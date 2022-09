Veränderte Ansprüche von Endkunden, strengere Regularien wie das Lieferkettengesetz, Ressourcenknappheit und die Anforderungen von Investoren – es gibt für den Handel viele Gründe, das Thema Nachhaltigkeit weiter zu priorisieren. Das Problem: Lieferketten lassen sich häufig nicht konsequent nachverfolgen. Auch deshalb ist der "digitale Produktpass" für die Branche hochaktuell. In diesem Gastbeitrag erläutern Steven Bailey und Max Beer von AOE, was sich dahinter verbirgt und warum der digitale Zwilling ein entscheidendes Instrument für nachhaltiges Wirtschaften ist.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© IMAGO / Panthermedia

Warum digitaler Produktpass im Handel?

Beim Thema Nachhaltigkeit geht es um mehr als um Umwelt und Ressourcen: Bei den ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) spielen zusätzlich soziale Aspekte und Unternehmensführung eine Rolle. Das bedeutet, dass Unternehmen über ihr eigenes Handeln hinaus Verantwortung übernehmen müssen, beispielsweise hinsichtlich der Arbeitsbedingungen bei der Herstellung oder hinsichtlich des Transports eines Produkts.Und genau hier wird es für Händler kompliziert, denn Lieferketten lassen sich häufig nicht optimal nachverfolgen. Kein Wunder also, dass der "digitale Produktpass" (auch "digitaler Zwilling") für die Branche hochaktuell ist: Er macht Lieferketten transparent und nachvollziehbar – und gibt Endkunden wie Händlern damit weitaus mehr Informationen zur Herkunft und Kreislauffähigkeit eines Produkts.Das Konzept des digitalen Produktpasses wurde 2019 im Rahmen des European Green Deals als ein entscheidendes Instrument für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft vorgestellt. Gemeint ist eine virtuelle Produktrepräsentation, die alle relevanten Informationen über ein Produkt beinhaltet und kontinuierlich um weitere Daten ergänzt wird:

• Geburtsdaten: werden bei der Herstellung definiert und verändern sich über den Lebenszyklus des Produkts nicht (statische Daten)

• Lebensdaten: werden während des Produktlebenszyklus ergänzt und können sich verändern (dynamische Daten)

• Metadaten: werden anhand bereits gespeicherter Daten abgeleitet oder von Akteuren der Wertschöpfungskette und autorisierten Institutionen (z.B. Zertifizierungsstellen) ergänzt





© AOE

In der konventionellen Wertschöpfung ohne digitalen Produktpass gehen viele dieser Daten verloren. Zwar bewegt sich das aus unterschiedlichen Rohstoffen hergestellte physische Produkt von der Fertigung bis zum Recycling entlang der Wertschöpfungskette, die zugehörigen Informationen jedoch nicht.Der digitale Produktpass schafft Transparenz für alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette. Die Nutzer erhalten Zugriff auf für eine Kaufentscheidung relevante Informationen, beispielsweise zur Nachhaltigkeit eines Produkts.



Händler, Hersteller und Werkstätten können zusätzliche Informationen nutzen, um Prozesse zu optimieren und die Zirkularität innerhalb der Wertschöpfung zu erhöhen, etwa durch ein Verlängern der Nutzungsdauer (Förderung von Reparaturaktivitäten durch Hinweise und Anleitungen) oder Rückführung von Materialien (optimiertes Recycling).

© AOE

Bald auch für Elektronikhändler relevant

Das ist beispielsweise für die Automotive-Branche interessant: Bei über 10.000 Einzelteilen aus unterschiedlichen Materialien, darunter einem großen Anteil Metalllegierungen aus Eisen und Aluminium, sind Informationen über genaue Zusammensetzung und Rezyklierbarkeit besonders wertvoll.Auch für Händler von Elektrogeräten wird der digitale Produktpass in Zukunft relevant: Die geplante neue EU-Batterieverordnung bewertet den gesamten Lebenszyklus von Batterien nach Kriterien der Nachhaltigkeit und soll auch die Einführung des Batteriepasses enthalten, des ersten digitalen Produktpasses auf europäischer Ebene.Das Thema wird also zeitnah auch für Hersteller und Händler von batteriebetriebenen Produkten, etwa Elektronik- und Industriegeräten, aber auch Elektroautos, relevant.

Digitaler Produktpass als Grundlage für KI & ML

Doch im digitalen Produktpass steckt weiteres Potenzial für mehr Nachhaltigkeit in Lieferketten: Mithilfe von KI und maschinellem Lernen können digitale Zwillinge von Produkten für Simulationen verwendet und so Ereignisse vorhergesagt sowie Entscheidungen automatisiert werden. Ein Beispiel sind optimierte Warenbewegungen in Lagern oder die Überwachung von Beständen.

Auch das optimale Vorgehen bei Lieferkettenunterbrechung durch unvorhersehbare Ereignisse, etwa Naturkatastrophen, Unfälle oder politische Hindernisse, kann so simuliert und damit die Lieferketten-Resilienz erhöht werden.

Über die Autoren Steven Bailey verfügt über eine langjährige Expertise in der digitalen Transformation internationaler Unternehmen und der Entwicklung ihrer Business- und IT-Visionen. Als Chief Strategy Officer verantwortet er bei AOE das Business Development und die Kundenberatung im Bereich Digitalisierungs- und Omnichannel-E-Commerce-Strategien. Die von ihm betreuten Kunden umfassen die gesamte Branchen-Bandbreite – von Groß- und Einzelhandel über Aviation, Automotive und Industrie bis zu Life Science und Telco. © AOE

Max Beer ist Solution Architect bei AOE. Er beschäftigte sich in den letzten Jahren hauptsächlich mit der Entwicklung von Lösungen in der Aviation-Industrie und arbeitet nun an Softwarelösungen im Bereich Industrie 4.0. © AOE Max Beer ist Solution Architect bei AOE. Er beschäftigte sich in den letzten Jahren hauptsächlich mit der Entwicklung von Lösungen in der Aviation-Industrie und arbeitet nun an Softwarelösungen im Bereich Industrie 4.0.

Herausforderungen bei der Umsetzung

In der Theorie ist der digitale Produktpass also ein vielversprechendes Konzept, gerade für den Handel. Bei der Umsetzung ergeben sich natürlich einige Hindernisse, etwa das Etablieren einheitlicher Standards.

Mit der Implementierung solcher Standards für den digitalen Produktpass befassen sich verschiedene Initiativen, die sich allerdings häufig auf konkrete Produktgruppen, Branchen oder Anwendungsfälle konzentrieren. Es ist aber zu erwarten, dass die Initiativen durch dieses Vorgehen und im Austausch mit anderen Initiativen zukünftig rasch lernen und wachsen werden, auch bei der technischen Umsetzung.



© Beawear Start-ups Beawear: Mit digitalen Zwillingen Retouren und Shopping-Frust vermeiden Das Start-up Opendress hat eine KI-Lösung entwickelt, mit der Onlinekunden ihre Körpermaße digital erfassen und Shopbetreiber individuelle Größenempfehlungen geben können. Das soll nicht nur Retouren und damit CO2 reduzieren, sondern auch frustrierende Einkaufserlebnisse vermeiden helfen. Mehr lesen

Digitalisierung ganzheitlich angehen

Damit Händler hiervon langfristig im Sinne der Nachhaltigkeit von Lieferketten profitieren können, benötigen sie die passende technologische Grundlage. Veraltete IT-Systeme und manuelle Prozesse stehen dabei häufig noch im Weg. Ein erster Schritt ist also die ganzheitliche Digitalisierung des Supply-Chain-Managements.Das erfordert allerdings Digitalisierungskompetenzen bei den implementierenden Unternehmen:

• Umgang mit existierenden Daten, Transformation in das durch den Standard definierte Format

• Etablieren von Schnittstellen und technische Integrationen zum Abrufen der von anderen Akteuren bereitgestellten Daten

• Sicherstellen einer vertrauenswürdigen Datenablage (Cybersecurity)

• Entwickeln neuartiger Mehrwertdienste aus den durch den Standard neu verfügbaren Daten (Softwareentwicklung)

• strategische IT-Architektur



Bei der Umsetzung ist es wichtig, auf bestehenden Systemen aufzubauen. Gerade in der Automotive-Branche beispielsweise sind zahlreiche Bausteine hierfür in der Standardsoftware bereits angelegt. Viele Informationen auf OEM- und Tier-One-Ebene sind digital verfügbar und werden in Clouds gespeichert und über Applikationen gemanagt.



Datenbanken und Zertifikate könnten also für den digitalen Produktpass verwendet werden. Mehr Informationen dazu liefert beispielsweise der Praxischeck digitaler Produktpass für die Automobilindustrie, der unter Mitarbeit zahlreicher Unternehmen aus der Automobilbranche im Oktober 2021 entstanden ist.

Etailment-Expertenrat

Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.

Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft.

Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter In unserem Gastautoren-Club "Etailment-Expertenrat" schreiben von der Redaktion ausgewählte Autoren im Wechsel über den digitalen Handel von heute und morgen.Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft.Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter "Etailment Expertenrat"

Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand

Der digitale Produktpass ist aber nicht das einzige große Potenzialfeld, das in der Digitalisierung von Prozessen und Lieferketten steckt. Mithilfe eines digitalen Order-Management-Systems etwa können Händler die Lieferung von Produkten transparent und flexibel gestalten – und Lagerbestände, Produktverfügbarkeiten und Transportwege effizient und nachhaltig verwalten.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehen also Hand in Hand. Sofern nicht längst geschehen, lohnt es für den Handel auf ganz unterschiedlichen Ebenen, jetzt in digitale Prozesse zu investieren – und schon heute die technologischen Grundlagen für die Innovationen von morgen zu schaffen.



MEHR ZUM THEMA:



© imago images / Westend 61 Etailment-Expertenrat Digitale Zwillinge: Wegbereiter für Augmented Reality Technologien wie Augmented und Virtual Reality machen Objekte im digitalen Raum für Verbraucher zugänglich und greifbar. Dafür werden jedoch variantenreiche und hochwertige visuelle Daten benötigt. Wie digitale Zwillinge helfen, diesen Content kostengünstig, effizient und in Echtzeit zu generieren, erläutert Accenture-Geschäftsführer und Etailment-Experte Thomas Täuber. Mehr lesen



© IMAGO / Panthermedia Digitalisierung 3 Tipps zur Optimierung von Onlineshops Auch für kleine und mittlere Einzelhändler ist der eigene Onlineshop inzwischen selbstverständlich. Oft orientieren sie sich beim Onlinevertrieb an den Internetriesen, dabei sind ihre Voraussetzungen ganz andere. Wie Einzelhändler den Herausforderungen des Marktes begegnen und den eigenen Onlineshop verbessern können, sagt Christopher Möhle von der Digitalagentur Turbine Kreuzberg in einem Gastbeitrag. Mehr lesen