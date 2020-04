In Deutschland ist das Handelsleben wieder angelaufen. Normal ist in den Innenstädten allerdings noch lange nichts. Gerade die Lage in Hamburg, mit täglich wechselnden Gerichtsentscheiden, ist konfus. In Nordrhein-Westfalen wiederum ist der Handel noch unsortiert, nicht nur, was die Öffnungszeiten angeht, wie das EHI Retail Institute ermittelt hat.

