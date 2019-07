Wenn selbst prominente Fußballtrainer wie Thomas Tuchel hier einkaufen, dann muss der Laden etwas Besonderes sein. Seit mittlerweile rund elf Jahren gibt es Asphaltgold, und in der Sneaker-Szene ist das Darmstädter Geschäft von Daniel Benz eine Institution. Dabei war das alles gar nicht so geplant.

© Asphaltgold

Wenn Borussia Dortmund zum Einkauf kommt

Läden sind gut, der Onlinehandel ist wichtiger

Run DMC und Michael Jordan

Kosmos der aufgeräumten Lässigkeit

Der Fuß zum Schuh

Wenn der Chef die neuen Modelle vorstellt

© Etailment

"Wir sind unsere besten Markenbotschafter"

Per App die passende Schuhgröße ermitteln

Der Smart zum Sneaker

© Asphaltgold

mart-Modell "BRABUS edition asphaltgold". Oder umgekehrt, wie man es mag. Daimler klotzte damals mit reichweitenstarker Werbung, es gab unter anderem TV-Spots unmittelbar vor der "Tagesschau" – und immer war Asphaltgold mit im Bild. Daimler war gut, aber es geht auch ohne ganz gut

Der Sporthandel hätte gerne das, was Asphaltgold hat



