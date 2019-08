Amazon ist Handel, Cloud-Geschäft, Prime-TV, Alexa, Werbung, eigene Logistik. Doch es steckt noch viel mehr dahinter. Der lange Arm von Amazon reicht weit. Wohin? Und wo steckt Amazon überall drin?

Amazon Kiva Transportroboter



Die "heimlichen" Amazon-Marken (Auswahl) Unterwäsche: Arabella, Mae

Kosmetik: Beauty Bar

Damenmode: James & Erin, Lark & Ro, Ella Moon, Smart is Beautiful, North Eleven

Handtaschen, Schuhe: The Fix

Herrenmode, -schuhe: Buttoned Down, Goodthreats, Franklin & Freeman

Kinderbekleidung: Scout & Ro

Heimtextilien: Pike Street, Pinzon by Amazon

Lebensmittel: Happy Belly, Wickedly Prime, Single Cow Burger

Waschmittel: Presto

Babyprodukte: Mama Bear

Bedarfsartikel: Myhabit

Technikzubehör: NuPro

Werkzeug: Denali

Ersatzteile: Small Parts

Möbel: Strathwood Amazon Presto



Amazon Key



Seit der Gründung 1994 hat Jeff Bezos allerlei Unternehmen und Start-ups aufgekauft. Die bisher teuerste Akquisition war der Kauf von, was sich im Verbund mit AmazonFresh und AmazonGo eines Tages auszahlen könnte.Die Übernahme könnte eines Tages noch so wichtig werden, wie 2009 der Kauf des Online-Schuhhändlersoder 2010 die Übernahme des Online-Fachhändlers für Babyprodukte,(Diapers.com), für 540 Millionen Dollar.Ein langfristig kalkuliertes Investment war auch der Kauf des Roboter-Herstellers. Deren Geräte, heute Teil von Amazon Robotics, brachten gewaltige Fortschritte bei der Lagerhausautomatisierung.Eher Technikexperten registrierten 2015 den Kauf vonfür 350 Millionen Dollar - deren Videodienstleistungen als Teil eines neuen Serviceangebots im Cloud-Geschäft AWS integriert wurden.Deutlich mehr Aufmerksamkeit gab es für den Kauf von. Einer Plattform, auf der Nutzer anderen Menschen zuschauen, wie diese am Computer spielen. Ein perfektes Werbeumfeld, für das Amazon 2016 fast eine Milliarde Dollar zahlte. Mitkümmert sich zudem eine eigene Abteilung um die Entwicklung von Spielen.In einem ganz anderen Segment tummelt sich Amazon mit der M. Der Online-Riese intensiviert damit seine Schritte im US-Apothekenmarkt.Die Medikamente dürften mehr und mehr mit der eigenen Logistik angeliefert werden, die mit der eigenen Lieferflotte, dem P2P-Zustellserviceund jüngst auch mit Drohnen und dem Lieferroboterauf mehr und mehr Säulen gestellt wird.Mit, ursprünglich als Krankenversicherer für die eigenen Mitarbeiter gestartet, hat Amazon außerdem einen Zeh in der Tür für das Versicherungsgeschäft. Das Angebot konzentriert sich derzeit auf elektronische Artikel.Apropos Sicherheit: Vermutlich bis zu, ein Unternehmen das auf intelligente Haussicherheitsgeräte spezialisiert ist, samt Kameras und Türöffnern, die es dem Bewohner ermöglichen, den Zugang zur Wohnung auch aus der Ferne zu steuern. Was für Amazon Logistics und den Service Amazon Key ja ganz praktisch ist.Amazon hat zudem ein Auge auf das Liefergeschäft der Restaurants geworfen und investiert in das britische Start-up “Why It's Hard to Escape Amazon's Long Reach” . Wired steigt noch tiefer in den Kaninchenbau der Beteiligungen ein.Eine besonders ausführliche Liste bietet auch Buzzfeed: "These Are All the Businesses You Never Knew Were Owned by Amazon"