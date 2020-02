"Einkaufserlebnisse, die Komfort, Kontext und Kontrolle vereinen, werden in Zukunft ausschlaggebend für den Erfolg von Einzelhändlern sein", sagt Alexa von Bismarck, Deutschland-Chefin beim Zahlungsanbieter Adyen, sagt im Interview. Doch schon kleinste Komplikationen können den Kunden vergraulen. Was also tun?

