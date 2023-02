Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© IAW

Mit starken Impulsen für das kommende Frühjahrsgeschäft wird die IAW zum Treffpunkt für alle, die JA! sagen zu einer positiven Zukunft mit mehr Umsatz und neuen Kunden. Rund 300 Aussteller bringen vom 28. Februar bis 2. März 2023 frische Ideen in die Hallen 6 und 9 der Koelnmesse. Hier finden Einkäufer und Onlinehändler alles, was ihre Kunden begeistert – vom Heimwerkerbedarf über Mode- und Wohnaccessoires, Garten-, Freizeit- und Elektroartikel bis hin zu Saison- und Trendartikeln. Außerdem gibt es angesagte Getränke- und Snackideen für jede Gelegenheit zu entdecken und zu probieren.Mit noch mehr Vielfalt wird die 34. IAW zur Drehscheibe für Verkaufsrenner und Impulsartikel: Über 5.500 Einkäufer aus fast 70 Ländern nutzen die Chance, auf Europas führender Sourcing- und Ordermesse für Aktionswaren preisgünstig für die Frühjahrssaison zu ordern und sich inspirieren zu lassen. Mit ihren 15 Warenkategorien deckt die IAW nahezu das gesamte Spektrum des Handels ab.Denn die IAW bedient nicht nur die großen Segmente des Handels, sondern räumt auch interessanten Nischen ihren Platz ein. Das eröffnet Onlinehändlern den Blick über den Tellerrand – und die Chance, ihr Sortiment um neue und lukrative Produktideen zu erweitern. Ob gefragte Trendartikel, preiswerte Umsatzbringer und Schnelldreher oder überraschende Produkte aus nahezu allen Bereichen – fast alles ist sofort lieferbar.Ein attraktives Rahmenprogramm auf Kongressniveau bietet darüber hinaus viele Gelegenheiten zum effektiven Networking. In der E-Commerce-Arena, die in Kooperation mit Restposten.de veranstaltet wird, erfahren Besucher und Aussteller an den ersten beiden Messetagen jede Menge Wissenswertes rund um den Onlinehandel. Hier erfahren die Besucher unter anderem, wie sie ihre Marke auf Amazon richtig präsentieren, welche Trends sich beim Onlineverkauf abzeichnen, was es für einen erfolgreichen Direktimport zu beachten und welche juristischen Fallstricke es beim Verkaufen im Netz zu umschiffen gilt. Gleich nebenan befindet sich das „e-commerce quarter“, ein Sonderausstellungsbereich, der System- und Dienstleistungsanbieter für den digitalen Handel zusammenführt.Auf dem zentrada Trendforum geben Branchenexperten am zweiten Messetag Impulse für erfolgreiche Geschäfte. Dabei steht der Großhandel zwischen Lieferketten-Problemen und Margendruck ebenso im Fokus wie der Einzelhandel im Spannungsfeld von Kaufzurückhaltung und Unsicherheit. Hier erfahren Onlinehändler, wie sie auch mit geringen Margen gut zurechtkommen.Aktuelle Informationen zur 34. Internationalen Aktionswaren- und Importmesse (IAW) finden Fachbesucher hier . Dort können sie sich kostenlos ihr persönliches Ticket sichern und die Weichen für ein erfolgreiches Jahr 2023 stellen. Außerdem lohnt ein Abstecher zur Asia-Pacific Sourcing in der Nachbarhalle 7, wo rund 500 Anbieter für den Direktimport Werkzeuge und Produkte für Haus und Garten präsentieren.