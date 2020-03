Für viele Unternehmen spitzt sich die Lage in der Corona-Krise zu. Die Management-Herausforderungen sind gewaltig. Flexibilität ist gefragt. Gesetze und Recht bieten da Orientierung und schaffen selbst neue Flexibilität. Der Business Guide „Recht: Welche Gesetze durch die Krise helfen“ liefert auf 28 Seiten Antworten auf die drängendsten Fragen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Gerade mittelständische Unternehmen können von diesem Ratgeber profitieren. Denn sie verfügen häufig nicht über entsprechende Fachabteilungen, wie man sie aus großen Konzernen kennt. Was Sie inhaltlich u.a. erwartet: Mietrecht und Betriebsschließung

Recht im Home Office

Lieferverträge

Ausbildungsverträge

Arbeitsrechtlicher Umgang mit Pandemien

Was sagt die Rechtslage genau, wenn es um Geld, Mitarbeiter und die tägliche Arbeit geht? Was muss man jetzt rund ums Thema Recht wissen, um die Abwehrkräfte in der Krise zu stärken?Die Redaktion hat für Sie Gesetzbücher gewälzt, Anwälte befragt und sich im Markt umgehört.Sie hat drei gute Botschaften:1. Vieles, was sich in Paragraphentexten kompliziert liest, lässt sich auch einfacher erklären. Das tun wir. 2. So starr, wie Gesetzte manchmal wirken, sind sie nicht immer. Es gibt auch Spielraum.3. Für den Geschäftsalltag wichtige Gesetze wurden jetzt angepasst oder eingeschränkt und machen mehr Flexibilität möglich. Und das ist in diesen Zeiten ein Vorteil.Solche Vorteile sollte man klug nutzen.

Hier können Sie die Digitalausgabe des Business Guide "Corona-Ratgeber Recht: Welche Gesetze durch die Krise helfen" schnell herunterladen.





Bereits erschienen:



Business Guide Corona-Krise: Wie Sie jetzt an Finanzhilfen kommen Die Corona-Pandemie sorgt für Schräglagen in ganzen Branchen, Krisen in Unternehmen, Arbeitsumfelder verändern sich, Jobs sind in Gefahr. Deshalb bietet etailment Ihnen nun einen digitalen Business Guide, der gezielt und kompakt wichtige Fragestellungen rund um Finanzhilfen, Kredite, Steuererleichterungen, Insolvenzrecht und Kurzarbeit beantwortet. Mehr lesen

Mit dem Business Guide "Corona-Ratgeber: Wie Sie jetzt an Finanzhilfen kommen" sagen wir Ihnen auf 28 Seiten wie und wo Unternehmen Hilfe erwarten können.