkünften; Firmenwert: 29,3 Milliarden US-DollarRaumfahrtunternehmen; Firmenwert: 21,5 Milliarden US-DollarPayment-Dienstleister; Firmenwert: 20 Milliarden US-DollarAnbieter von E-Zigaretten; Firmenwert: 15 Milliarden US-DollarEntwickler von Computer- und Videospielen; Firmenwert: 15 Milliarden US-DollarSocial Network; Firmenwert: 12,3 Milliarden US-DollarBlockchain; Firmenwert: zwölf Milliarden US-DollarBiotechnologie-Anbieter; Firmenwert: zwölf Milliarden US-DollarOn-Demand-Transportunternehmen; Firmenwert: 11,5 Milliarden US-DollarTech-Anbieter für Zustell- und Logistikdienste; Firmenwert: elf Milliarden US-Dollar FirmenwertSicherheits- und Software-Firma; Firmenwert: elf Milliarden US-Dollarmit einem Wert zwischen 1-2 Milliarden DollarTravel Tech, Fund: Lakestar, Battery Ventures, New Enterprise AssociateseCommerce; Fund: German Media Pool, Seven Venture CapitalDevOps; Fund: KKR, ES Ventures, North Bridge Growth EquityBI & Analytics; Fund: Accel, 83NorthOn-demand; Fund: Didi Chuxing, Diamler, TMT InvestmentsVR/AR; Fund: Hinduja GroupFintech; Fund: Warbug PincusBig Data; Fund: Kohlberg Kravis Roberts & Co.,TowerBrook Capital PartnerseCommerce/Marketplace; Fund: Access Industries, Rocket Internet, Tengelmann VenturesDigital Health; Fund: BPI France, Kerala Ventures, AccelFood & Beverages; Fund: TSG Consumer Partners, CrowdcubeInternet Software & Services; Fund: Orange Digital Ventures, Access IndustriesFintech; Fund: Toscafund Asset Management, Woodford Investment Management, BBVAFintech; Fund: Passion Capital, Thrive Capital, Orange Digital Ventures