Wer im Onlinehandel Kunden erreichen will, muss werben, dass es kracht. Die Analysten von Nielsen habenermittelt, wer im ersten Halbjahr 2018 wie viel für Werbung ausgegeben hat. Da gab es im Handel einige überraschende Aufsteiger - und einen Absteiger.

Zalando hat reduziert, ist aber immer noch eine große Nummer

Amazon ist online die Nummer eins

Bett1 ist aufgewacht

Ikea stockt online auf



© Ikea Player Ikea - Kommt mit Amazon der digitale Aufbruch? Ikea ist anders. Darauf hat das „unmögliche Möbelhaus“ schon immer bestanden. Daran haben sich die Schweden auch beim Thema E-Commerce gehalten. Während andere Möbelhäuser mit ihren Angeboten ins Netz strömen, der Anteil online-vertriebener Möbel in den letzten Jahren massiv steigt, zögerte Ikea lange. Nun startet Ikea in den USA auf Amazon. Ein digitaler Aufbruch? Mehr lesen



© Hongi Player Matratzenhändler Hongi will Retouren komplett abschaffen Ein Onlinehändler mehr auf dem lukrativen Matratzenmarkt. Auch noch aus Österreich. Hongi heißt das Unternehmen von Peter Leyhr. Er will in den Premiummarkt eindringen und bietet dafür ein spezielles Produkt, das auch die Retourenquote klein halten soll. Mehr lesen



© Zalando Strategie Zalando-Tech-Manager Bowmann: Wir stehen am Anfang der nächsten industriellen Revolution Plattformen können uns vor Mittelmäßigkeit bewahren und Innovations-Bremsen lösen. Das sagt Eric Bowman, VP Engineering beim Modehändler Zalando, im Gastbeitrag für etailment. Der Plattform-Erfolg kann dabei auch ein Vorteil für andere Marktteilnehmer sein, wenn sie mit ins Boot steigen. Risiken aber bleiben. Mehr lesen

Zehn Finalisten stehen zur Wahl, wer gewinnt, wird am 6. Dezember mitgeteilt, wenn auf dem Deutschen Marketing-Tag in Hannover der Deutsche Marketing-Preis des Jahres 2018 verliehen wird. In der Verlosung sind unter anderem die Berliner Verkehrsbetriebe, Daimler - und Ikea als einziges Handelsunternehmen.Dabei wurde vor zwei Jahren sogar noch ein vergleichsweise kleiner Onlinehändler mit geringem Werbebudget Deutscher Marketing-Meister: Mymuesli gewann 2016 den Titel. 2012 wurden die immensen Marketingaufwendungen von Zalando als preiswürdig empfunden. Mittlerweile hat Zalando seinen Werbeetat reduziert, weil man ja endlich auch mal Geld sparen Gewinne machen musste. Das hat geklappt, und der Berliner Modeversender steht heute als Anwenderbeispiel für die richtige Strategie, wenn man als Onlinehändler erfolgreich werden will: Man muss mit Werbung klotzen. Qualitativ (siehe Mymuesli) und quantitativ. Die Kunden müssen die Marke eines Unternehmens eingehämmert bekommen. Der Rest ergibt sich dann schon.Zalando ist längst nicht mehr der Biggest Spender bei Werbeausgaben, aber im reinen Onlinemarketing immer noch eine große Nummer. Zwischen Januar und Ende Mail gab das Unternehmen nur für digitale Werbung rund 18,5 Millionen Euro aus, das sind rund 7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum - reicht aber noch für Platz neun in dieser Tabelle. Auf Platz 14 mit 17,8 Millionen Euro (minus 6 Prozent) steht Zalando bei der Übersicht der Werbeausgaben auf allen Kanälen, also Print, TV, Plakate und mehr.Es ist eine interessante Statistik, die die Datenanalysten von Nielsen für Etailment zusammengestellt haben. Welche deutsche Onlinehändler geben aktuell wieviel Geld für Werbung aus, war die Frage. Es gibt souveräne Tabellenführer, bemerkenswerte Aufsteiger und erhebliche Unterschiede.So hatte Amazon, das gerade holprig einen neuen Primeday-Umsatzrekord feierte, im Untersuchungszeitraum mit rund 36 Millionen das dickste Werbebudget in der reinen Onlinewerbung - allerdings sind das fast 17 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.Media-Saturn, der Elektronikhändler, der sich längst als Multichannelhändler begreift, hat offenbar verstanden, dass man gegen den amerikanischen Allesverkäuferriesen nur mithalten kann, wenn man bei der Werbung mithält. So schossen die Ingolstädter fast 27 Millionen Euro in Onlinewerbung - das sind atemberaubende 653 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.Die Werbeagentur Jung von Matt darf sich freuen.Zumal Media-Saturn bei den Gesamtwerbeaufwendungen das Maß aller Dinge ist. Mit 121 Millionen Euro (plus 13,5) kann nicht einmal mehr Amazon mithalten (65,3 Millionen), allerdings muss hier nicht noch ein stationäres Geschäft beworben werden.Wer aufmerksam Werbefernsehen schaut, dem dürfte ein Unternehmen nicht entgangen sein: Bett1. Denn der Berliner Matratzenversender von Adam Szpyt ist neuerdings sehr präsent. Dieser Eindruck wird durch die Zahlen belegt, denn auch im Netz: Bett1 hat im ersten Halbjahr seine Ausgaben für Werbung mehr als verdreifacht. Online und gesamt sind hier die Steigerungsraten auffallend identisch. Das lässt erkennen, dass Szpyt den Kampf gegen die neuen Matratzenkonkurrenten Casper, Emma oder Eve angenommen hat.Aber das ist nichts gegen den chronisch verlustreichen Möbelhändler Home24, der mit rund 15 Millionen Euro mehr als sechsmal über alle Kanäle so viel ausgab wie im Vorjahreszeitraum, um endlich mehr in Köpfe der Verbraucher zu erreichen.Zudem stand ja vor wenigen Wochen der Börsengang an - da ist es gut, wenn man ordentlich auf die Webepauke haut. Vielleicht lag es auch daran, dass der Home24-Aktienkurs den Anlegern mittlerweile Freude bereitet.



Aber was macht eigentlich Ikea so, einer der Nominierten zum Deutschen Marketingpreis? Die Schweden wollen ja im relativ bescheidenen Onlinemöbelmarkt zulangen , die deutlich gesteigerten Ausgaben für Digitalwerbung lassen das erkennen. Und bei den Gesamtwerbeausgaben ist Ikea ohnehin ein Schwergewicht und liegt Platz fünf der Nielsen-Tabelle.Was noch auffällt: Ebay hat deutlich abgespeckt. Fast minus 70 Prozent allein bei der Digitalwerbung, das ist ein Einbruch in einer Größenordnung, den es unter den relevanten Onlinehändlern nicht ein zweites Mal gibt.