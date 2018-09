Kuratierte Shop-Modelle in simpler Kachel-Optik sind gerade schwer in Mode. Das weiß auch eBay und liefert mit dem Spin-off "Catch" eine neue visuelle Shopping-Plattform. Sie startet als Beta-Version exklusiv im deutschen Markt.

Cool, trendig, jung, überraschend – so die Selbstbeschreibung - soll die Plattform sein, die den „Young Value Shopper“ ansprechen soll. Hinter dem Marketingsprech stecken „Millennials, die die neuesten Produkte zu günstigen Preisen entdecken und spontan einkaufen wollen, aber auch Inspiration und Service erwarten." Mit anderen Worten: Irgendwie alle.

Catch setzt denn auch auf einen Bauchladen der preisgünstigsten Produkte aus dem Angebot von eBay in Deutschland und aus der ganzen Welt. Neben der Kuration von Hand führen dabei Algorithmen in die Produktwelten. Sortiert sind diese Welten nach so wohlklingenden Kategorien wie "Pink Wall", "My body is a temple" oder "Man Cave".

Der Ansatz ist gar nicht so dumm. Die „Off-eBay-Experience“, so der Konzernsprech, könnte jene erreichen, die eBay ähnlich sexy wie Otto finden (also gar nicht) und denen Wish zu discountig und unsicher ist. Catch punktet denn auch mit eBay-Käuferschutz und eBay-Garantie.



Gleichzeitig bietet Catch ein hohes Level an Transparenz. In jeder Artikelbeschreibung sind klar und deutlich die unterschiedlichen Versandmöglichkeiten und -kosten sowie die zu erwartenden Lieferzeiten aufgeführt. Außerdem wird ein Großteil der Artikel bei Catch ohne jegliche Versandkosten verschickt.Das Experiment Catch soll zudem demnächst mit zeitlich beschränkten Deals und Gamification-Elementen aufgewertet werden.