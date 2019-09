Jörg Reinnarth, Chef der Cintellic Consulting Group, über dumme Algorithmen, kluge Kommunikation und die Grenzen des Textminings bei meckernden Kunden.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email



Herr Reinnarth, meckernde Kunden zu besänftigen ist eine Königsdisziplin: Wie sollten Händler idealerweise mit Kundenbeschwerden umgehen?

Beschwerdemanagement ist ein menschliches und damit emotionales Thema und findet klassischerweise über Service- oder Verkaufsmitarbeiter statt. Dementsprechend hoch sind die Personalkosten. Kundenbeschwerden, die per Mail, Website oder Soziale Medien hereinkommen, muss und kann ein Händler nicht mehr über Menschen abwickeln, um im ersten Schritt schnell, effizient und im Idealfall beim ersten Kontakt problemlösend zu reagieren.

© Cintellic

"Der Mensch ist an dieser Stelle weniger denn je ersetzbar." Jörg Reinnarth

Um der Beschwerde-Kommunikation Herr zu werden, muss man sich der Technologie bedienen, denn Menschen allein sind da überfordert. Künstliche Intelligenz, Textmining und damit entwickelte Algorithmen können dafür sorgen, dass große Mengen an Informationen automatisiert interpretiert und sortiert werden. Textmining bedeutet im wortwörtlichen Sinn ja auch, dass man der Bedeutung der Texte auf den Grund geht.So findet ein Händler heraus, was der Kunde ihm sagen will oder aber er sieht, dass viele Kunden das gleiche Problem haben und es offenbar ein großes Thema ist, auf das er schnell und umfassend reagieren muss. Solche Themen kann der einzelne Callcenter-Mitarbeiter im Kundenservice gar nicht erkennen und einordnen. Mit Hilfe von Textmining kann der Händler sie aber zuverlässig identifizieren.Auch wenn im Prinzip fast alles automatisch geht, ist der Mensch an dieser Stelle weniger denn je ersetzbar. Denn der Algorithmus leistet nur, was man ihm beigebracht hat: Er macht Vorschläge, wie man die Texte einordnen und klassifizieren kann, und er gibt an, wie sicher er sich bei der Zuordnung ist. Auf diese Weise können sich die Berater auf diejenigen Fälle konzentrieren, die kritisch oder kompliziert sind.

Dann ist auch in Zukunft die Kombination von menschlichem Know-how und Machine Learning gefragt?

Ja, nur so können die Potenziale von Textmining erst ausgeschöpft werden. In der Praxis gilt: Ein Algorithmus "von der Stange" bewältigt etwa 20 Prozent der geforderten Leistung, erst der Mensch kann ihn auf 100 Prozent Leistung bringen.

Wie bereitet ein Händler den Einsatz von Textmining konkret vor?

Mit einem sogenannten Pre-Processing, wie Programmierer es nennen. Ein Mensch, der das Unternehmen, seine Kunden, Produkte und damit die relevanten Themen kennt, gibt sein Wissen bei der Programmierung an den Algorithmus weiter. Dieser Wissenstransfer ist allerdings keine einmalige Angelegenheit, denn mit jedem neuen Angebot in der Produkt- oder Dienstleistungspalette eines Unternehmens entstehen laufend neue Themen.



© Prudsys KI im Handel Wo künstliche Intelligenz heute schon im Handel wirkt Er versteht zwar nicht immer, was die Menschen von ihm wollen. Aber der putzige Roboter Pepper ist ein Beispiel für angewandte künstliche Intelligenz im Handel. Intelligente Algorithmen unterstützen den Händler bei vielen seiner Aufgaben. Und das geschieht für die Kunden oft unsichtbar. Mehr lesen

Außerdem verändern sich auch die Ausdrucksweisen. Erst ein maßgeschneiderter und laufend gepflegter Algorithmus kann fehlerfrei arbeiten und zu Ergebnissen führen, die allgemeingültige Schlussfolgerungen ermöglichen und dem Händler wirklich weiterhelfen.

Wo sind die Grenzen des Textminings?

Standardisierte Lösungen können funktionieren, wenn es um einfache Aufgabenstellungen geht. Beim Textmining geht es immer darum, gehäuft auftretende Wörter miteinander in Beziehung zu setzen und daraus Schlüsse zu ziehen. Darin liegt aber auch die größte Schwäche, wenn man rein auf Technologie setzt. Denn Texte können, selbst wenn sie dieselben Wörter verwenden, unterschiedliche Bedeutungen haben. Der Mensch sieht das sofort, der Algorithmus aber nicht. Letzterer sieht nur die Wörter und ihre Anzahl, der Mensch jedoch erkennt den Sinn.



© DM7 - Fotolia Technologie Künstliche Intelligenz: Pleiten, Pech und Pannen Eine mit ein bisschen Künstliche Intelligenz gesteuerte Twitter-Kampagne von Adidas ging gerade mächtig nach hinten los. Es ist nicht der erste Fall in der Handels- und Markenwelt, bei dem KI für eine spektakuläre Peinlichkeit sorgte. Erinnern Sie sich? Mehr lesen



© Urheber: zapp2photo - fotolia.com Künstliche Intelligenz Diese zehn KI-Apps steigern den Umsatz Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, das gewohnte Einkaufserlebnis grundlegend zu verändern – es wird persönlicher und effizienter. Von Sephora bis Lidl: Wir zeigen zehn Beispiele aus der Praxis, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ihre Kunden den Einkauf erleichtern wollen. Mehr lesen



© Lothar Schröder Podcast So will Verdi die Künstliche Intelligenz kontrollieren Roboter übernehmen die Inventur, bringen die Pakete, künstliche Intelligenz sorgt für Modetipps. Wie die KI die Arbeitswelt verändert und warum dass auch mehr Autonomie für Mitarbeiter bedeuten kann, sagt Lothar Schröder, Digital-Experte und Verdi-Bundesvorstand. Schröder, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom, skizziert im Podcast die Arbeitswelt der Zukunft. Mehr lesen

Die Themen werden falsch interpretiert, irreführend sortiert und kontraproduktiv beantwortet. Wenn ein Kunde, der sich über die falsche Rechnung beschwert hat, die gleiche falsche Rechnung nochmal bekommt, ist er zu Recht verärgert. Wenn sich ein Kunde über den Geschmack einer neuen Teesorte aufregt, ist es kontraproduktiv, ihm einen Rabattcoupon zu schicken, mit dem er noch mehr von diesem Tee kaufen kann. Wenn der Konsument sich in seinem Beschwerdemodus nicht ernst genommen fühlt, ist das das Ende der Geschäftsbeziehung. Da wäre dann keine Reaktion sogar besser gewesen als diese falsche Reaktion.