Ein barrierefreier Shop wird zur Pflicht für jeden Onlinehändler. Viele kümmert das noch zu wenig. Höchste Zeit für Compliance-Beauftragte, mit ihren Chefs Tacheles zu reden. Ansonsten drohen Strafen, denn der Ernstfall tritt schneller ein, als viele denken. Eva Behling, Rechtsanwältin beim Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, erklärt warum und zeigt praxisnah, wie Onlineshops konform werden.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© IMAGO / photothek

Im schlimmsten Fall droht die Abschaltung

Die Schludrigkeit der Branche beim Thema Barrierefreiheit erinnert schon jetzt an die Einführung der DSGVO. Auch damals ließen sich viele Shopbetreiber Zeit, bis es fast zu spät war. Als man sich kurz vor Schluss fortbilden und sensibilisieren lassen wollte, waren Recht- und IT-Beauftragte oft überlastet. Dabei sind die Strafen beim Datenschutzrecht nicht zimperlich. Viele Shops bekamen das später zu spüren.Die Geschichte könnte sich in ähnlicher Weise wiederholen. Bereits 2019 hat die EU den Accessibility Act verabschiedet, den der deutsche Gesetzgeber 2021 in dem Barrierefreiheits-stärkungsgesetz (BFSG) umgesetzt hat. Das BFSG betrifft insbesondere auch Onlinehändler. Die Verpflichtungen zur Barrierefreiheit ergeben sich aus § 1 Abs. 3 Nr. 5 BFSG und treten am 28. Juni 2025 in Kraft. „Reichlich Zeit“, könnte man denken, dabei sind viele der neuen Regeln umfassend und die Umsetzung auch diesmal mit erheblichen Aufwänden verbunden.Onlinehändler sollten deshalb frühzeitig handeln, denn milde aufgelegt ist der Gesetzgeber auch diesmal nicht. Ist die Webseite nicht barrierefrei, können Verbraucherschützer bei der Marktüberwachungsbehörde beantragen, ihn nach Vorgaben von § 28 BFSG zu überprüfen. Die Marktüberwachungsbehörden nehmen Onlineshops aber auch unabhängig von einer konkreten Beschwerde regelmäßig unter die Lupe. Stellt die Aufsichtsbehörde fest, dass eine Webseite nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht, fordert sie Korrekturmaßnahmen.



Es gilt die „Three-Strikes-Regel“: Reagieren Shopbetreiber auch bei einer weiteren Nachfrist nicht, können Behörden den Onlineshop schließlich einstellen. Darüber hinaus haben Verbraucher die Möglichkeit, bei einer Schlichtungsstelle nach § 16 Abs. 1 des Behindertengleichstellungsgesetzes einen Antrag auf Einleitung eines Schlichtungsverfahrens zu stellen, § 34 BFSG. Dabei kann die Marktüberwachungsbehörde ebenfalls auf Antrag des Verbrauchers hinzugezogen werden.

Über die Autorin © bevh Eva Behling ist Leiterin Recht & Compliance beim Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) und berät Onlinehändler bei der Umsetzung europäischen und deutschen Rechts. Ihre Schwerpunkte liegen auf dem Verbraucherrecht, einschließlich Barrierefreiheit im E-Commerce, aber auch Wettbewerbsrecht und produktspezifischen Informationspflichten.

Wer ist betroffen?

Wann ist ein Shop "barrierefrei"?

über mehr als ein Sinnesorgan wahrgenommen werden können,

wahrgenommen werden können, für die Verbraucher auffindbar sind,

sind, in verständlicher Weise dargestellt werden,

dargestellt werden, in Textformaten zur Verfügung gestellt werden, die von Assistenzsoftware genutzt werden können,

zur Verfügung gestellt werden, die von genutzt werden können, in einer angemessen großen Schriftart , unter Berücksichtigung des Nutzungskontexts und mit ausreichendem Kontrast sowie ausreichenden Abständen zwischen den Buchstaben, Zeilen und Absätzen dargestellt werden,

, unter Berücksichtigung des Nutzungskontexts und mit zwischen den Buchstaben, Zeilen und Absätzen dargestellt werden, sie andernfalls eine alternative Darstellung des Inhalts bieten, wenn Elemente keine Texte sind,

des Inhalts bieten, wenn Elemente keine Texte sind, sie konsistent, bedienbar und verständlich gestaltet werden.

Zur Barrierefreiheit verpflichtet sind alle Webshop-Betreiber. Eine Ausnahme sieht § 3 Abs. 3 BFSG lediglich für Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern vor. Grundsätzlich arbeitet die Aufsichtsbehörde aber daran, auch diese Kleinstunternehmen zu ermutigen, ihren Internetauftritt anzupassen.Gemäß § 1 Abs. 3 BFSG gilt das Gesetz nur für Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr, die für Verbraucher erbracht werden. Demnach fallen reine B2B-Webshops nicht in den Anwendungsbereich des BFSG.Das ist der komplizierte Teil: Das BFSG definiert die Barrierefreiheit von Dienstleistungen wie folgt: „Dienstleistungen sind barrierefrei, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.“ Demnach sind Shops barrierefrei, wenn Informationen

Wie geht es richtig? Bei Eingabefeldern: Wenn eine Pflichtinformation nicht angegeben wurde, sollte das Feld nicht nur rot markiert, sondern auch noch ein erklärender Satz wie "Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an" angegeben werden. Starke Kontraste Auf der Startseite sollte auf Texte in leichter Sprache verwiesen werden (vgl. Internetseiten von Bundes- oder Landesbehörden) Valides HTML, Skalierbarkeit, Linearisierbarkeit der Inhalte Cascading Style Sheets (CSS) Responsives Design Browserunabhängigkeit Redaktionelle Anpassung an Schriftgröße, Schriftart, Kontraste Captchas, die auch Alternativen zu visuellen Rätseln (bspw. einfache Denkaufgaben) bieten

Was bedeuten Accessibility und Usability?

Die UN-Behindertenrechtskonvention hat einen weltweit anerkannten Standard entwickelt, der vorgibt, welche Kriterien ein barrierefreier Onlineshop erfüllen soll, die sogenannten „Web Content Accessibility Guidelines“ (WCAG 2.1). Diese Leitlinien wurden vom „World Wide Web Consortium“ (W3C) entwickelt und können hier aufgerufen werden. Einen Verweis auf diese konkreten technischen Standards sieht das BFSG nicht vor, jedoch enthält § 4 BFSG eine Vermutungsregelung, die sich auf die WCAG und die DIN EN 301 549 bezieht.Barrierefreier Zugang heißt gute Programmierung. So sollten Onlineshops kompatibel mit gängigen Screenreadern sein. Viele sehbeeinträchtigte Verbraucher verwenden diese Screenreader, um sich im Internet zurecht zu finden und durch den Internetauftritt zu navigieren. In manchen Browsern sind sie bereits eingebunden, andere werden als eigenständige Software angeboten. Onlinehändler müssen sicherstellen, dass ihre Webseite von solchen Screenreadern gelesen werden können.Als grober Leitfaden hilft das „Zwei-Sinne-Prinzip“ – alle Inhalte auf der Webseite sollten über zwei Sinne wahrgenommen werden können. Mit diesem Prinzip werden circa 80% der Barrierefreiheitsprobleme bereits gelöst.

Gute Usability wird geleitet durch eine gute Seiten- und Navigationsstruktur. Dabei geht es immer darum, den Kunden – auch unabhängig von ihren Fähigkeiten – erkennbare und sinnvolle Wege anzubieten. Klar gestaltete Seiten, gut lesbare Schriftarten und eine ausreichend große Basisschrift verbessern die Usability nicht nur für Menschen mit Behinderung.

Wie werden Produktangebote barrierefrei?

Generation 60plus: Onlineshoppen ist das neue Normal

© bevh

Ist die Produktbeschreibung bereits ausführlich gestaltet, ist es nicht erforderlich, alle Informationen noch einmal als Alternativtext bei den einzelnen Produktbildern zu hinterlegen. Gleichwohl sollten die Fotos einen kurzen, prägnanten Titel bekommen (beispielsweise „Hose von vorne“, „Hose von hinten“, „Detailaufnahme“). Dies kann hilfreich sein, wenn betroffene Personen Fotos von einem interessanten Produkt an sehende Freunde weiterleiten möchten.Ob die Produktbeschreibung ausführlich genug ist, kann man einfach kontrollieren: Lesen Sie sich die Produktbeschreibung durch und versuchen Sie sich dann ein Bild von dem Produkt zu machen. Entspricht das Bild, das Sie sich gemacht haben, dem echten Produkt? Dies kann bei einigen Produkten einfacher sein, bei anderen hingegen etwas aufwendiger (man denke nur an farbenfrohe Sneaker).

Muss auch der Kundenservice barrierefrei sein?

Cookies: Wie werden Consent-Banner barrierefrei?

Apps und Verkauf über soziale Medien

Was geht nicht? Lange, unnötig komplizierte Navigationsmenüs (führen bei Menschen mit motorischen Einschränkungen dazu, dass sie sich mit Hilfe der Tastatur durch das ganze Menü klicken müssen) Kleine und eng beieinander stehende Buttons Blinkende Hinweise Flashplayer, da oft rein visuell Pop-ups, da schlecht navigierbar Check-out mit Bezahlschnittstellen, die nicht navigierbar sind Mit Java-Script installierte Schaltflächen, da kein Text Filterfunktionen, die nicht ansteuerbar sind Videos und Hintergrundmusik, die automatisch und ohne Warnung starten Anglizismen (können von Screenreadern nicht verständlich vorgelesen werden)

Was ist mit dem Datenschutz?

Es lohnt sich anzufangen



© IMAGO / aal.photo Recht Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz: Das plant die EU Die EU-Kommission will einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) in der EU schaffen. Die KI-Verordnung befindet sich noch im Entwurfsstadium - viele Regelungspunkte stehen jedoch schon fest oder es ist abzusehen, in welcher Form sie den Weg in das Gesetz finden werden. Daher lohnt es sich für Unternehmen, sich schon jetzt darauf vorzubereiten, um nicht von der Regelungsfülle überfahren zu werden und teure, notwendige Anpassungen der eingesetzten KI zu riskieren. Rechtsanwältin Kathrin Schürmann gibt einen Überblick über die von der EU geplanten Vorgaben und sagt, welche für den E-Commerce wichtig sind. Mehr lesen



© IMAGO / Westend61 Datenschutz Mobile Apps: Warum Datenschutz an erster Stelle stehen muss Gerade für Einzelhändler bieten mobile Apps neue Möglichkeiten, ihre Kunden wirklich zu verstehen und sie während des gesamten Kaufprozesses persönlich anzusprechen. Dabei muss allerdings der Schutz der Kundendaten oberste Priorität haben, sagt Laura Schwarz von Airship. In diesem Gastbeitrag erklärt sie, wie Händler Kunden einen geschützten Umgang mit ihren Daten garantieren können und wie sich ein Informationsaustausch gestalten lässt, von dem beide Seiten profitieren. Mehr lesen



© IMAGO / Gerhard Leber Recht Arbeitszeiterfassung – Was Unternehmen jetzt beachten müssen Die neue Regelung zur Arbeitszeiterfassungspflicht zwingt deutsche Unternehmen jetzt zum Handeln: Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied im September 2022, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, ein System zur Erfassung der geleisteten Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten einzuführen. Lisa Kamrath, Head of Product des Zahlungsdienstleisters Vert, erklärt in diesem Gastbeitrag, wie das am besten gelingt und was Händler bei diesem Thema beachten sollten. Mehr lesen

Das BFSG bezieht sich nur auf den barrierefreien Telemediendienst, also den Internetauftritt. Darüber hinaus besagt § 12 BFSGV, dass für den Fall, dass ein Kundenservice über zum Beispiel Help-Desks oder Call-Center verfügbar ist, auch dieser Kundenservice darüber informieren können muss, ob der Onlineshop barrierefrei ist und wie er mit assistiven Technologien bedient werden kann.Um einen Consent-Banner rechtskonform einzurichten, sollte er auch für blinde und sehbehinderte Menschen gleich als Erstes wahrgenommen werden können (ggf. über Assistenz-Software). Dafür muss der Fokus direkt auf den Cookie-Banner gelegt werden, er sollte nicht erst im Navigationsverlauf erscheinen.Darüber hinaus sollte auf Anglizismen („Accept all“) verzichtet werden, da diese vom Screenreader nicht richtig vorgelesen werden können und auch nicht den Anforderungen an ein verständliches Angebot für kognitiv eingeschränkte Personen entsprechen.Da Mobile-Commerce immer beliebter wird (Bestellungen über smarte Endgeräte haben sich seit 2017 nahezu verdoppelt), müssen auch Dienstleistungen per Apps im elektronischen Geschäftsverkehr berücksichtigt werden. Auch hier müssen Bilder über Alt-Texte zugänglich gemacht und Untertitel für Videos erstellt werden. Internet-Redakteure müssen darauf achten, so einfach und verständlich wie möglich zu schreiben.Bindet der Onlineshop eine besondere Barrierefreiheitsfunktion ein und nimmt ein Nutzer diese in Anspruch, werden diese Informationen (dass jemand eingeschränkt ist) beim Shopbetreiber gespeichert. Gesundheitsbezogene Daten wie dazu, ob jemand eine Rot-Grün-Sehschwäche hat, sind aber sensible Daten nach Art. 9 DSGVO und dürfen nur in besonderen Fällen verarbeitet werden.Wenn der Onlineshop also Funktionen umfasst, die der Barrierefreiheit dienen, muss mindestens eine Bedienungsform vorhanden sein, mit der der Datenschutz des Nutzers bei Verwendung dieser Barrierefreiheitsfunktionen gewahrt ist.Schätzungen der WHO zufolge sind allein in Deutschland 1,2 Millionen Menschen auf barrierefreie Angebote angewiesen. Damit bietet ein barrierefreier Onlineshop eine gute Möglichkeit, die Zielgruppe zu erweitern.Ein weiterer und nicht zu verachtender Vorteil: Barrierefreie Internetauftritte sind besonders suchmaschinenfreundlich. Google bewertet zwar nicht die Barrierefreiheit an sich; barrierefreie Designs werden dank ihrer maschinenlesbaren Inhalte aber besser gefunden. Außerdem profitieren auch Menschen mit langsamem Internet oder älteren Browsern von barrierearmen Internetauftritten, da sie in der Regel kürzere Ladezeiten haben.