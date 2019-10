Adidas sucht mit einem neuen Flagship-Store in London nach einer Erfolgsformel, die das Omnichannel-Erlebnis neu definieren soll. Die Zutaten aber stammen aus bekannten Rezepten. Sehenswert ist das trotzdem. Wir zeigen die Bilder.

Der 4700 Quadratmeter große Store an der Oxford Street in London bietet natürlich digital vernetzte Umkleideräume mit interaktiven Spiegeln. Sie kennen das. Die zeigen dann mit Hilfe von RFID weitere Infos zum Produkt. Wie üblich bei der Technik können Kunden auch zusätzliche Artikel in weiteren Größen und Farben anfordern, ohne die Kabine zu verlassen.

Adidas setzt zudem intensiv auf die App als Kontaktpunkt. Schick: das digitale Display namens „Hype Wall". Das zeigt kommende Produkte an, für die man sich dann in der App eine Erinnerungsfunktion anlegen lassen kann.

Per "bring it to me"-Featue in der App kann der Kunde beispielsweise Produkte scannen, den Vorrat prüfen, sehen, wo der Artikel gelagert ist und dann sofort kaufen, ohne eigens an der Kasse anstehen zu müssen.

Bildergalerie: Adidas - Flagship-Store mit High-Tech

1 / 6 "Adidas LDN ist unser bislang digitalster Store, mit dem wir Konsumenten ein bisher nie dagewesenes Einkaufserlebnis bieten", jubelt Roland Auschel, Adidas-Vorstandsmitglied verantwortlich für Global Sales. (Adidas) 1 von 6 Teilen 2 / 6 Das neue Store-Design umfasst eine Reihe von Services, die mit der adidas App verknüpft sind. (Adidas) 2 von 6 Teilen 3 / 6 Der Bereich ‚The Base‘ ist mit LED-Monitoren und einem Bodenbelag ausgestattet, mit dem sich auf Knopfdruck die Stimmung im Store beeinflussen lässt. (Adidas) 3 von 6 Teilen 4 / 6 Auf vier Etagen präsentiert adidas LDN das Beste von adidas aus Sport und Style. (Adidas) 4 von 6 Teilen 5 / 6 Die digitalen Innovationen werden ergänzt von einer Reihe individueller Services. (Adidas) 5 von 6 Teilen 6 / 6 Der Store verfügt über mehr als 100 digitale Touchpoints. (Adidas) 6 von 6 Teilen

Die App lässt sich auch nutzen, um im Running Lab einen Termin für einen Schuh- und Lauftest zu vereinbaren.Wer sich schon mal gefragt hat, wie er seine Sneaker reinigen soll (Mein Tipp: Shampoo) kann per Adidas-App Termine mit dem Service Crep Protect vereinbaren, der auf die Reinigung von Sneakers spezialisiert ist.

Für regelmäßige Veranstaltungen im Shop ist der Bereich "The Base" geplant. Mit LED-Monitoren und einem speziellen Bodenbelag kann dies in unterschiedliche Lichtstimmungen umgesetzt werden. Nicht nur die Events sind speziell auf den Standort London zugeschnitten, sondern auch das Sortiment und die künstlerische Gestaltung. Im MakerLab können zudem Produkte personalisiert werden.



