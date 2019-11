Aus China ist man gewaltige Zahlen im Handel gewohnt. Zum weltgrößten Shopping-Event, dem Singles Day, ganz besonders. Doch in diesem Jahr bricht das Schnäppchen-Mega-Event nochmals alle Rekorde.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email



© alibaba Technologie Besser als Amazon? Wie Alibaba und JD den Handel der Zukunft gestalten Während Deutschland vor allem auf Amazon und Amazon Go starrt und die Technologie-Führerschaft in den USA verortet, könnten Alibaba und JD.com, die Riesen aus China, das Gesicht des Einzelhandels deutlich rapider verändern. Dafür gibt es mehrere Gründe. Mehr lesen

What it looks like in China when your ecommerce store blows up on Double 11 Shopping Festival pic.twitter.com/zNrVQLiu1g — Matthew Brennan (@mbrennanchina) November 11, 2019

© Alibaba/TMall



© Tiffany/Twitter Internationalisierung Alibaba – in den Fesseln der kommunistischen Partei? Stellen wir uns vor, Uli Hoeneß würde die USA kritisieren - und Amazon entfernt daraufhin alle FC-Bayern-Trikots aus seinem Shop. Undenkbar. Nicht nur denkbar, sondern möglich ist derlei, wenn es um Alibaba und China geht. Dort wird gerade ein Club der National Basketball League (NBA) abgestraft. Der Fall ist eine warnende Lehre auch für deutsche Marken und Händler. Mehr lesen



© Alibaba Player Wie Alibaba am Singles' Day neue Technologien inszeniert Der Singles‘ Day am 11.11. ist in China ein gewaltiges Verkaufs-Event, das der Online-Riese Alibaba mit einer Reihe von Aktion nochmals in neue Dimensionen hebt. Auch internationalen Marken verschafft das Shopping-Groß-Ereignissen eine Bühne. Zaungäste können beobachten, welche neuen Instrumente Kunden für die Plattform begeistern sollen. Welche Hebel sind das? Mehr lesen



© Rudolf Schulz Internationalisierung Alibaba-Chef Karl Wehner: So hilft der Online-Riese in China „Man geht nicht so einfach nach China, man braucht eine Strategie“, sagt der hiesige Alibaba-Chef Karl Wehner. Wie deutsche Exporteure die rund 500 Millionen kaufkräftigen Konsumenten in dem Land erreichen können, erläutert der Manager im Interview und verrät, wo der Teufel im Detail steckt. Mehr lesen

Zugfahren ist am und nach dem 11.11 in China nahezu unmöglich. Jede Lücke wird gebraucht, um die Pakete schnell in jeden noch so entlegenen Ort zu bringen. Der Singles Day ist trotz schwächelnder Wirtschaft ein riesiges Verkaufsereignis, das auch diesmal wieder nahezu stündlich neue Bestmarken produziert.Innerhalb der ersten Stunde wurden bei Alibaba bereits 13 Milliarden Dollar umgesetzt, plus 32% gegenüber dem Vorjahr. Am Nachmittag stieg dann der Außenhandelsumsatz (GMV) bereits auf über 30,5 Milliarden Dollar. Wenig später überschritt die Zahl der Bestellungen die Milliarden-Marke. Fast sieben Stunden früher als im Vorjahr.Das liegt auch daran, dass Alibaba sich in früheren Jahren auf Tmall und Taobao konzentriert hat, aber in diesem Jahr die Verkäufe auch auf AliExpress und Lazada in Südostasien ausgeweitet hat.Ein weiterer Hebel: Alibaba hat die Anzahl der vergünstigten Artikel nochmals deutlich gesteigert und nutzt massiv das in China immer populärere Livestreaming, um Produkte anzupreisen. So kündigte Kim Kardashian ihre Parfümmarke KKW, die via TMall verkauft wird, in einem Livestream an.Geholfen hat auch Alibaba's Video-Streaming-Plattform Youku mit Auftritten von Mega-Stars wie Taylor Swift und anderen internationalen und nationalen Prominenten. Die Gala wurde in der Mercedes-Benz Arena in Shanghai ausgerichtet und auf fast 30 Plattformen und Fernsehsendern live übertragen.Mehr als 200.000 Marken beteiligen sich in diesem Jahr am Shopping-Highlight Singles Day. Die locken nicht nur mit Sonderangeboten, sondern auch mit speziellen und limitierten Artikeln, die mit Blick auf den 11.11 kreiert wurden. Ein Datum, das übrigens nicht nur bei Alibaba als Unsatzhebel über die Bühne geht. Auch Rivalen wie JD.com und Pinduoduo sind aktionistisch unterwegs.