Hurra, die neuen Läden sind da. Von Douglas, von Sport-Scheck. Wieso man aber diese in einem albernen Effekt-Englisch bewerben muss, ist eines der Rätsel des Einzelhandels. Das andere: Warum die Kunden in Weihnachtsstimmung geraten sollen, weil es die Branche so anordnet. Und: Karstadt-Eigner René Benko gibt sich als braver Retter des Warenhauses.

