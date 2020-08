Fragt man Shopbetreiber nach ihren größten Sorgen, werden mit Sicherheit viele das Thema Retouren nennen. Die Fashion-Branche trifft es zum Beispiel besonders hart. Händler mit Rücksendequoten von mehr als 60 Prozent sind hier keine Seltenheit. Felix Schirl, Geschäftsführer und CEO der auf Onsite-Personalisierung spezialisierten trbo GmbH, gibt in diesem Gastbeitrag sechs Tipps, mit denen sich (nicht nur bei Bekleidung) die Retourenquote senken lässt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

1. Aus den Erfahrungswerten anderer User schöpfen

Einer der häufigsten Gründe für Retouren: Das Produkt passt nicht. Es ist entweder zu groß oder zu klein. Hier können Größenberater Abhilfe schaffen und den Kunden schon beim Shoppen die Auswahl des richtigen Kleidungsstücks erleichtern. Diese können mehr oder weniger aufwändig gestaltet werden. Die einfachste Möglichkeit: auf Erfahrungswerte anderer User zum Produkt zurückgreifen und den Kunden anzeigen. Diese können aus früheren Retouren oder auch aus (Onsite-)Userbefragungen zum Produkt gezogen werden. Haben viele Kunden angegeben, dass der Artikel ungewöhnlich groß ausfällt, sollte man das prominent zeigen, damit nicht noch mehr Käufer diese Erfahrung machen. Dies kann beispielsweise durch das Einblenden eines kleinen Hinweises neben dem Produkt geschehen.



© erlich textil

© vertbaudet

© AppelrathCüpper

etailment Expertenrat



Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.



Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft. Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter In unserem Gastautoren-Club "Etailment Expertenrat" schreiben von der Redaktion ausgewählte Autoren im Wechsel über den digitalen Handel von heute und morgen.Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft. Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter "Etailment Expertenrat"

Über Felix Schirl © trbo GmbH Felix Schirl ist Geschäftsführer und CEO ist Geschäftsführer und CEO der trbo GmbH , ein auf dynamische Onsite-Personalisierung, Optimierung und Testing spezialisiertes Technologieunternehmen. Zuvor sammelte der 41-Jährige sechs Jahre Management-Erfahrungen bei intelliAd Media. Dort betreute er als Chief Information Officer den Bereich Tracking sowie die Entwicklung neuer Kernprodukte. Seine Karriere startete Felix Schirl nach seinem Studium an der Technischen Hochschule Nürnberg im Jahr 2000 als Development Manager bei Pangora (Lycos Europe). Im Anschluss zeichnete der Informatiker beim Internet-Auktionshaus Swoopoo für die Leitung und Weiterentwicklung des Bereichs Frontend und Core Applikation verantwortlich.



© fyra/Riikka Kantinkoski Logistik Spinnen die Finnen? Diese Paketstation könnte (fast) alle Retouren-Sorgen lösen Die Lösung für (fast) alle Retourennöte, für die letzte Meile und den ganzen Rest steht womöglich in Helsinki und ist 1100 Quardratmeter groß. Schick ist das Modell außerdem. Und wer die Bilder sieht, findet die Aussage nur ein wenig übertrieben, wünscht sich aber zumindest sofort Nachahmer in Deutschland. Mehr lesen



© hermes Tipps Wie clevere Händler teure Retouren vermeiden Jeder achte Online-Kauf in Deutschland wird zurückgeschickt. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben. Die Optimierung von Lieferprozessen und Verpackung sowie eine detaillierte Präsentation der Waren sind erste Schritte, Retourenquoten zu senken. Denn Retouren sind teuer und machen Arbeit, doch die Gründe für dafür sind vielfältig. Mehr lesen



Logistik & Fulfilment Sichere Wege zur Senkung der Retourenquote Retouren vergiften die Marge. Wer dafür ein Gegengift findet, schafft schneller eine dufte Rendite. Fündig wird man im Webshop, bei der Lieferung und in der Servicekultur. Wir stellen die besten Stellen vor, an denen man ein Heilmittel einsetzt. Mehr lesen

Einen Schritt weiter gehen Größenberater. Hier werden direkt die Körpergröße und weitere wichtige Maße abgefragt. Idealerweise zeigt man den Nutzern dazu, wie sie richtig Maß nehmen. Am Ende wird dann die jeweils passende Größe für den einzelnen User angezeigt. Natürlich sollten die Nutzer solche Größenberater auch gut auf der Seite finden. Sie können zum Beispiel direkt bei der jeweiligen Größenauswahl auf der Produktdetailseite eingebunden werden und sich dann per Klick als Overlay oder Fragestrecke öffnen.Wer die Ressourcen nicht hat, einen solchen Größenberater auf der Website einzubauen und nicht auf externe Tools zurückgreifen möchte, kann einen etwas vereinfachten Weg gehen und die Größentabelle beziehungsweise den statischen Größenberater nutzen. Hierbei wird auf eine Tabelle mit Maßen verlinkt, die der User nutzen kann, um die richtige Größe für sich abzulesen.Einigen Usern wird es dennoch zu aufwändig sein, sich durch Fragestrecken zu klicken oder selbst Maß zu nehmen. Bei manchen Produkten ist das auch nicht möglich. Wer sich hier unsicher ist, wird dann meist den Kundenservice des Shops kontaktieren. Und diese Kontaktdaten sollten einfach zu finden sein. Auf Produktdetailseiten bietet es sich an, die Telefonnummer und Kontaktmöglichkeiten des Kundenservice in einem Overlay zu platzieren.Bietet der Shop vielleicht sogar eine besondere Form der Beratung wie einen Echtzeit-Chat oder Videoberatung mit Mitarbeitern des Kundenservice an? Dann machen Sie Ihre User darauf aufmerksam! Denn mit einem solchen Service können sich Shopbetreiber von der Konkurrenz abheben und Nutzern mit Rat und Tat zur Seite stehen. So lassen sich erste Zweifel am Produkt ausräumen und gemeinsam mit den Nutzern klären, ob das Produkt den Vorstellungen entspricht, oder ob es ein (besseres) Alternativprodukt gibt.Wer seinen Usern vorab so viele Informationen zum Produkt wie möglich anbietet, kann wichtige Retourengründe vor der Bestellung ausmerzen. Denn oft fällt erst zu Hause auf, dass das Hemd einen gewissen Glanz hat, den ein Baumwollhemd so nicht hätte. Oder dass der Schnitt der Hose sehr skinny ist. Wenn der Nutzer aber eher auf Bootcut steht, wird er beim Auspacken der Lieferung sicherlich enttäuscht sein und das Produkt womöglich zurückschicken. Nicht umsonst ist "Stimmt nicht mit der Beschreibung überein" ein Retourengrund, den man standardisiert beim Rücksenden auswählen kann.Viele Retouren wären vermeidbar – und viele User erkennen das auch. Diese User sollte man belohnen, denn sie bringen dem Shop nicht nur Umsatz, sondern sparen dem Shopbetreiber auch Zeit und Geld. Zumindest ab und zu kann ein Teil der Ersparnis in eine verbesserte Kundenbindung investiert werden. Hierzu sind Gutscheine ein probates Mittel. Hat ein User in einem bestimmten Zeitraum besonders wenige oder gar keine Artikel retourniert? Dann kann man diese Form der Treue mit einem Gutschein für den nächsten Einkauf belohnen. Angezeigt werden kann dies auf der Website beispielsweise über ein Overlay, das erscheint, sobald sich der User in den Account einloggt. Oder man fährt eine Newsletter-Kampagne auf der Website. Hier kann man beim Klick-In aus dem Newsletter sogar zum Dank Luftballons oder Konfetti auf der Seite fliegen lassen. Das bleibt dem User sicherlich noch mehr im Gedächtnis, als lediglich der Gutschein. Dieses Erlebnis (und natürlich auch gerne den Rabatt) möchte man immer wieder haben und wird vermutlich auch in Zukunft weniger Produkte zurückschicken.Natürlich sollte man neben Informationen zu den Produkten, (Video-)Chats und Größenberatern auch an die passenden Produktempfehlungen denken. Denn diese bilden einen wichtigen Beratungsaspekt auf der Website. So finden die Kunden direkt, was ihnen gefällt und was zu ihnen passt. Bei der Ausspielung können smarte Algorithmen einer Recommendation Engine nützlich sein. Denn sie beziehen das User-Verhalten, die Interessen und bisherigen Berührungspunkte mit der Website in die Berechnung der Produktempfehlungen mit ein. So werden nicht nur die Topseller des Shops gezeigt, sondern genau die Produkte, die zum User und seiner Customer Journey passen.Es gibt also schon auf der Website verschiedene Möglichkeiten, eine große Zahl von Retouren zu vermeiden. Neben diesem Aspekt punktet die Website aber auch bei den Nutzern durch das Plus an Beratung – und die werden es hoffentlich mit vermehrten und immer wiederkehrenden Käufen und einer hohen Kundenbindung im Shop danken. Welche Maßnahmen besonders gut funktionieren und wo die Kunden vielleicht sogar durch die zusätzlichen Services überfordert werden, lässt sich durch A/B- und Multivariaten-Tests herausfinden. Denn manchmal ist weniger eben doch mehr – nicht nur bei Retouren.