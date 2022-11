Seit dem 1. Oktober gelten neue Vorgaben im Infektionsschutzgesetz. Sie treffen auf eine eingespielte Einzelhandelsbranche. Deutlich größere Bauchschmerzen als das Virus bereitet die Energiekrise. Und: Die Vorgaben der Politik für den dritten Pandemie-Winter könnten in Konflikt mit Energiespar-Richtlinien geraten.

Hygienekonzepte des Handels haben sich bewährt

Hygienemaßnahmen können schnell wieder installiert werden

Tür zu vs. Lüften: Das Dilemma Die Vorgaben der Politik für den dritten Pandemie-Winter richten sich an der Erfahrung der vergangenen zwei Winter aus - stehen aber im Konflikt mit Energiespar-Vorgaben.

Der Wunsch nach Normalität ist übermächtig, aber noch ist es nicht so weit. Noch gilt bis zum 7. April 2023 der § 28b des Infektionsschutzgesetzes. Für den Handel enthält er Kann-Vorgaben: Die Bundesländer KÖNNEN Masken- und Testpflichten für öffentlich zugängliche Innenräume verordnen. Und sie KÖNNEN dem Einzelhandel bei konkreter Gefahr für das Gesundheitswesen Hygienekonzepte und Mindestabstände vorgeben.

Letztlich schreibt die Verordnung nichts anderes fest als die Erfahrung. Das gilt auch für die "SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung": Mindestabstand, Handhygiene, Hust- und Niesetikette, Lüften, Kontaktvermeidung, Homeoffice.

Der HDE hat Plakate bereitgestellt, die die Situation erklären, der Handel aber steht vor dem Konflikt zwischen der Corona-ArbSchV ("Lüften!") und der EnSikuMaV ("Türen zu!"). "Notwendige Energiesparmaßnahmen könnten das Infektionsgeschehen beeinflussen", sagt etwa Matthias Pohl, geschäftsführender Gesellschafter des Zoofachhändlers Kölle Zoo. "Zum Beispiel durch verringerten Luftaustausch wegen gestiegener Energiekosten." Ein Dilemma, für das es bisher keine Lösung gibt.



Händler können gestiegene Energiekosten nicht weitergeben



Thomas Buchenau sagt es klipp und klar: In Gartencentern wird es in diesem Winter nur die Pandemie-Schutzmaßnahmen geben, die staatlich vorgeschrieben werden. Der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Garten-Center sieht vor allem die großzügigen Layouts und die starke Frischluftzufuhr der Standorte als Argument: Sie seien nicht mit Mode- oder Lebensmittelgeschäften zu vergleichen." Außerdem haben unsere Mitglieder einfach keine Lust mehr."Lust mag kein Kriterium im Kampf gegen eine Pandemie sein, dennoch hat Thomas Buchenau recht: Niemand ist scharf auf den dritten Pandemie-Winter. Nicht ohne Grund hat die Bundesregierung Lockdowns ausgeschlossen und für das Frühjahr das Ende aller Maßnahmen in Aussicht gestellt.Bis dahin aber gilt § 28b des Infektionsschutzgesetzes - wobei dieser bis zum 7. April begrenzte Paragraf für den Handel nichts Neues enthält (siehe Kasten). Und er trifft auf eine eingespielte Branche, die genauso selbstverständlich Desinfektionsständer aufbaut, wie sie die Weihnachtsdekoration aus dem Lager holt."Für alle unsere Märkte besteht ein umfassendes und modulares Hygienekonzept, das sich in der Vergangenheit als äußerst effektiv herausgestellt und bewährt hat", heißt es zum Beispiel von der Media Markt Saturn Retail Group.Als Maßnahmen, auf die man je nach Lage des Infektionsgeschehens zurückgreifen kann, nennt das Unternehmen Desinfektion, Markierungen für Mindestabstände, digitale Einlasskontrollen, allgemeine Maskenpflicht für Kunden und Mitarbeitende - alles bekannt.Kleine Läden wie die Autorenbuchhandlung in Frankfurt am Main haben die Plexiglaswände vor der Kasse abgebaut, auch das kleine Plakat mit der Bitte um freiwilliges Tragen der Maske ist von der Eingangstür verschwunden. "Der Umgang mit dem Virus ist inzwischen Alltag, die Maske ist nicht vorgeschrieben. Wir setzen darauf, dass Kunden, die Erkrankte im Umfeld haben, Maske tragen", sagt Geschäftsführerin Ines Lauffer."Wenn sich die Lage verschärft und im Gedrängel des Weihnachtsgeschäfts können wir Maskenpflicht, Plexiglas und Abstandsregeln schnell wieder installieren." Die Plätze für Veranstaltungen im Laden bleiben "pandemiebedingt beschränkt".Auch in den Stores des Designmöbel-Händlers Cairo in Frankfurt am Main und Nürnberg hängt die Bitte um freiwilliges Maskentragen nicht mehr. "Die Mitarbeiter tragen freiwillig FFP2-Masken, das ist Kommunikation genug", sagt Vorstand Gero Furchheim. "Ansonsten haben wir die Hygienemaßnahmen auf recht hohem Standard fortgeführt und fühlen uns für den Winter gerüstet."Gimmick bei Cairo: "Wir haben Design-Desinfektionsmittel-Ständer im Sortiment - und die nutzen wir auch." Den Spender "Hygn" gibt es in verschiedenen Ausführungen von 295 bis 1.227 Euro. "Er hat sich gut verkauft."Während die Branche also eher gelassen auf die Pandemie blickt, bereitet die Gaskrise ihr ernste Sorgen. 86% der befragten Handelsunternehmen gaben in einer Umfrage des HDE an, sie könnten steigende Energiekosten nicht oder nicht vollständig auf die Verbraucherpreise aufschlagen.Mehr als drei Viertel planten daher verstärkte Energiesparmaßnahmen, was aber womöglich nicht reicht: Mehr als die Hälfte sieht die wirtschaftliche Existenz bedroht. Die Forderung des HDE: "Der Staat muss nun auch dem Einzelhandel unter die Arme greifen."Dieser Artikel erschien zuerst in Der Handel