Mehr als eineinhalb Millionen Chinesen kommen jedes Jahr nach Deutschland. Die Zahl steigt, für Händler winken gute Geschäfte. Allerdings nur dann, wenn man keine dummen Fehler macht. Mit dem richtigen Zahlungsdienst, Drachenfeuer und einem guten Pferd im Stall hat man schon die halbe Miete in der Kasse.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Von wegen tote Läden und nur noch E-Commerce: Neulich war es in der Frankfurter Innenstadt mal wieder richtig voll. Rund um die Paulskirche verrieten die zahlreichen Reisebusse, dass in China die beliebteste Reisezeit begonnen hatte. Wohin man schaute, machten Chinesen Selfies mit ihren Huaweis – Grüße und Erinnerungen aus dem fernen Germanien in die Heimat.

Die meisten Chinesen nehmen das bisschen Jahresurlaub, das ihnen zusteht, während der „Golden Week“, also der Woche vom 1. bis 7. Oktober. Allein im Oktober 2018 kamen 150.000 Chinesen nach Deutschland, vor allem um hier zu shoppen. Dieses Jahr dürften es in diesem Zeitraum noch viel mehr gewesen sein. Zumindest ließen die Reisenden aus dem Reich der Mitte in Europa mehr Geld als je zuvor, genau gesagt plus 15%. Im Schnitt gab jeder chinesische Tourist beim Shopping in Europa 320 Euro aus.

© etailment

© Alipay

Großer Run auf die Wiege von Hugo Boss

Dies zeigen die, dem größten und oft einzig genutzten Zahlungsdienstleister aus dem Land. Und da chinesische Kunden hierzulande nur sehr selten mit Bargeld bezahlen, dürften die Zahlen der Finanzsparte des Alibaba-Imperiums sogar sehr treffsicher sein.Es ist eine gute Nachricht, dass uns die Chinesen gerne besuchen. Noch besser, dass sie hier so viel Geld ausgeben und noch viel besser, dass dies in stationären Geschäften geschieht. AberAuch das verraten die Daten der Kartenzahlungen.Auf keinen Fall bei den Händlern, die Alipay noch nicht anbieten. Also am liebsten dort, wo sie schon von zu Hause aus erfahren, dass chinesische Touristen und chinesisches Geld besonders willkommen sind. Das lässt sich schon vor Reiseantritt schnell online recherchieren.

Beliebt sind Outlet-Center. Dabei taucht immer wieder der Name Outletcity Metzingen auf, heutzutage ein regelrechtes Einkaufsmekka für Leute aus Fernost. Die Betreiber von Metzingen, dem Geburtsort der Marke Hugo Boss, tun wirklich alles, um Chinesen in die Provinz zu locken und ihnen dort jeden gewohnten Service zu bieten – Einkaufserlebnis pur.

© Aki Röll

Und weil der Begriff des Erlebnisses im Handel ohnehin extrem dehnbar ist, tauchen auch ein paar andere Namen ganz vorne im Ranking auf: dm, Müller und Rossmann. Wer sich gerne in modernen Shoppingmalls mit ausgeklügelten Handels- und Gastronomie-Inszenierungen herumtreibt, dürfte ein Problem haben, Discounter und tägliche Bedarfsdeckung mit dem Begriff Einkaufserlebnis zu verbinden – auch wenn solche Formate heute schon weitaus attraktiver sind als noch vor einigen Jahren.Doch Erlebnis und Aufenthaltsqualität scheinen bei Chinesen eine etwas andere Bedeutung zu haben. Offenbar geht es mehr um die Produkte selbst, um. Und den hiesigen Marken vertraut man in China. „Produkte und Marken aus dem deutschsprachigen Raum sind bei Chinesen beliebt – und diese bringen einiges Geld in die Kassen des Handels“, sagt Karl Wehner, der die Geschäfte von Alibaba im deutschsprachigen Raum verantwortet.

Vertrauen ist auch ein Erlebnis

Schließlich kauften chinesische Touristen schon vor Jahren bei dm und Rossmann die Regale mit Babynahrung leer, nachdem Skandale in der Heimat jegliches Vertrauen in chinesische Produkte zerstört hatten – selbst wenn diese aus den chinesischen Fabriken westlicher Konzerne stammten.



© Rudolf Schulz Internationalisierung Alibaba-Chef Karl Wehner: So hilft der Online-Riese in China „Man geht nicht so einfach nach China, man braucht eine Strategie“, sagt der hiesige Alibaba-Chef Karl Wehner. Wie deutsche Exporteure die rund 500 Millionen kaufkräftigen Konsumenten in dem Land erreichen können, erläutert der Manager im Interview und verrät, wo der Teufel im Detail steckt. Mehr lesen

Schlaue Tipps für den richtigen Anreiz



© Tiffany/Twitter Internationalisierung Alibaba – in den Fesseln der kommunistischen Partei? Stellen wir uns vor, Uli Hoeneß würde die USA kritisieren - und Amazon entfernt daraufhin alle FC-Bayern-Trikots aus seinem Shop. Undenkbar. Nicht nur denkbar, sondern möglich ist derlei, wenn es um Alibaba und China geht. Dort wird gerade ein Club der National Basketball League (NBA) abgestraft. Der Fall ist eine warnende Lehre auch für deutsche Marken und Händler. Mehr lesen



© Torsten Silz Mobile Payment Was Alipay und Mercedes gemeinsam haben Im Rennen um den Payment-Platz im Smartphone sind neben zu erwartenden Namen beispielsweise auch Mercedes oder Volkswagen dabei. Ganz weit vorne brilliert Alipay, die nach Europa drängen. Wie das Geschäft läuft, erklärt Xiaogiong Hu, Head of Business Development Dach & CEE bei Alipay. Mehr lesen



© Tampatra/Fotolia.de New Retail China – wo die Zukunft des Handels beginnt Die Zukunft des Handels heißt „New Retail“: Online-Shopping und Einkäufe im stationären Handel verschmelzen, das Smartphone baut Brücken zwischen den Welten und bietet Konsumenten neue und bessere Einkaufserlebnisse. Wer das Morgen im Handel schon heute sehen will, sollte nach China reisen. Mehr lesen



© Tom Wang - fotolia.com Payment Die Zukunft mobilen Bezahlens ist heute schon Alltag in China Der Markt für mobile Zahlungen ist ein Wachstumsmarkt. Weltweit wird er nach Schätzungen von McKinsey von 1,9 Billionen US-Dollar im Jahr 2017 auf 3 Billionen Dollar im Jahr 2023 steigen. Smartphones und die technologische Entwicklung, die das Bezahlen immer einfacher und komfortabler machen, gehören zu den treibenden Kräften. Wer die Zukunft mobilen Bezahlens sehen will, muss nach China gehen, wo Mobile Payment so populär wie sonst nirgends auf der Welt ist. Mehr lesen

Ja, unumstritten kann man den meisten Produkten der hiesigen Drogeriediscounter vertrauen. Sie führen ja auch keine Wurstwaren von Wilke, die ohnehin noch nie auf dem Einkaufszettel irgendwelcher Touristen gestanden haben dürften. Was also steht dann auf den Einkaufszetteln?Klamotten, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Uhren, Schmuck und nicht zuletzt teure Kosmetik und Parfums (siehe dazu „Touristen im Handel - frisches Geld aus alles Welt“ in der aktuellen Ausgabe des Magazinsbei etailment ). Letztere gibt es eben auch bei dm, Rossmann & Co – vielleicht sogar günstiger als woanders – auch dadurch kann ein Einkaufserlebnis entstehen.Wer noch mehr chinesische Kunden in seine Läden locken will, sollte ein paar Dinge beachten: Zahlungsdienste wieund zusätzlichsind fast schon die halbe Miete. Das verspricht einen bequemen Einkauf.Auch wererzählen kann, ist klar im Vorteil. Doch so richtig erobert man die Herzen der fernöstlichen Kundschaft mit, den richtigen Farben rot und gold und den Glückszahlen 6, 8 und 9. Zu den beliebtesten Glückssymbolen zähltUnd wenn es dann noch ein schrilles Sonderangebot gibt, gilt sogar ein deutsches Sprichwort: dem (fast) geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.