Die Gewinner des Shop Usability Awards 2022 sind gekürt. Gestern Abend wurde der Branchenpreis der K5-Shop-Insights-Community in München zum 15. Mal an herausragende Onlineshops verliehen. Etailment stellt die Sieger im Wettbewerb um das beste Nutzererlebnis und die kreativsten Shops vor.



Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© Frank Lübke / K5 GmbH

© Screenshot

in der Kategorie B2B : ratioform.de

: ratioform.de in der Kategorie Essen & Trinken : numagicwater.com

: numagicwater.com in der Kategorie Freizeit, Hobby & Haustier : stabilo.com

: stabilo.com in der Kategorie Elektronik & Software : led-lichtraum.de

: led-lichtraum.de in der Kategorie Generalist : mediashop.tv

: mediashop.tv in der Kategorie Haushalt, Heimwerk & Garten : misspompadour.de

: misspompadour.de in der Kategorie Möbel & Wohnen : delife.eu

: delife.eu in der Kategorie Mode : hugoboss.com

: hugoboss.com in der Kategorie Special Interest : misa.art

: misa.art in der Kategorie Spielwaren, Kids & Baby : goveer.de

: goveer.de in der Kategorie Sport & Outdoor : uvex-group.shop

: uvex-group.shop in der Kategorie Accessoires, Geschenke & Lifestyle : badesofa.de

: badesofa.de in der Kategorie Wellness, Beauty & Gesundheit : floer-shop.de

: floer-shop.de in der Kategorie Bester Shop Österreich : wutscher.com

: wutscher.com in der Kategorie Bester Shop Schweiz : livom.ch

: livom.ch in der Kategorie Small Business : sushi-bikes.com

: sushi-bikes.com in der Kategorie Bester Markenshop : canyon.com

: canyon.com in der Kategorie Master-Class Design : armedangels.com

: armedangels.com in der Kategorie Master-Class Storytelling : mw-acoustics.de

: mw-acoustics.de in der Kategorie Agentur des Jahres: Tante-E

Gesamtsieger beim Shop Usability Award ist 2022 Miss Pompadour . Der Onlineshop ist Anlaufstelle für Farben aller Art (Wandfarben, Lacke, Kreidefarben und Streichzubehör) und richtet sich mit seinem Angebot vor allem an Hobby-Heimwerker.Die Shop Usability Awards werden seit 2008 vom E-Commerce-Netzwerk K5 vergeben und zählen zu den renommiertesten Branchenauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Prämiert werden Onlineshops, die konsequent auf die Nutzerbedürfnisse ausgerichtet sind. In die Bewertung fließen Shopdesign, Nutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienbarkeit, aber auch Faktoren wie Kreativität und Storytelling ein.Träger des Awards sind die bekanntesten E-Commerce-Software-Anbieter und -dienstleister. Zunächst bestimmt die 6.500 Personen zählende K5-Shop-Insights-Community per Abstimmung die besten fünf Shops jeder Kategorie. Diese kommen als Nominierte ins Finale, wo eine unabhängige Fachjury aus E-Commerce- und Shopsoftware-Experten die Gewinner wählt.Der Preis umfasst 13 Standard- und drei Sonderkategorien, dazu kommen "Bester Shop Österreich" und "Bester Shop Schweiz".Die Preisträger des Shop Usability Awards 2022 sind:



MEHR ZUM THEMA:



© IMAGO / Panthermedia Customer Experience Wie Kundenbindung auch in schwierigen Zeiten gelingt Lieferengpässe im Weihnachtsgeschäft, enttäuschte Kunden: Kaum etwas dürften Händler mehr fürchten. Die Logistik haben Handelsunternehmen nicht selbst in der Hand, wohl aber die Beziehung zu ihren Kunden – und genau darum sollten sie sich jetzt proaktiv kümmern, sagt Gastautor Ulrich Hoffmann vom Softwareanbieter Zendesk. Mehr lesen



© IMAGO / Westend61 Etailment-Expertenrat Aus der Customer-Experience muss ein Business-of-Experience werden Die Bedeutung der Customer-Experience war wahrscheinlich nie größer als heute, denn die Struktur von allem was wir tun, wie wir einkaufen und wo und wie wir arbeiten hat sich in den letzten zwei Jahren fundamental verändert. Die Kundenbedürfnisse sind aber nicht nur individueller geworden, sondern aufgrund der erheblichen Veränderung unseres Tagesablaufes, z.B. durch Homeoffice, auch situationsabhängig immer unterschiedlicher, sagt Etailment-Experte und Accenture-Geschäftsführer Thomas Täuber. Mehr lesen