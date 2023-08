Diesen Artikel teilen Facebook

Auf Europas führender Ordermesse für Aktionswaren und Importartikel finden Einkäufer aus allen Handelsbereichen preiswerte Waren für die kommende Saison



Mit den Best Deals in Retail erwartet die 35. IAW-Messe ihre Besucher in Köln. Vom 5. bis 7. September 2023 bringen rund 300 Aussteller aus mehr als 20 Ländern frische Ideen in die Messehallen 6 und 9. Einkäufer finden hier auf rund 30.000 m² Waren für die kommende Saison und das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Das breite Spektrum reicht von Haushaltswaren und Drogerieartikeln sowie Heimwerkerbedarf über Mode- und Wohnaccessoires bis hin zu Garten-, Freizeit- und Elektroartikeln.



© IAW

Mit ihrem Angebot bietet Europas führende Sourcing- und Ordermesse für Aktionswaren genau das, was der Handel jetzt braucht und womit er seine Kunden begeistern kann. Denn das anhaltend hohe Preisniveau führt laut einer Umfrage des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) zu einem sehr zielgerichteten und aktionsgesteuerten Einkaufsverhalten: Rund zwei Drittel der Befragten achten verstärkt auf Sonderangebote, und mehr als die Hälfte verzichtet auf teure Markenprodukte. Nahezu 50 Prozent sind bereit, den Anbieter zu wechseln, wenn sie woanders bessere Angebote finden.

Drehscheibe für Renner und Impulsartikel

Ihre Vielfalt macht die IAW zur Drehscheibe für Renner und Impulsartikel: Über 6.000 Einkäufer aller Handelssparten aus fast 80 Ländern nutzen die Chance, hier preisgünstig für den Herbst und den Winter zu ordern und sich inspirieren zu lassen. Mit ihren 15 Warenkategorien deckt die IAW nahezu das gesamte Spektrum des Handels ab.

Blick über den Tellerrand

Die IAW bedient nicht nur die großen Segmente des Handels, sondern räumt auch interessanten

Nischen ihren Platz ein. Das eröffnet Händlern den Blick über den Tellerrand – und die Chance, ihr Sortiment um neue und gewinnbringende Produktideen zu erweitern. Ob gefragte Trendartikel, preiswerte Umsatzbringer und Schnelldreher oder überraschende Produkte aus nahezu allen Bereichen – fast alles ist sofort lieferbar.



© IAW

Ein attraktives Rahmenprogramm auf Kongressniveau bietet darüber hinaus viele Gelegenheiten zum effektiven Networking und gewährt einen Ausblick auf die Zukunft des Handels – egal ob stationär oder online. In der E-Commerce-Arena, die in Kooperation mit Restposten.de veranstaltet wird, erfahren Besucher und Aussteller an den ersten beiden Messetagen jede Menge Wissenswertes rund um den Onlinehandel. Top Speaker wie Rouben Jahimi zu Themen wie der generativen Macht der Künstlichen Intelligenz oder Annemarie Raluca Schuster zur Performanceoptimierung bei Amazon geben sich ein Stelldichein. Gleich nebenan befindet sich das „e-commerce quarter“, wo sich System- und Dienstleistungsanbieter für den digitalen Handel kompakt präsentieren. Das zentrada Forum am zweiten Messetag steht unter dem Motto ‚Erfolgreich handeln im Spannungsfeld zwischen Inflation, Margendruck und Rezession‘. Martina Schimmel und weitere Experten beleuchten das aktuelle Handelsumfeld aus den Blickwinkeln Strategie, Verkauf und Einkauf.

Zeichen stehen auf Aufschwung

Schon bei der Frühjahrsausgabe standen die Zeichen auf Aufschwung: Mit einem Ausstellerplus von 12 Prozent gegenüber der letzten Herbstmesse war die vorgesehene Messefläche komplett ausgebucht. Gut 50 Anbieter waren erstmals am Start und brachten neue Impulse ins Spiel. Hinzu kam die hohe Internationalität bei den Besuchern: Rund 48 Prozent kamen aus dem Ausland. Mit 80 vertretenen Nationen konnte die Reichweite der IAW-Messe deutlich gesteigert werden.

Aktuelle Informationen zur 35. Internationalen Aktionswaren- und Importmesse (IAW) finden Fachbesucher unter www.iaw-messe.de und können dort kostenlose Tickets ordern. Brancheninsights und Handelsthemen werden auch regelmäßig im IAW-Blog unter www.iaw-messe.de/blog aufbereitet.