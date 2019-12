In den vergangenen fünf Jahren hat die Amazon-Aktie um 573,46% zugelegt. Da hätte manch ein Händler mit einem Investment wohl an der Börse einen besseren Schnitt gemacht als im Laden. Zur Zeit steht der Online-Riese auf Jahressicht bei rund 12% Plus. Da schneiden einige deutsche Händler an der Börse deutlich besser ab. Und einige katastrophal schlechter. Zwei Namen aus dem Handelsumfeld sind eine ganz besondere Überraschung.

