In wirtschaftlich angespannten Zeiten schlägt der Preis das Gewissen. Ein Grund, warum Shein 2023 seinen Siegeszug fortsetzen wird. Aber nicht nur chinesische Billiganbieter haben dieses Jahr gute Perspektiven – auch für den klassischen Mittelstand tun sich Chancen auf, sagt Alexander Graf. Und der CEO von Spryker ist überzeugt: Auch im E-Commerce wird generative künstliche Intelligenz zum Gamechanger.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Beim E-Commerce steht auch das neue Jahr im Zeichen der Konsolidierung. Viele unprofitable Unternehmen werden aus dem Markt ausscheiden. Wer übrig bleibt, hat die Chance, profitabler zu wachsen. Das sind die Trends im Jahr 2023:

Konsum gewinnt, Nachhaltigkeit verliert

© IMAGO / YAY Images

Shein setzt den Siegeszug fort

Angeblich ein bis zwei Milliarden Euro hat der chinesische Billigfashion-Anbieter Shein im vergangenen Jahr in Deutschland umgesetzt. Schätzungen zufolge könnte der Umsatz 2023 hierzulande auf bis zu 3,5 Milliarden Euro anwachsen. Der Erfolg von Shein zeigt: Die angeblich so umweltbewussten Deutschen bestellen ohne Rücksicht auf Produktionsbedingungen, CO2-Ausstoß und Logistikaufwände extrem günstige Waren aus China.Im Zweifel schlägt der Preis das Gewissen – besonders in Zeiten von Rezession und Inflation. Weil immer mehr Leute genauer aufs Geld schauen müssen, wird sich der Trend in diesem Jahr sogar noch verstärken. E-Commerce-Player, die sich über die günstigsten Angebote definieren, werden 2023 die großen Gewinner sein.Zalando, Zara & Co. sahen schon 2022 gegen Shein alt aus. Das wird so bleiben. Das Erfolgsrezept von Shein ist die extrem tiefe Integration mit den Produzenten und Fabriken. Shein hat kein eigenes Inventar und geht somit nicht selbst ins Warenrisiko. Stattdessen werden täglich neue Artikel in Kleinstmengen im Markt verprobt: Verkauft sich ein Teil, werden sofort größere Mengen nachproduziert.

Auf Trends wird sofort reagiert: Innerhalb von wenigen Tagen schafft es ein Entwurf in den Online-Store. Shein setzt dabei auf einen Mobile-only-Ansatz (abgesehen von einigen Pop-up-Stores) und auf die Bedeutung von Social Media für die Gen Z: Bei TikTok hat der Hashtag #Shein etwa 50 Milliarden (!) Views. Ein vertikales Konzept schlägt die Marktplätze – das hätte noch vor wenigen Jahren niemand gedacht.

Über den Autor © ... Alexander Graf, Jahrgang 1980, ist Seriengründer und E-Commerce-Unternehmer. Als CEO von Spryker , einem Softwareunternehmen für Digital Commerce, gestaltet er die Disruption von transaktionalem Business jeder Art. Wann immer es um die Digitalisierung des Handels geht, ist Alexander Graf als Host des Branchen-Podcasts "Kassenzone" ein gefragter Experte.

Der Mittelstand holt auf

2023 wird das Technologie-Jahr des Mittelstands - wenn er folgende Chance nutzt: Zahlreiche Digitalunternehmen haben zuletzt Leute entlassen: Globale Tech-Flaggschiffe wie Amazon oder Salesforce haben mehreren tausend Angestellten gekündigt, in Deutschland wurden in Unternehmen wie Gorillas, Delivery Hero oder Tier im jeweils dreistelligen Bereich Jobs gestrichen.

Damit sind vom Entwickler bis zur Projektmanagerin plötzlich zahlreiche gut ausgebildete Digitalspezialisten auf dem Arbeitsmarkt verfügbar, die sich bisher nur innerhalb der Tech-Bubble bewegt haben. Das ist die Chance für finanziell stabil aufgestellte Mittelständler, diese Leute mit dem Versprechen von Sicherheit und ambitionierten Projekten für sich zu gewinnen und endlich die lange vernachlässigten Digitalkompetenzen aufzubauen.

Das Jahr des DIY



© IMAGO / Ikon Images Handeln in Zeiten der Krise Wie krisenfest ist der E-Commerce 2023? Inflation, Zinserhöhungen und ein Aktienmarkt, der verrückt spielt: Was bedeutet das für Geschäftsmodelle im E-Commerce? Gastautor Christian Maaß, Geschäftsführer bei Thomann Music, erklärt, was Onlinehändler krisenresistent macht, und sagt, warum Aktienkurse dabei nur bedingt als Indikator taugen. Mehr lesen

Abholstation statt Paket nach Hause

Es wird weiter konsumiert, aber preisbewusster: Do-It-Yourself (DIY) wird angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage das Credo vieler Menschen sein. Schon in der Pandemie entdeckten viele Menschen den Reiz des Selbermachens für sich. Im Jahr 2023 tun sie das nicht nur aus Spaß, sondern auch aus Kosten-Rationalität. Anstatt eine neue Küche zu kaufen, kauft man neue Küchen-Farbe – und streicht selbst. Handwerker-Termine kriegt man ja ohnehin nicht.Ob Versand oder Retouren – wir werden für viele Dinge, die bisher kostenlos waren, künftig Geld zahlen müssen. Denn der E-Commerce erreicht 2023 eine Phase, in der wegen sinkenden Konkurrenzdrucks erstmals ein weniger intensiver Kunden-Gewinnungswettbewerb herrscht.

Damit sind Unternehmen in der Lage, ihre Fulfillment-Kosten an die Kunden durchzureichen. Und wir werden deutlich variablere Versandkosten sehen. Weil die Lieferanten für die letzte Meile fehlen, werden Kunden günstigere Optionen bekommen, wenn sie bereit sind, sich das Paket selbst von einer Station abzuholen.

Etailment-Expertenrat

Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.

Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft.

Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter In unserem Gastautoren-Club "Etailment-Expertenrat" schreiben von der Redaktion ausgewählte Autoren im Wechsel über den digitalen Handel von heute und morgen.Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft.Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter "Etailment Expertenrat"

Amazon Retail wird schwächer

Das bereits geschilderte Innovationsdilemma von Amazon tritt 2023 noch mehr zu Tage. Führende Retail-Manager haben das sinkende Schiff bereits verlassen und sind konzernintern zur Cloudsparte AWS gewechselt oder haben dem Unternehmen gleich komplett den Rücken gekehrt. Amazon wird im Kerngeschäft weiter schwächeln – und technisch von kleineren, agileren Playern abgehängt.

Generative AI ist das neue SEO

Der auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbot ChatGPT ist in aller Munde. Zu recht. Denn das Disruptionspotenzial der zugrunde liegenden Technologie ist enorm, auch für den E-Commerce. Den Unternehmen, die diese KI schnell in Produkte und Use-Cases integrieren, winkt eine Pionier-Rendite.

Es verhält sich ähnlich wie Anfang der 2000er beim Aufschwung von Google, als diejenigen, die als erste SEO verstanden hatten, der Konkurrenz davonziehen konnten. Bei generativer künstlicher Intelligenz werden wir dasselbe erleben. Sie ist ein Gamechanger.



MEHR ZUM THEMA:



© IMAGO / Panthermedia Etailment-Expertenrat Krisenjahr 2023: Diese Hausaufgaben muss der Handel jetzt machen Auch das kommende Jahr wird im Zeichen der Energiekrise und hoher Inflationsraten stehen. Für den Handel kommen erschwerend die anhaltenden Störungen der globalen Liefer-/Produktionsketten hinzu. Kurzfristige und singuläre Maßnahmen werden nicht ausreichen, um langfristige makroökonomische Veränderungen und Risiken, wie wir sie aktuell erleben, zu kompensieren, sagt Etailment-Experte Christian Maaß, Geschäftsführer bei Thomann Music. Er sagt, wo Einzelhändler jetzt ansetzen müssen, um auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Mehr lesen



© IMAGO / Sven Simon Etailment-Expertenrat Was wäre, wenn ... es keinen Gratisversand mehr gäbe? Eine Paketsteuer als Mittel der Umverteilung zulasten des Versandhandels lehnt Marcel Brindöpke zwar ab - dennoch fragt er sich, ob der E-Commerce sich mit kostenlosem Hin- und Rückversand selbst einen Gefallen tut. In diesem Gastbeitrag erklärt der Etailment-Experte, wie sich der Gratisversand als Standard etablieren konnte und untersucht seine Auswirkungen auf Wettbewerb, Ökologie und die Arbeitsbedingungen in der Paketbranche. Mehr lesen